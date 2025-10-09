Bigg Boss 9 Telugu Day 31 Episode: తనూజకు ప్రపోజ్ చేసిన కల్యాణ్ - టాప్ ప్లేస్లో 'రీతూ - డీమాన్' - వరస్ట్ ప్లేయర్లు వాళ్లే!
-టాస్కుల్లో దుమ్మురేపుతున్న రెండు జోడీలు - వరస్ట్ ప్లేయర్స్గా ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు - నిన్నటి ఎపిసోడ్లో జరిగింది ఇదే!
Published : October 9, 2025 at 10:41 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 31 Episode: డేంజర్ జోన్ నుంచి బయటకి వచ్చేందుకు కంటెస్టెంట్లు గట్టిగానే కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పటికే మొన్నటి ఎపిసోడ్లో రెండు టాస్క్లు పెట్టిన బిగ్బాస్.. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మరో రెండు టాస్క్లు పెట్టారు. ఇక ఈ రెండు టాస్కుల్లో భరణి - దివ్య టీమ్, రీతూ- డీమన్ టీమ్ అదరగొట్టారు. అయితే ఓవైపు టాస్క్లు జరుగుతుంటే.. మరోవైపు తనూజ విషయంలో ఓపెన్ అయ్యాడు కల్యాణ్. ఈ క్రమంలో తనూజ ఆన్సర్ ఏంటి? నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తనూజకు కల్యాణ్ ప్రపోజ్: తనూజ గార్డెన్ ఏరియాలో వాకింగ్ చేస్తుంటే ఇమ్మూ పక్కకి వెళ్లి సరదాగా ఆటపట్టించాడు. ఇలా వాళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఎంటర్టైన్గా ఉంది. కాసేపటికి తనూజకి కళ్యాణ్ ప్రపోజల్ పెట్టాడు. "ఏదైనా అవకాశం ఉండి, నా లాంటి వాడు అయితే నీకు ఓకేనా" అని కల్యాణ్ అడిగితే.. "ఇందుకే నిన్ను చైల్డ్ అనేది" అంటూ తనూజ నవ్వుకుంది. "ఓకే నా ఏజ్కి ఇంతే మెచ్యూరిటీ ఉంది చెప్పు" అని కల్యాణ్ అన్నాడు. దాంతో "ఎలాంటి పరిస్థితినైనా కూల్గా, కామ్గా డీల్ చేసే పర్సన్.. ఒకరు 100 మాటలు మాట్లాడినా ఒకే మాటలో దాన్ని ఫసక్ చేసి ఆ టాపిక్ని ఎండ్ చేసే క్యాపబులిటీ.. అన్నింటినీ మించి నా మైండ్ సెట్కి ఇప్పుడు నీకు అన్నీ నేను ఎలా చెప్తున్నానో నాకు అలా చెప్పే పర్సన్ ఇష్టం" అంటూ తనూజ చెప్పింది.
"అంటే నేను చెప్పలేనంటావ్" అని కల్యాణ్ క్వశ్చన్ చేశాడు. "చెప్పావా చెప్పలేదా అనేది మేటర్ కాదు నేను చెప్తున్నాను ఇలాగా అని" అంటూ తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. సరే.. అంటూ కళ్యాణ్ తలాడించాడు. దీంతో హర్ట్ అయ్యావా.. అని తనూజ అడిగితే "బాగా" అంటూ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు కల్యాణ్. "ఇందుకే చెప్పాను. దీనికోసమే చెప్పాను. చూశావా.. చిన్నచిన్నవాటికే హర్ట్ అవుతావ్ అలా అవ్వకూడదు. స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి" అంటూ తనూజ నవ్వింది. దీంతో కల్యాణ్ ఫేస్ మాడినట్లైంది. ఇక ఈ డిస్కషన్ అంతా ఎదురుగా ఉన్న మంచం మీద పడుకొని రీతూ, ఇమ్మూ, సంజన చూశారు.
పెయింట్ టాస్క్: కాసేపటికి బిగ్బాస్ ఓ టాస్క్ పెట్టాడు. "మంగళవారం నేను ఇచ్చిన టాస్కులో మీరు ప్రదర్శించిన ఆట తీరు చూసి ఆటలో మీ స్ఫూర్తి ఏ స్థాయిలో ఉందో స్పష్టంగా అర్థమైంది. కానీ తప్పులని సరిదిద్దుకోవడానికి మరో అవకాశం ఇస్తున్నాను. ఇందుకోసం నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ మ్యాచ్ ఇట్ విన్ ఇట్. ఈ టాస్కులో గెలవడానికి పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా ప్రతి జంటలో ఒకరు యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఉన్న మ్యూజియంకి వెళ్లి అక్కడ రెడ్ క్లాత్ ఉన్న స్టూల్పై పెట్టిన వస్తువుని గమనించి లివింగ్ ఏరియాకి వచ్చి తాము చూసిన వస్తువును డ్రాయింగ్ బోర్డ్ మీద గీయాలి. జంటలోని మరో సభ్యుడు తమ పార్టనర్ వేసిన బొమ్మ చూసి యాక్టివిటీ ఏరియాలోకి వెళ్లి ఆ వస్తువును అంచనా వేసి దాన్ని తీసుకొని రావాలి. తాను తీసుకొచ్చిన వస్తువు తన పార్టనర్ గీసిన వస్తువు ఒకటే అయితే ఆ జంటకు పాయింట్లు లభిస్తాయి. ఈ టాస్కు వివిధ రౌండ్స్లో జరుగుతుంది. మొదటి రౌండ్లో సరైన వస్తువును లివింగ్ ఏరియాకి తీసుకొచ్చిన జంట మొదటి స్థానంలో నిలుస్తారు. సో వారు మిగిలిన రౌండ్స్లో ఆడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ టాస్కులో రాము, ఇమ్మూ సంచాలకులు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఇక టాస్క్ మొదలుకాగానే ముందుగా భరణి టీమ్ విన్ అయ్యి పాయింట్లు గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాతి రౌండ్లో ఫ్లోరా-సంజన గెలిచి సెకండ్ ప్లేస్ సాధించారు. ఆ నెక్స్ట్ శ్రీజ-సుమన్, తర్వాతి రౌండ్లో రీతూ-డీమాన్ గెలిచారు. ఇక చివరికి ఏం గెలవకుండా ఒక్క పాయింట్ కూడ పొందకుండా మిగిలిపోయింది తనూజ-కల్యాణ్ జంట.
