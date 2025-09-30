ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Today Promo : గేమ్ గెలిచిన "సుమన్ శెట్టి టీమ్" - నాలుగో వారం నామినేషన్స్​లో​ "ఆరుగురు"!

- హాట్​ హాట్​గా నాలుగోవారం నామినేషన్స్ - ఎలిమినేషన్ బరిలో ఐదుగురు లేడీస్, ఒక్కరే మేల్!

Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Nominations
Bigg Boss 9 Fourth Week Nominations (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Nominations : బిగ్​ బాస్ - 9లో నాలుగో వారం నామినేషన్స్ షురూ అయ్యాయి. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో కంటెస్టెంట్లకు బిగ్​బాస్ కొన్ని టాస్క్​లు పెట్టగా వారిలో తనూజ, సుమన్​శెట్టి ఇమ్యూనిటీ పొందడంతో నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యారు. వారిద్దరితోపాటు కెప్టెన్ అయిన కారణంగా డిమోన్ పవన్ నామినేషన్స్​లో లేరు. వీరు కాకుండా మిగతా 10 మంది మధ్య ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్​లో నామినేషన్స్ వార్ జరిగింది. అందులో నాలుగో వారం నామినేషన్స్​లో ఐదుగురు మహిళలు సహా మొత్తంగా 'ఆరుగురు' నామినేషన్స్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా డే - 23 ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ అయింది. మరి, ఆ ప్రోమోలో ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.

ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?

బిగ్​బాస్ - 9 సీజన్ నాలుగో వారం నామినేషన్స్​లో భాగంగా కొన్ని టాస్క్​లు పెట్టారు. కెప్టెన్ డిమోన్ పవన్ ఈ వారం నామినేషన్స్​లో మీ పాత్ర చాలా కీలకమైనది.. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలే నామినేషన్స్ ఏ దారిలో వెళ్తాయనేది నిర్ణయిస్తుందని చెప్పాడు బిగ్​బాస్. అలాగే, పవన్​ను టాస్క్​లకు సంచాలక్​గా నియమించారు.

ముందుగా హౌస్​లో ఉన్న మెంబర్స్​ను ముగ్గురు చొప్పున నాలుగు టీమ్​లుగా విడగొట్టారు. ఒక్కో టీమ్​ మెంబర్స్​కు ఒక రకమైన కలర్ బ్యాండ్స్​ హెడ్​కు ధరించారు. ఒక్కో టీమ్​లోని ముగ్గురు అక్కడున్న ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్​ను నడుముకు కట్టుకుని ఆ రోప్ సహాయంతో​ హాల్​లో ఉన్న బ్లాక్​లను రోప్ సహాయంతో గార్డెన్ ఏరియాకు తీసుకొచ్చి ప్లాట్ ఫారమ్​పై పెట్టాల్సి ఉంటుందని సూచించారు బిగ్​బాస్.

గెలిచిన సుమన్ శెట్టి టీమ్..

అనంతరం తనూజను ఓ టీమ్​ను ఎంచుకుని వారితోపాటు ఒక టాస్క్ ఆడాల్సి ఉంటుందని సూచించాడు బిగ్​బాస్. అప్పుడు తనూజ తనకు అపోనెంట్​గా సుమన్ శెట్టి టీమ్​ను ఎంచుకున్నారు. ఈ గేమ్​లో భాగంగా ముందుగా తనూజ టీమ్​లో ముగ్గురు (రీతూ, తనూజ, దివ్య).. సుమన్ శెట్టి టీమ్​లోని ముగ్గురు(సుమన్, రాము, ఫ్లోరా సైనీ) నడుముకు ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ కట్టుకుని హాల్​లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు. అయితే, ఈ గేమ్​లో సుమన్ శెట్టి గీమ్ గెలిచింది.

అప్పుడు గెలిచిన టీమ్ కంటెస్టెంట్స్ ఓడిపోయిన టీమ్ సభ్యుల్లో ఒకరిని నామినేట్ చేసే అవకాశం పొందుతారని చెప్పాడు బిగ్​బాస్. అందులో భాగంగా గెలిచిన టీమ్​లో ఒకరైన సుమన్ శెట్టి బ్లూ టీమ్​లో(తనూజ టీమ్​లో) మెంబర్ అయిన రీతూ చౌదరిని నామినేట్ చేశాడు. ఎగ్ గొడవను కారణంగా చూపాడు సుమన్ శెట్టి. తర్వాత రాము ప్రతి గొడవలోనూ సంజన ఉన్నారంటూ.. ఆమెను నామినేట్ చేశాడు. ఇదే క్రమంలో రాము-సంజన మధ్య కాసేపు ఆర్గ్యూమెంట్ జరిగింది. "చాలా సిల్లీ కామెడీ పాయింట్​ లాగా ఉంది.. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో కానీ.. ఓపిక నేర్చుకుని రా.." అంటూ రాముపై సంజన సీరియస్ అయింది.

నామినేషన్ లిస్టులో "ఆరుగురు"!

అప్పుడు ఆమె మాట్లాడిన మాటలను డిఫెండ్ చేస్తూ కించపరిచేలా మాట్లాడొద్దు అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు రాము. ఈ విషయంలో సుమన్ శెట్టి కూడా రాము రాథోడ్​ను సపోర్ట్ చేశాడు. అనంతరం భరణి ఫ్లోరా సైనీని నామినేట్ చేసినట్లు ప్రోమోలో చూడొచ్చు. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అయింది. అయితే, వీరు మాత్రమే కాకుండా కొత్తగా ఇంట్లోకి వచ్చిన దివ్య నిఖిత, శ్రీజ, మాస్క్​ మెన్ హరీష్ కూడా ఈ వారం నామినేషన్స్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా రీతూ, శ్రీజ, దివ్య, సంజన, ఫ్లోరా సైనీ, హరీష్ నామినేషన్​లో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రసారమవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.

