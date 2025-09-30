Bigg Boss 9 Day 22 : బిగ్ బాస్ కిచెన్లో "పోపు" చిచ్చు - నామినేషన్స్ నుంచి ఆ "ఇద్దరు" సేఫ్!
- నాలుగో వారం మొదటి రోజే రచ్చ రచ్చ - అమ్మాయిలే కనిపిస్తారంటూ సంజన హాట్ కామెంట్స్
Published : September 30, 2025 at 9:28 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 22 Episode : బిగ్బాస్ హౌస్లో గొడవలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ కిచెన్. ప్రతి సీజన్లోనూ వంట గదిలోనే కంటెస్టంట్ల మధ్య ఫుల్ వార్ నడుస్తుంటుంది. అలాగే, ఈ సీజన్లోనూ నాలుగో వారం మొదటి రోజు ఎపిసోడ్లో అదే జరిగింది. ముఖ్యంగా డే - 22 ఎపిసోడ్లో ఫుడ్ విషయంలో సంజన చేసిన రచ్చ అంతా ఇంతా కాదు. కెప్టెన్ డిమోన్, సంజనకు మధ్య గట్టి వార్ నడిచింది. ఇదిలా ఉంటే మరో వైపు బిగ్బాస్ పెట్టిన "వారధి కట్టు - ఇమ్యూనిటీ పట్టు" టాస్క్లో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ గెలిచి నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యారు. మరి, వారిద్దరూ ఎవరు? అనే వివరాలతోపాటు డే - 22లో చోటుచేసుకున్న మరిన్ని విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
కిచెన్లో సంజన ఫైర్ :
ముందుగా బిగ్బాస్ - 9 సీజన్ డే -22 సోమవారం ఎపిసోడ్లో రెండోసారి కెప్టెన్ అయిన డిమోన్ పవన్.. గత వారం దొంగతనాలు చేసినవాళ్లకి జైలు పనిష్మెంట్ ఉంటుందన్నాడు. అందుకు, హౌస్ మేట్స్ ఒప్పుకోలేదు. ఈ క్రమంలోనే డిమోన్ పవన్, సంజనకు మధ్య కాసేపు వార్ నడిచింది. ఆ తర్వాత మార్నింగ్ కావడంతో వంటగదిలో తుపాను మొదలైంది. ముందుగా ఫుడ్ మానిటర్ అయిన తనూజ దగ్గరికెళ్లి 'అమ్మా నాకు కొంచెం పోపు కావాలి' అని అడిగింది సంజన. దానికి తనూజ కూడా ఓకే చెప్పింది. అప్పుడు కిచెన్ దగ్గరికెళ్లి అక్కడున్న దివ్య, కెప్టెన్ డిమోన్ని అడగడంతో వారు అందుకు ఒప్పుకోలేదు. దాంతో సంజన మళ్లీ గొడవ మొదలెట్టింది. ఇదే టైమ్లో "నా ప్లేస్ కి వచ్చి వాయిస్ రైజ్ చేయొద్దు" అంటూ ఫుడ్ మానిటర్ ఫైర్ అయ్యింది. దాంతో "పర్మిషన్ అడిగినా కూడా తినడానికి భిక్ష అడగాలా?" అంటూ సంజన కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
డిమోన్ వర్సెస్ సంజన :
సంజన ఏడుస్తూ హౌస్లోకి వెళ్లడంతో అప్పుడు కెప్టెన్ డిమోన్ ఆమె వెనకాలే వెళ్లి ఓదార్చే ప్రయత్నం చేశాడు. సంజన మాత్రం రాత్రి డిమోన్ చేసిన జైలు యాక్షన్ టాపిక్ లేవనెత్తింది. "మీరూ ఒక కెప్టెన్ కదండీ ఒక చిన్న పోపు గురించి డెసిషన్ తీసుకోలేరా.. జైలులో వేసే డెసిషన్ తీసుకోగలుగుతారు.. బిగ్బాస్ కంటే పెద్ద డెసిషన్ తీసుకుంటారండీ.. మమ్మల్ని జైల్లో వేయడానికి.. వేసి చూపించనా అని గట్టిగా అరుస్తారండీ.. ఒక చిన్న పోపు గురించి మాత్రం మీరు డెసిషన్ తీసుకోలేరా.. మీరు ఎలాంటి కెప్టెన్ అండి.. అంటూ" డిమోన్ పవన్ను దుమ్మ దులిపేసింది సంజన. ఆపై నేను ఫుడ్ తిననంటూ నిరాహార దీక్ష స్టార్ట్ చేసింది. తర్వాత డిమోన్, శ్రీజ, భరణి, హరీష్.. సంజనను కూల్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు.
అమ్మాయిలే కన్పిస్తారు.. మమ్మీ కనిపించదా..
