Bigg Boss 9 Telugu Day 29 Episode: ఐదో వారం నామినేషన్స్లో "పది మంది" - డేంజర్ జోన్లో "ఆ ఇద్దరు"!
- "రణరంగం"లా బిగ్బాస్ హౌజ్ - సరికొత్త ట్విస్టులతో ప్రేక్షకుల ఫుల్ కిక్కు - ఇమ్యూనిటీ పొందిన ఇమ్మాన్యుయేల్!
Published : October 7, 2025 at 10:43 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 29 Episode: బిగ్బాస్ హౌజ్లో నామినేషన్స్ అంటే అదో కిక్కు. ఫ్రెండ్స్, లవర్స్, తల్లీకొడుకు.. ఇలా ఎన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నా నామినేషన్స్ టైమ్కు లెక్కలు మారిపోతాయి. ఒకరిపై ఒకరు కారణాలు చెబుతూ నచ్చనివారిని ఎలిమినేషన్లోకి తీసుకు రావాల్సిందే! గత సీజన్స్, ప్రస్తుతం జరిగిన నాలుగు వారాల్లో ఇదే పద్ధతి నడిచింది. అయితే, ఈ సీజన్ కాన్సెప్టైన "రణ రంగం" లైన్కు న్యాయం చేసేలా ఐదో వారం నామినేషన్స్లో అలజడి సృష్టించాడు బిగ్బాస్. కెప్టెన్ రాము రాథోడ్ మినహా మిగిలిన అందరినీ నామినేషన్స్లోకి తీసుకొచ్చి దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. మరి, ఈ లెక్కన నిన్నటి ఎపిసోడ్లో నామినేషన్ ప్రక్రియ ఎలా జరిగింది? ఎవరైనా సేఫ్ అయ్యారా? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
"బిగ్బాస్ సీజన్-9 ఐదో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ వారం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లడానికి నామినేట్ అయిన సభ్యులు తనూజ, భరణి, రీతూ, సుమన్, దివ్య, పవన్, శ్రీజ, సంజన, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, ఫ్లోరా. ఈ ప్రక్రియ ఇంతటితో పూర్తయింది మీరు ఇంక వెళ్లొచ్చు" అంటూ అందరి పేర్లు చదివేసి షాకిచ్చాడు బిగ్బాస్. దీంతో ఎవరికీ అర్థం కాక, దేనికి బిగ్బాస్ ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నాడంటూ హౌజ్మేట్స్ అవాక్కయ్యారు. ఇక, ఆ తర్వాత భరణి, దివ్య మధ్య తనూజ గురించి కాసేపు డిస్కషన్ నడిచింది. మరోవైపు ఫ్లోరాతో సంజన ముచ్చట్లు పెట్టింది.
ఇమ్యూనిటీ కోసం యుద్ధం: కాసేపటికి అందర్నీ గార్డెన్ ఏరియాకి పిలిచి బిగ్బాస్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. "బిగ్బాస్ రణరంగంలో మీ ఊహకి అందకుండా ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగొచ్చని ఈరోజు పొద్దున జరిగిన నామినేషన్స్ ద్వారా మీకు బాగా అర్థమై ఉంటుంది. ప్రతి యుద్ధమూ ప్రత్యేకమైన రణరంగాన్ని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. ఈసారి మీరు చేసే యుద్ధం ఇమ్యూనిటీ కోసం. దానికి యుద్ధభూమి మీ ముందున్న ఓ పెద్ద బెడ్. ఇందులో గెలవాలంటే నామినేట్ అయిన సభ్యులందరూ బెడ్పైకి ఎక్కి మిగిలిన సభ్యుల్ని ఒక్కొక్కరినీ బెడ్ నుంచి కిందకి దింపాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఆ బెడ్పై ఎంత ఎక్కువ సమయం ఉండగలిగితే మీరు ఇమ్యూనిటీకి అంత చేరువ అవుతారు.
ప్రతి రౌండ్లోనూ స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే ఇంటి సభ్యులు బెడ్పై ఉండి, తమ శక్తిని లేదా ఇతర స్ట్రాటజీని ఉపయోగించి ఇతర సభ్యుల్ని బెడ్ నుంచి కిందకి దింపడానికి ప్రయత్నించాలి. రౌండ్ పూర్తయ్యే లోపు ఎవరైతే బెడ్పై నుంచి కిందకి వస్తారో వారు ఇమ్యూనిటీ పొందే రేసు నుంచి ఎలిమినేట్ అయిపోతారు. ఒకవేళ ఒక రౌండ్లో ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది బెడ్పై నుంచి కిందకి వస్తే సంచాలకులు వారిలో ఎవరిని ఇమ్యూనిటీ రేసు నుంచి తప్పించాలో నిర్ణయిస్తారు. ఫ్లోరా మీరు రెండు వారాలకి నేరుగా నామినేట్ అయిన కారణంగా, అలానే రాము ఇంటి కెప్టెన్ అయిన కారణంగా మీరిద్దరూ ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి వీల్లేదు. అలాగే ఈ టాస్కుకి మీరిద్దరే సంచాలకులు" అంటూ బిగ్బాస్ టాస్క్ గురించి చెప్పాడు.
