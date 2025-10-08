ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 30 Episode: "ఎంతకు తెగించార్రా - బిగ్​ బాస్​నే మోసం చేస్తారా?" - అందరికీ శిక్ష!

- వైల్డ్​కార్డ్స్​ను ఆపేందుకు టాస్క్​లు - హౌస్​ మేట్స్​ తీరుపై బాస్ ఫైర్!

Bigg Boss 9 Telugu Day 30 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 30 Episode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 10:44 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 30 Episode: బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో వైల్డ్ కార్డ్స్ ప్రవేశించడానికి రంగం సిద్ధమైంది. తాజాగా నిన్నటి ఎపిసోడ్‌లో స్వయంగా ఈ విషయాన్ని హౌజ్​మేట్స్‌కి చెబుతూ పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్. వైల్డ్​ కార్డ్స్ వస్తున్నారు సో జాగ్రత్త అంటూ వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. అయితే ఆ వైల్డ్​కార్డ్స్​ను ఆపే అవకాశాన్ని కంటెస్టెంట్స్​కు ఇస్తున్నట్లు చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో కొన్ని టాస్కులు నిర్వహించారు. అయితే ఓ టాస్క్​లో బిగ్​బాస్​ను మోసం చేసినందుకు గానూ అందరికీ శిక్ష పడింది. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తుపాన్​ నుంచి కాపాడుకోవాలి:

వైల్డ్ కార్డ్స్​ గురించి చెబుతూ కంటిస్టెంట్లను టెన్షన్​ పెట్టేశాడు బిగ్ బాస్. "రణరంగం మీ ఊహలకు అంచనాలకు అందని ప్రదేశం. కెప్టెన్ రాము, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహాయించి మిగిలినవారంతా డేంజర్‌లో ఉన్నారు. ఈ వారం డేంజర్‌లో ఉన్నవారికి పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఎందుకంటే వచ్చే వైల్డ్ కార్డ్స్ స్టార్మ్​, డేంజర్‌లో ఉన్న వారికి మరింత ప్రమాదకరంగా మారనుంది. మీ స్థానాన్ని చేజిక్కించుకోవడానికి వైల్డ్​ కార్డ్స్​ ఈ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ తుపాను నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవడానికి, తలదాచుకోవడానికి మీకు ఒక నీడ అవసరం. ఆ నీడే బిగ్‌‌బాస్ ఇల్లు. ఈ వారం ముగిసేలోపు ఎవరైతే డేంజర్ జోన్‌లో చిక్కుకొని ఉంటారో వాళ్లు ఎవిక్షన్ ప్రక్రియ తీసుకొచ్చే ఎప్పుడూ చూడని తీవ్రమైన ఫైర్ స్టార్మ్​ని ఎదుర్కోక తప్పదు.

మీ స్థానాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీకున్న ఒకే ఒక్క ఛాన్స్ ఇదే. ఇప్పటినుంచి నేను మీకు కొన్ని ఛాలెంజస్ ఇస్తాను. వాటిలో మీ ప్రదర్శన ఆధారంగా మీకు పాయింట్స్ లభిస్తాయి. లీడర్ బోర్డ్‌లో మీరు ఎంత పైన ఉంటే ఈ ఇంట్లో కొనసాగేందుకు మీ అవకాశాలు అంత మెరుగవుతాయి. కానీ ముందుగా మీరు జంటలుగా విడిపోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంటి సభ్యులందరూ డేంజర్ ‌జోన్‌లో ఉన్నందున ఇక మీదట ఎవరూ ఓనర్స్, టెనెంట్స్‌‌గా ఉండరు. మీ ఆహారాన్ని మీకు పంపించే రేషన్‌ని ఉపయోగించుకొని ఇంటి లోపలే తయారు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఇంటి కెప్టెన్ రాము రాథోడ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహాయించి డేంజర్‌లో ఉన్న ఇంటి సభ్యులందరూ మీ లగేజ్ తీసుకొని డేంజర్ జోన్‌లోకి వెళ్లండి. అలాగే ఈ ఛాలెంజ్​లను జంటలుగా ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఎవరు ఎవరితో జంటగా ఏర్పడ్డారో ఒకరి తర్వాత ఒకరు చెప్పండి" అంటూ కంటెస్టెంట్స్​కు ఓ చిన్న పాటి వార్నింగ్​ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్​. ఈ క్రమంలోనే రీతూ - డీమన్, భరణి -దివ్య, సంజన - ఫ్లోరా, సుమన్ శెట్టి - శ్రీజ, తనూజ - కల్యాణ్​లు జంటలుగా విడిపోయారు.

ఫస్ట్​ టాస్క్​లో డీమన్​ గెలుపు: ఇందులో ముందుగా "పట్టువదలకు" అనే టాస్క్ ఇచ్చారు. ఇసుకను నింపే ఈ టాస్క్​లో మొదటి స్థానం సాధించిన జంటకు 100, సెకండ్ ప్లేస్ జంటకు 80, థర్డ్ జంటకు 60, ఫోర్త్​ జంటకు 40, ఫిఫ్త్​ జంటకు 20 పాయింట్స్ లభిస్తాయని చెప్పారు. ఈ టాస్కులో డీమన్-రీతూ టీమ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ సాధించింది. తర్వాతి స్థానాల్లో భరణి-దివ్య, కళ్యాణ్- తనూజ, సంజన-ఫ్లోరా, సుమన్-శ్రీజ నిలిచారు.