మళ్లీ సేమ్ సీన్: ఇక రెండో టాస్క్ కూడా వెంటనే పెట్టాడు బిగ్బాస్. "డేంజర్ జోన్లో ఉన్న సభ్యులకి నేను ఇస్తున్న మరో టాస్క్ 'హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్'. ఈ టాస్కులో గెలవడానికి అన్ని జంటలు చేయాల్సింది ఏంటంటే స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే ప్రతి జంటలోని ఇద్దరు పోటీదారులు తమకి కేటాయించిన ప్లాట్ఫామ్కి రెండువైపులా నిలబడి ఆ ప్లాట్ఫామ్ తాళ్లకి ఉన్న హ్యాండిల్స్తో ప్లాట్ఫామ్ను గాల్లో ఉంచి పట్టుకోవాలి. ఏ జంట అయితే టాస్క్ ముగిసేవరకూ తమ ప్లాట్ఫామ్ను నేలకి టచ్ కాకుండా గాల్లో ఉంచగలుగుతారో వారు ఈ టాస్క్ విజేతలు అవుతారు. అలాగే అత్యధిక పాయింట్లు స్కోర్ చేసి లీడర్ బోర్డ్లో తమ స్థానాన్ని మెరుగుపరుచుకోగలుగుతారు. ఇందులో ఉన్న మెలిక ఏంటంటే నేను చెప్పిన ప్రతి సారి సంచాలకులు తాము కోరుకున్న జంటలకి వెయిట్ యాడ్ చేయాలి. మీరు ప్లాట్ఫామ్స్ని తాళ్లకి ఉన్న హ్యాండిల్స్తో పట్టుకున్నప్పుడు మీరు మీ మోచేతుల్ని బెండ్ చేయడానికి వీల్లేదు. అలానే మీ వెనుక ఉన్న లైన్ని కూడా దాటకూడదు. ఈ టాస్కుకి ఇమ్మానుయేల్-రాము సంచాలకులు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
ఈ టాస్కులో ముందుగా సుమన్-శ్రీజ ఔట్ అయిపోయారు. ఆ తర్వాత భరణి-దివ్య, సంజన-ఫ్లోరా సైనీ ఔట్ అయ్యారు. చివరిగా కల్యాణ్-తనూజ, రీతూ చౌదరి-డీమాన్ జోడీలు మిగిలాయి. అయితే సరిగ్గా అప్పుడే కళ్యాణ్ ఓ సలహా ఇచ్చాడు. పెయిన్ వస్తుందంటే పొజిషన్ మార్చుకో అని తనూజకి చెప్పడంతో తనూజ కాస్త వెనక్కి జరిగింది. ఆ సమయంలో ప్లాట్ఫామ్పై ఉన్న సంచి కిందపడిపోయింది. దీంతో తనూజ-కల్యాణ్ ఔట్ అయిపోయి రీతూ-డీమాన్ గెలిచేశారు. ఇలా రెండు టాస్కుల్లో ఓడిపోవడంతో తనూజ హర్ట్ అయ్యింది.
వరస్ట్ ప్లేయర్గా కల్యాణ్: ఈ రెండు టాస్కులు ముగిసేసరికి లీడర్ బోర్డ్లో రీతూ-డీమాన్ జోడీ 190 పాయింట్లతో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఫ్లోరా-సంజన, భరణి- దివ్య చెరో 180 పయింట్లతో రెండో స్థానాల్లో నిలిచారు. ఆ తర్వాత 110 పాయింట్లతో కల్యాణ్-తనూజ, 90 పాయింట్లతో శ్రీజ-సుమన్ చివరి స్థానాల్లో మిగిలిపోయారు. దీంతో "చివర ఉన్న ఈ రెండు జంటల్లో ఒక్కో వరస్ట్ ప్లేయర్ ఎవరో చెప్పండి" అని మిగిలిన వాళ్లని బిగ్బాస్ అడిగాడు. తనూజ-కల్యాణ్ జోడీలో కల్యాణ్ వరస్ట్ ప్లేయర్ అంటూ దాదాపు అందరూ చెప్పారు. శ్రీజ-సుమన్ శెట్టిలో కొంతమంది శ్రీజ పేరు కొంతమంది సుమన్ శెట్టి పేరు చెప్పారు. దీంతో చివరికి కళ్యాణ్, శ్రీజ, సుమన్లు వరస్ట్ ప్లేయర్లుగా మిగిలారు.
