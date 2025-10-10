Bigg Boss 9 Telugu Day 32: టాస్కుల్లో కల్యాణ్ జంట అదుర్స్ - నామినేషన్స్ నుంచి "ఆ ముగ్గురు" సేఫ్!
- సేఫ్ జోన్ కోసం ముగిసిన టాస్క్లు - తమను పట్టించుకోవడంలేదంటూ సంజనా ఎమోషనల్ - డేంజర్లోనే మరికొద్ది మంది!
Published : October 10, 2025 at 10:36 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 32: బిగ్బాస్ హౌజ్లో ఈ వారం కష్టమైన టాస్కులతో హౌజ్మేట్స్కు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు బిగ్బాస్. కెప్టెన్ రామూ, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా ఉన్న 10 మందిని 5 జంటలుగా విడగొట్టి, "ఈ వారం పెర్ఫార్మెన్స్తో మెప్పించకపోతే ఎలిమినేషన్ తప్పదు. అలాగే హౌజ్లోకి వైల్డ్ కార్డ్ ఫైర్ స్టార్మ్ రాబోతోంది" అని బిగ్బాస్ హెచ్చరించారు. దీంతో కంటెస్టెంట్స్ ప్రాణాలు పెట్టి పోరాడుతున్నారు. అయితే, డేంజర్ జోన్ నుంచి సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్లేందుకు నిర్వహించిన టాస్క్లన్నీ నిన్నటి ఎపిసోడ్లో పూర్తి అయ్యాయి. దీంతో ముగ్గురు నామినేషన్స్ నుంచి సేఫ్ అయినట్లు బిగ్బాస్ చెప్పాడు. అలాగే తండ్రి, కూతురుగా ఉంటున్న తనూజ - భరణి మధ్య బాండింగ్ దాదాపుగా బ్రేక్ అయినట్లే ఉంది. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? సేవ్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
విడిపోయిన తనూజ - భరణి బాండ్: ఈరోజు ఎపిసోడ్లో ముందుగా తనూజని పక్కకి తీసుకెళ్లి భరణి కాసేపు మాట్లాడాడు. దివ్య వచ్చిన తర్వాత మారిన పరిస్థితుల గురించి వివరించాడు. ఇక చివరగా "తనూజ ఒక్కటైతే నిజం. నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా.. ఈ హౌజ్లో నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఎవరైనా నీ దగ్గరికొచ్చి ఏమైనా చెప్పినా స్ట్రాంగ్గా చెప్పు మా నాన్నకి నేనంటే చాలా ఇష్టమని చెప్పు. ఎవరు నీ దగ్గర మాట్లాడినా అదే చెప్పు" అని భరణి అన్నాడు. "నేను అదే చెప్తున్నాను" అని తనూజ రిప్లయ్ ఇచ్చింది. అయితే ఈ డిస్కషన్ తర్వాత కూడా కాస్త పొడిపొడిగానే మాట్లాడింది తనూజ. దీంతో ఆడియన్స్ అందరూ తండ్రి కూతురు బాండ్ బ్రేక్ అయినట్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు.
నాచోరే నాచోరే: ఆ తర్వాత బిగ్బాస్ ఓ టాస్క్ ఇచ్చాడు. "ఇప్పటివరకూ నేను ఇచ్చిన టాస్కులు ఆడి మీరు చాలా అలసిపోయినట్లున్నారు కదా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫుల్ ఎంటర్టైన్ అయ్యే సమయం వచ్చింది. ఈసారి టాస్కులో మీరంతా కష్టపడాల్సిన పని లేదు. నవ్వుతూ నవ్విస్తూ డ్యాన్స్ చేస్తూ టాస్కుని ఎంజాయ్ చేయాలి. కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంటర్టైన్ అవ్వడం ఎంత ముఖ్యమో టాస్కులో గెలవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఇప్పుడు నేను ఇస్తున్న టాస్క్ 'నాచోరే నాచోరే'. ఈ టాస్కులో గెలవడానికి గార్డెన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన గోడ వెనకాల నిలబడి మ్యూజిక్ వస్తున్నంత సేపు డ్యాన్స్ చేసి మ్యూజిక్ ఆగిన వెంటనే గోడకి ఉన్న కలర్ హోల్స్లో నేను చెప్పిన కలర్ హోల్ నుంచి బయటికి రావాలి. ఏ సభ్యుడైతే నేను చెప్పిన కలర్ హోల్ నుంచి ముందుగా బయటికి వస్తారో వాళ్లు ఈ టాస్కులో విజేతలు అవుతారు. అత్యధిక పాయింట్లు సాధిస్తారు. బయటికి రావాడానికి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ అయినా ఉపయోగించొచ్చు. ఒక రౌండ్లో గెలిచిన జంట తర్వాతి రౌండ్స్లో పాల్గొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టాస్కుకి కూడా రాము, ఇమ్మూ సంచాలకులు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
కల్యాణ్ ప్యాంట్ లాగేసిన కంటెస్టెంట్స్: ఇక ఫస్ట్ రౌండ్లో పాట ఆగగానే కల్యాణ్ ముందుగా కన్నంలోకి దూరి బయటికి రాబోయాడు. కానీ వెనకాల నుంచి భరణి సహా ఇతర సభ్యులు ప్యాంట్ పట్టుకొని లాగేయడంతో కల్యాణ్కు ఇబ్బంది అయిపోయింది. అయినా కూడా ముందుగా హోల్లో నుంచి దూరి బయటకు వచ్చి గెలిచాడు కల్యాణ్. దీంతో ఫస్ట్ రౌండ్లో కల్యాణ్ - తనూజ టీమ్ విన్ అయ్యింది. తర్వాతి రౌండ్లో దివ్య, మూడో రౌండ్లో డీమన్, నాలుగో రౌండ్లో సుమన్, చివరి రౌండ్లో సంజనా గెలిచింది. అయితే లాస్ట్ వచ్చిన సంజనా టీమ్కు పాయింట్లు రాలేదు.