ఫౌల్​ గేమ్​పై బిగ్​బాస్ ఆగ్రహం: డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న సభ్యులకు బిగ్​బాస్​ ఇచ్చిన రెండో టాస్క్​ బెలూన్​ గేమ్​. "సెకండ్ టాస్క్​లో బెలూన్లు ఊది, బాక్స్​లో వేయాలి. ఆ బాక్స్​లో నీడిల్ మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్న టీమ్ మేట్స్ ఊదుతూ, 5 నిమిషాలు బెలూన్ ను పగలకుండా, బయట పడకుండా చూడాలి. ఒకవేళ బెలూన్ పగిలితే ఒక లైఫ్ పోతుంది" అని చెప్పారు బిగ్​బాస్. దీనికి కూడా ఇమ్మాన్యుయేల్, రామూ రాథోడ్ సంచాలకులుగా వ్యవహరించారు. గేమ్​ రూల్స్​ క్లియర్​గా ఉన్న ఈ టాస్క్​లో అందరూ ఫౌల్ గేమ్ ఆడారు. ఒక్క సంజనా - ఫ్లోరా తప్ప. ఈ క్రమంలోనే హౌజ్​మేట్స్​ అందరికీ స్ట్రాంగ్​ వార్నింగ్​ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్​.

"స్ట్రాటజీకి, ఫౌల్​గేమ్‌కి మధ్య ఉన్న తేడా బిగ్‌బాస్‌కి చాలా బాగా తెలుసు. ఆటలో ముఖ్యమైన రూల్ ఐదు నిమిషాలు చేరడానికి బెలూన్‌ని ఊది దాన్ని గాలిలో ఉండేలా చేయడం. కానీ మీరు దాన్ని పూర్తిగా విస్మరించి తెలివిగా వ్యవహరిస్తున్నామని అనుకున్నారు కానీ అత్యంత పేలవమైన ఆట. ఇది ఆట స్ఫూర్తికే విరుద్ధం. దీనిలో అందరికన్నా ముందు వరుసలో ఉన్నది రీతూ-పవన్, తర్వాత కల్యాణ్-తనూజ, శ్రీజ-సుమన్ కూడా వాళ్లని అనుసరించి తమ ఆటని పాడు చేసుకున్నారు. దివ్య- భరణి జంటలో దివ్య మీరు ప్రయత్నించారు. కానీ మీ పార్టనర్ భరణి రెండున్నర నిమిషాల పాటు బెలూన్ ఊదారు. రాము-ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇది మీరు చూస్తూ ఏం చేస్తున్నారో కాస్త చెప్తారా? కేవలం సంజన-ఫ్లోరా మాత్రమే ఆటని అర్థం చేసుకొని అది కష్టమైనా తప్పుదారులు పట్టకుండా ప్రయత్నించారు.

మీరు ఐదు నిమిషాలకి అందరి కన్నా దగ్గరగా వచ్చారు. ఈ టాస్కు గెలిచి 100 పాయింట్లు పెంచుకోగలిగేవారు. మీ ప్రయత్నానికి మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను. కానీ తప్పు ఎవరిదైనా శిక్ష అందరికీ వర్తిస్తుంది. అందుకే ఈ టాస్క్​ తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నాను. మీకు గుణపాఠం నేర్పడానికి పవన్-రీతూ, భరణి-దివ్య, కళ్యాణ్-తనూజ, సుమన్-శ్రీజ.. మీ దగ్గర ప్రస్తుతం ఉన్న పాయింట్స్ సగానికి తగ్గిస్తున్నాను. ఈ శిక్షతోనైనా మీకు కనువిప్పు కలుగుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను" అంటూ బిగ్‌బాస్ సీరియస్ అయ్యాడు. దీంతో సంచాలకులు, ప్లేయర్లు అందరూ సారీ చెప్పారు. ఇక గెలిచినా తమకి పాయింట్లు రాలేదంటూ సంజనా ఏడుపు మొదలుపెట్టింది. దీంతో ఎపిసోడ్​ పూర్తి అయ్యింది. అయితే నేటి ఎపిసోడ్​లో మరికొన్ని టాస్క్​లు పెట్టే అవకాశం ఉంది.

Bigg Boss 9 Suman Shetty: "అధ్యక్షా.." మొదటి సినిమాకే "నంది" - సుమన్​ శెట్టి బ్యాగ్రౌండ్ ఇదే!

Bigg Boss 9 Telugu Day 29 Episode: ఐదో వారం నామినేషన్స్​లో "పది మంది" - డేంజర్​ జోన్​లో "ఆ ఇద్దరు"!

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 LATEST UPDATESBIGG BOSS 9 TELUGU DAY 30 EPISODETASKS FOR CONTESTANTSWILD CARD ENTRIES IN BIGG BOSS 9BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 30 EPISODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - సూపర్ టేస్టీ, హెల్దీ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.