ఇక టాస్క్ మొదలుకాగానే ముందుగా అందరూ కలిసి సంజనాను కిందకి దించేశారు. ఆ తర్వాత సుమన్ శెట్టి, దివ్య, డీమన్, రీతూ, శ్రీజ ఇలా ఒక్కొక్కరిని బెడ్ మీద నుంచి కిందకు తోసేశారు. ఇలా టాస్క్ పూర్తయ్యే సమయానికి బెడ్ మీద తనూజ, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి ఉన్నారు. దీంతో ఫస్ట్ టాస్క్లో వీళ్ల నలుగురు గెలిచినట్లు బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. అయితే ఈ టాస్క్లో కంటెస్టెంట్స్ మధ్య గొడవలు బాగానే జరిగాయి.
'గాలి - నిప్పు - నీరు' : మరికొద్దిసేపటి తర్వాత రెండో టాస్క్ మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్. "ఇమ్యూనిటీ పొందేందుకు ఇస్తున్న తదుపరి టాస్క్ పేరు గాలి - నిప్పు - నీరు. ఈ టాస్కులో గెలవాలంటే పోటీదారులు మొత్తం మూడు లెవల్స్ పూర్తి చేయాలి. మొదటి లెవల్లో వారు పేపర్ ప్లెయిన్స్ని స్ట్రాస్ సాయంతో ఎండ్ పాయింట్ వరకూ తీసుకెళ్లి అక్కడున్న బ్రిక్స్లో ఒకటి తీసుకొని రెండో లెవల్ కోసం గార్డెన్ ఏరియాకి రావాలి. ఒక విషయం గుర్తుంచుకోండి. పోటీదారులు మొదటి లెవల్లో ఐదు ప్లెయిన్స్ని చేరిస్తే సరిపోతుంది. రెండో లెవల్లో పాత్వే మీద ఉన్న సుత్తిని తీసుకొని ఆ పాత్ వే మీదుగా నడుస్తూ దారిలో ఉన్న రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఆగి, సుత్తితో ఫైర్ వచ్చేలా కొట్టి ఎండ్ బజర్ వరకూ వెళ్లి మరో బ్రిక్ని సేకరించాలి.
మూడో లెవల్లో వాటర్ డ్రమ్లో ఉన్న కార్క్ని తీసి దానిలో ఉన్న నీరు ఫిష్ ట్యాంక్లో పడేలా చేయాలి. ఫిష్ ట్యాంక్లో ఉన్న బ్రిక్ రెడ్ లైన్ దాటి పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ బ్రిక్ని తీసుకోవాలి. ఇలా మూడు లెవల్స్లో సేకరించిన బ్రిక్స్ని చివరికి తమకి కేటాయించిన బ్యాలెన్సింగ్ స్టాండ్పై ఉంచి వాటిని సరిగా బ్యాలెన్స్ చేసి మూడు సెకన్లు కౌంట్ చేసి బెల్ మోగించాలి. ఎవరైతే ఈ ప్రక్రియను వేగంగా పూర్తి చేస్తారో వారు ఈ టాస్క్ విజేతలు అవుతారు. అలానే ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీని పొందుతారు. ఈ టాస్క్కి రీతూ- సంజన సంచాలకులు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
దీంతో బజర్ మోగగానే ఇమ్మాన్యుయేల్, భరణి, కల్యాణ్, తనూజ బాగానే పోటీ పడ్డారు. చివరి వరకూ ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ మధ్య పోటి నడిచింది. ఆఖరికి ఇమ్మూ టాస్క్ కంప్లీట్ చేసి ఇమ్యూనిటీ దక్కించుకున్నాడు. ఇలా ఇమ్యూనిటీ టాస్క్లు పూర్తయ్యే సరికి కెప్టెన్ రాము రాథోడ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా మిగిలిన పది మంది (దివ్య, శ్రీజ, తనూజ, రీతూ, సంజనా, ఫ్లోరా సైనీ, భరణి, కల్యాణ్, డీమన్, సుమన్ శెట్టి) నామినేషన్స్లో ఉన్నారు.
ఓటింగ్లో ఆ ఇద్దరే లీస్ట్: ఇక నామినేషన్స్ పూర్తి కాగానే ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి. అయితే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం నిన్న రాత్రి 10.30 గంటల నుంచి పోలైన ఓట్ల ప్రకారం టాప్లో తనూజ ఉండగా, డేంజర్ జోన్లో లవ్ బర్డ్స్ డీమన్, రీతూ ఉన్నారు. అయితే ఓటింగ్కు మరో నాలుగు రోజులు టైమ్ ఉండటంతో ఈ లెక్కలు మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
Bigg Boss 9 Elimination : "మాస్క్ మెన్" ఔట్ - ఆ 'ముగ్గురూ' మాస్క్తోనే ఆడుతున్నారని కామెంట్!
Bigg Boss Telugu 9 Day 26 Episode : కల్యాణ్ ప్రభాస్, డీమన్ కట్టప్ప! - నాలుగో కెప్టెన్గా రాము - ఇమ్మూ ఎమోషనల్!