నాచోరే నాచోరే టాస్కు ముగిసేసరికి లీడర్ బోర్డ్లో భరణి-దివ్య టాప్లో ఉన్నారు. దీంతో వీళ్లకి బిగ్బాస్ ఒక పవర్ ఇచ్చాడు. "మొదటి స్థానంలో ఉన్న భరణి-దివ్యకి నేను ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారాన్ని ఇస్తున్నా. చివరి రెండు స్థానాల్లో ఉన్న సంజన ఫ్లోరా, శ్రీజ-సుమన్ టీమ్లో నుంచి వారు సాధించిన పాయింట్లతో సంబంధం లేకుండా మీ కారణాలతో ఒక జంటని ఎంపిక చేసి ఈ రేసు నుంచి తొలగించండి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. కాసేపు డిస్కషన్ తర్వాత "సంజన-ఫ్లోరా సైనీ గారి టీమ్ని తీసేద్దామనుకుంటున్నాం" అని భరణి-దివ్య చెప్పారు. దీంతో రేస్ నుంచి వీళ్లు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. తమని రేసు నుంచి తప్పించడంతో సంజన ఎమోషనల్ అయింది. అలాగే దివ్య వచ్చిన తర్వాత భరణి తమను పట్టించుకోవడం లేదని ఇమ్మాన్యుయేల్కు చెబుతూ ఏడ్చేసింది.
దుమ్మురేపిన కల్యాణ్ జంట: ఆ తర్వాత 'పిరమిడ్ కట్టు పాయింట్స్ పట్టు' అనే టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఈ టాస్కులో ప్రతి జంటలోని ఇద్దరు పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా కదిలే ప్లాట్ఫామ్పై ఆరు లేయర్ల పిరమిడ్ నిర్మించడం. తమకి కేటాయించిన ప్లాట్ఫామ్కి రెండు వైపులా నిలబడాలి. స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే ఆ జంటలోని ఒక సభ్యులు రోప్ సాయంతో ప్లాట్ఫామ్ని తన వైపుకి లాక్కొని.. ఆరు గ్లాసులు పెట్టి ఒక లేయర్ని పూర్తి చేయాలి. ఆ తర్వాత మరో ప్లేయర్ తనవైపు లాక్కొని ఆ గ్లాసులపై 5 గ్లాసులు పెట్టి మరో లేయర్ని నిర్మించాలి. ఇలా జంటలోని ఇద్దరు సభ్యులు మొత్తం ఆరు లేయర్ల పిరమిడ్ నిర్మించాలి. ఎవరి ఫస్ట్ నిర్మిస్తే వారు విజేతలు. ఒక వేళ పిరమిడ్ కూలిపోతే ఏ లేయర్ దగ్గర పోయిందో అక్కడే స్టార్ట్ చేయాలి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఈ టాస్కులో కూడా తనూజ-కల్యాణ్ గెలిచేశారు. భరణి-దివ్యలకి సెకండ్, సుమన్-శ్రీజలకి థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చింది. ఇక నీ వల్లే గేమ్ పోయింది అన్నట్లుగా డీమాన్ కాస్త చిరాకుపడ్డాడు. దీంతో రీతూ చౌదరి పక్కకెళ్లి కాసేపు ఏడ్చింది.
ఆ ముగ్గురు సేఫ్: కాసేపటి తర్వాత "సేఫ్ జోన్ కోసం జరుగుతున్న ఈ ఛాలెంజెస్ ఇంతటితో ముగిశాయి. ఇప్పటివరకూ జరిగిన టాస్కులన్నీ కలిపి లీడర్ బోర్డ్లో అత్యధిక పాయింట్లు సాధించింది భరణి-దివ్య జంట. దీంతో డేంజర్ జోన్ నుంచి మీరు విముక్తి పొంది సేఫ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మీరు మీ లగేజ్ తీసుకొని డేంజర్ జోన్ నుంచి మెయిన్ హౌజ్లోకి వెళ్లొచ్చు. ఇక రెండవ స్థానంలో ఉన్న కల్యాణ్-తనూజ జంట మీకు కూడా అవకాశం లభిస్తుంది కానీ మీలో ఒక్కరికే సేఫ్ జోన్కి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. అది మీరే నిర్ణయించుకోండి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో కల్యాణ్-తనూజ డిస్కస్ చేసుకున్నారు. చివరగా కల్యాణ్ ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు తనూజ ఒప్పుకుంది. దీంతో "భరణి, దివ్య, కల్యాణ్, కెప్టెన్ రాము, ఇమ్యూనిటీ పొందిన ఇమ్మాన్యుయేల్ మాత్రమే సేఫ్ జోన్లో ఉన్నారు. మిగిలిన వాళ్లంతా డేంజర్ జోన్లోనే ఉన్నారు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఈ లెక్కన ఏడుగురిలో నుంచే ఎలిమినేషన్, అది కూడా డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉండనుంది.
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: డ్యాన్స్తో ఫుల్ ఎంటర్టైన్ చేసిన సుమన్ శెట్టి - ఇంటికి వెళ్లిపోతానంటూ సంజనా ఏడుపు!
Bigg Boss 9 Telugu: "ఓవైపు వైల్డ్కార్డ్స్ - మరోవైపు డబుల్ ఎలిమినేషన్ " - బిగ్బాస్ ప్లానింగ్ మామూలుగా లేదుగా!