అనంతరం కెప్టెన్ డిమోన్ కూడా తన కామెంట్స్కు బాధపడిన సంజనకు వివరణ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశాడు. కానీ, సంజన మాత్రం కంట్రోల్ తప్పి పవన్పై ఫుల్ ఫైర్ అయింది. "నేను కనిపించలేదు మీకు ఓన్లీ దివ్యనే కనిపించింది.. మీ దగ్గర నేను ఎంత బతిమాలుతున్నాను. అయినా మీకు కనిపించలేదు.. తను అమ్మాయి కాబట్టి కనిపిస్తుంది.. నేను మమ్మీని కాబట్టి కనిపించట్లేదా.. అంటూ" కెప్టెన్ డిమోన్పై నోరు పారేసుకుంది సంజన. అప్పుడు రాముతో మిగిలిన వాళ్లూ ఆమె కామెంట్లను తప్పుబట్టారు. దాంతో ఇక ఈ గొడవ అంతా ఎందుకని చివరికి సంజననే ఫుడ్ మానిటర్ చేసేశాడు కెప్టెన్ డిమోన్.
ఇమ్యూనిటీ టాస్క్ గెలిచిన ఆ ఇద్దరూ :
మరో వైపు, నాలుగో వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అవ్వడానికి కంటెస్టెంట్స్కి "ఇమ్యూనిటీ స్టార్స్" అనే టాస్క్ ఇచ్చాడు బిగ్ బాస్. ఈ గేమ్కి సంచాలక్గా కెప్టెన్ డిమోన్ను చేశారు. హౌస్లో ఉన్న 12 మందిని ఇద్దరిద్దరు చొప్పున ఆరు టీమ్స్ గా డివైడ్ చేశారు బిగ్బాస్. ముందు కనిపిస్తున్న బోర్డ్లో మీ వైపు ఉన్న మొత్తం స్క్వేర్ బ్లాక్స్ని పూర్తిగా పగలగొట్టాలి. ఆపై అక్కడ ఉన్న మూడు స్టార్స్లో ఒకసారి ఒకదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని కిందకి వచ్చి టీమ్ బాస్కెట్లో పెట్టాలంటూ.. టాస్క్కు సంబంధించిన ప్రాసెస్ని చదివి వినిపించాడు కెప్టెన్ డిమోన్ పవన్.
"ఇమ్యూనిటీ స్టార్స్" అనే ఈ టాస్క్లో రెండు లెవల్స్ ఉండగా, ముందుగా మొదటి లెవల్లో రెండు టీములకి ఒకసారి టాస్కు పెట్టారు బిగ్బాస్. అప్పుడు అందులో సుమన్ శెట్టి-దివ్య టీమ్ మాత్రమే గెలిచింది. మిగిలిన టీమ్లు రూల్స్ బ్రేక్ చేయడంతో డిస్క్వాలిఫై అయ్యాయి. దాంతో గెలిచిన సుమన్ శెట్టి, దివ్యలకి ఓ స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చారు బిగ్బాస్.
మీతోపాటు ఇమ్యూనిటీ టాస్కులో రెండో లెవల్ గేమ్లో పాల్గొనేందుకు అక్కడున్న వారిలో ఇద్దరిని ఎంపిక చేసుకోవాలని సూచించాడు. అప్పుడు వాళ్లు తనూజ, ఫ్లోరా సైనీని సెలక్ట్ చేసుకున్నారు. ఆ నలుగురికి కలిపి మరో టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. అదే, "వారధి కట్టు ఇమ్యూనిటీ పట్టు". ఈ గేమ్లో భాగంగా పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా మీకు కేటాయించిన బ్రిడ్జెస్కి ఉపయోగపడే ప్లాంక్స్ మిగతా ఇంటి సభ్యుల దగ్గర ఉంటాయి.. వాటిని పొందడానికి గేమ్ ఆడేవారు వారిని కన్విన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది" అంటూ చెప్పాడు బిగ్బాస్.
అనంతరం టాస్క్ మొదలవ్వగా.. ముందుగా భరణి ఆ ప్లాంక్స్ పట్టుకొని "వీళ్ల ముందు నిల్చున్నాడు. నేను కరెక్ట్గా జడ్జ్ చేయలేకపోవడం వల్ల నా మిస్టేక్స్ కారణంగా.. ఫస్ట్ గేమ్లో నాతో పాటు తనూజ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. ఆ బాధ్యత నేను తీసుకుంటూ ఈ రెండూ ప్లాంక్స్ తనూజకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నా.." అని అన్నాడు భరణి. ఇలా ఇతర ఇంటి సభ్యుల సపోర్ట్తో ఈ టాస్కులో తనూజ, సుమన్ శెట్టి ఇమ్యూనిటీని సాధించారు. దాంతో వారిద్దరూ ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యారు. ఇక నెక్ట్స్ ఎపిసోడ్లో నాలుగో వారానికి సంబంధించిన నామినేషన్స్ వార్ స్టార్ట్ కానుంది.
