Bigg Boss 9 Today Promo : గేమ్ గెలిచిన "సుమన్ శెట్టి టీమ్" - నాలుగో వారం నామినేషన్స్లో "ఆరుగురు"!
- హాట్ హాట్గా నాలుగోవారం నామినేషన్స్ - ఎలిమినేషన్ బరిలో ఐదుగురు లేడీస్, ఒక్కరే మేల్!
Published : September 30, 2025 at 5:14 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Nominations : బిగ్ బాస్ - 9లో నాలుగో వారం నామినేషన్స్ షురూ అయ్యాయి. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కంటెస్టెంట్లకు బిగ్బాస్ కొన్ని టాస్క్లు పెట్టగా వారిలో తనూజ, సుమన్శెట్టి ఇమ్యూనిటీ పొందడంతో నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యారు. వారిద్దరితోపాటు కెప్టెన్ అయిన కారణంగా డిమోన్ పవన్ నామినేషన్స్లో లేరు. వీరు కాకుండా మిగతా 10 మంది మధ్య ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో నామినేషన్స్ వార్ జరిగింది. అందులో నాలుగో వారం నామినేషన్స్లో ఐదుగురు మహిళలు సహా మొత్తంగా 'ఆరుగురు' నామినేషన్స్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజాగా డే - 23 ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ అయింది. మరి, ఆ ప్రోమోలో ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
బిగ్బాస్ - 9 సీజన్ నాలుగో వారం నామినేషన్స్లో భాగంగా కొన్ని టాస్క్లు పెట్టారు. కెప్టెన్ డిమోన్ పవన్ ఈ వారం నామినేషన్స్లో మీ పాత్ర చాలా కీలకమైనది.. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలే నామినేషన్స్ ఏ దారిలో వెళ్తాయనేది నిర్ణయిస్తుందని చెప్పాడు బిగ్బాస్. అలాగే, పవన్ను టాస్క్లకు సంచాలక్గా నియమించారు.
ముందుగా హౌస్లో ఉన్న మెంబర్స్ను ముగ్గురు చొప్పున నాలుగు టీమ్లుగా విడగొట్టారు. ఒక్కో టీమ్ మెంబర్స్కు ఒక రకమైన కలర్ బ్యాండ్స్ హెడ్కు ధరించారు. ఒక్కో టీమ్లోని ముగ్గురు అక్కడున్న ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ను నడుముకు కట్టుకుని ఆ రోప్ సహాయంతో హాల్లో ఉన్న బ్లాక్లను రోప్ సహాయంతో గార్డెన్ ఏరియాకు తీసుకొచ్చి ప్లాట్ ఫారమ్పై పెట్టాల్సి ఉంటుందని సూచించారు బిగ్బాస్.
గెలిచిన సుమన్ శెట్టి టీమ్..
అనంతరం తనూజను ఓ టీమ్ను ఎంచుకుని వారితోపాటు ఒక టాస్క్ ఆడాల్సి ఉంటుందని సూచించాడు బిగ్బాస్. అప్పుడు తనూజ తనకు అపోనెంట్గా సుమన్ శెట్టి టీమ్ను ఎంచుకున్నారు. ఈ గేమ్లో భాగంగా ముందుగా తనూజ టీమ్లో ముగ్గురు (రీతూ, తనూజ, దివ్య).. సుమన్ శెట్టి టీమ్లోని ముగ్గురు(సుమన్, రాము, ఫ్లోరా సైనీ) నడుముకు ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ కట్టుకుని హాల్లోకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు. అయితే, ఈ గేమ్లో సుమన్ శెట్టి గీమ్ గెలిచింది.
Bigg Boss 9 Day 22 : బిగ్ బాస్ కిచెన్లో "పోపు" చిచ్చు - నామినేషన్స్ నుంచి ఆ "ఇద్దరు" సేఫ్!
అప్పుడు గెలిచిన టీమ్ కంటెస్టెంట్స్ ఓడిపోయిన టీమ్ సభ్యుల్లో ఒకరిని నామినేట్ చేసే అవకాశం పొందుతారని చెప్పాడు బిగ్బాస్. అందులో భాగంగా గెలిచిన టీమ్లో ఒకరైన సుమన్ శెట్టి బ్లూ టీమ్లో(తనూజ టీమ్లో) మెంబర్ అయిన రీతూ చౌదరిని నామినేట్ చేశాడు. ఎగ్ గొడవను కారణంగా చూపాడు సుమన్ శెట్టి. తర్వాత రాము ప్రతి గొడవలోనూ సంజన ఉన్నారంటూ.. ఆమెను నామినేట్ చేశాడు. ఇదే క్రమంలో రాము-సంజన మధ్య కాసేపు ఆర్గ్యూమెంట్ జరిగింది. "చాలా సిల్లీ కామెడీ పాయింట్ లాగా ఉంది.. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో కానీ.. ఓపిక నేర్చుకుని రా.." అంటూ రాముపై సంజన సీరియస్ అయింది.
నామినేషన్ లిస్టులో "ఆరుగురు"!
అప్పుడు ఆమె మాట్లాడిన మాటలను డిఫెండ్ చేస్తూ కించపరిచేలా మాట్లాడొద్దు అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు రాము. ఈ విషయంలో సుమన్ శెట్టి కూడా రాము రాథోడ్ను సపోర్ట్ చేశాడు. అనంతరం భరణి ఫ్లోరా సైనీని నామినేట్ చేసినట్లు ప్రోమోలో చూడొచ్చు. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అయింది. అయితే, వీరు మాత్రమే కాకుండా కొత్తగా ఇంట్లోకి వచ్చిన దివ్య నిఖిత, శ్రీజ, మాస్క్ మెన్ హరీష్ కూడా ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా రీతూ, శ్రీజ, దివ్య, సంజన, ఫ్లోరా సైనీ, హరీష్ నామినేషన్లో ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో ప్రసారమవుతున్న సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.
Bigg Boss 9 Third Elimination : థర్డ్ వీక్ "డాక్టర్ పాప" ఔట్ - మళ్లీ కెప్టెన్గా డిమోన్ పవన్!
Folk Singer Ramu Rathod: ఆమెను బొంబాయికి రమ్మని - ఇతను బిగ్ బాస్కి వచ్చేశాడు! - యూట్యూబ్ సెన్సేషన్ రాము బయోగ్రఫీ తెలుసా?