Bigg Boss 9 Telugu Day 2 Episode: నామినేషన్స్లో "సుత్తి" - షాంపూ గురించి సంజనా రచ్చరచ్చ!
- తొలి వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ మొదలు - షాంపూ బాటిల్ గురించి సంజనా రచ్చరచ్చ - టైమ్ అయిపోయిందని ట్విస్ట్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్!
Published : September 10, 2025 at 10:41 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 2 Episode: బిగ్బాస్ నామినేషన్స్ కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన ప్రేక్షకులకు డిసప్పాయింట్ ఎదురైంది. ఈ సీజన్ కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీల మధ్య కాబట్టి నామినేషన్స్ ఓ రేంజ్లో ఉంటాయని ఎదురుచూసిన వారికి గట్టిదెబ్బ వేశారు కంటెస్టెంట్లు. కారణం ఒక షాంపూ బాటిల్. దీని గురించి సంజనా గల్రానీ చేసిన రచ్చా అంతా ఇంతా కాదు. ఇక ఈ డిస్కషన్ అయిన తర్వాత నామినేషన్స్ మొదలుపెట్టిన బిగ్బాస్ టైమ్ అయిపోయింది, మిగిలిన నామినేషన్ ప్రక్రియ తర్వాత ఉంటుందని అనౌన్స్ చేశాడు. దీంతో చేసేది ఏమీ లేక అటు కంటెస్టెంట్లు, ఇటు ఆడియన్స్ డిసప్పాయింట్ అయ్యారు. మరి రెండో రోజు హౌజ్లో ఏం జరిగింది? షాంపూ గురించి అంత డిస్కషన్ ఎందుకు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కామనర్స్కు అవకాశం: అగ్నిపరీక్ష దాటుకొని వచ్చిన కారణంగా మెయిన్ హౌజ్కు ఓనర్లుగా వ్యవహరిస్తున్న కామనర్లు(Bigg Boss 9 Telugu DAY 1 Highlights) పలు లగ్జరీలు కూడా అనుభవిస్తున్నారు. తాజాగా వారికి నామినేషన్ చేసే అధికారం ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. "ఓనర్స్గా టెనెంట్స్ నుంచి ఏ ఒక్కరిని మీరు నామినేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో చర్చించి మీ నిర్ణయం చెప్పండి" అంటూ బిగ్బాస్ అన్నాడు. దీంతో సామాన్యులంతా పక్కకెళ్లి డిస్కస్ చేసుకుని "హౌజ్ లో యూనిటీ మీ వల్ల దెబ్బతింటుంది. కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలని మీరు చేస్తున్నారు. అలానే పర్సనల్గా నాకు నెగెటివ్ వైబ్స్ వద్దు. మీ దగ్గర చాలా నెగెటివిటీ ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది. అందుకే మీ పేరు చెప్పాం" అంటూ సంజనని నామినేట్ చేస్తున్నట్లు మర్యాద మనీష్ అనౌన్స్ చేశాడు.
ఇంతలో "మీరు మైక్ కూడా సరిగా పెట్టుకోరు. రికార్డ్ కాకుండా ఉండాలని దాచి మాట్లడుతున్నారు. అలానే బ్యాక్ బిచ్చింగ్ చేస్తారు" అని ప్రియ చెప్పింది. ఈ మాట వినగానే సంజన ఫైర్ అయింది. ఇంతలో అందులో తప్పేముంది అంటూ ఫ్లోరా షైనీ కామనర్లకి సపోర్ట్ రావడంతో సంజనా మరింత రెచ్చిపోయింది. "మేము మా ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి పదాలు వాడము. నాది ఓల్డ్ స్కూల్. నాకు ఇలా ఏం వద్దు. నా దగ్గర ఇలాంటి పదాలు వాడొద్దు" అంటూ సంజన చెప్పింది. ఇదే విషయం మీద తర్వాత ఫ్లోరాతో కూడా గార్డెన్ ఏరియాలో కూడా చాలా సేపు గొడవపడింది సంజన. ఇక ఇదే విషయం గురించి రాత్రి బెడ్ మీద పడుకున్న సమయంలో తనూజతో డిస్కస్ చేసింది సంజన. మరుసటి రోజు ఉదయం పుష్ప సినిమాలో ఎవడ్రా ఎవడ్రా నువ్వు అనే పాటకి ఊపు వచ్చేలా అందరూ స్టెప్పులేశారు. తర్వాత ఎవరి పనులు వాళ్లు చేసుకుంటూ మధ్యాహ్నం అయిపోయింది. ఇంతలో కాసేపటికి టెనెంట్స్ కోసం బిగ్బాస్ ఫుడ్ పంపించాడు. మరోవైపు ఓనర్ల కోసం టెనెంట్స్ కుకింగ్ చేస్తున్నారు.
మొదలైన షాంపూ బాటిల్ రచ్చ: ఆ తర్వాత హౌజ్లో ఉన్న సంజన దగ్గరికొచ్చి "బాత్రూంలో కండీషనర్, షాంపు బాటిల్స్ వదిలేశారు. అవి మీవేనా?" అని ఫ్లోరా అడిగితే అవును అంటూ సంజన చెప్పింది. "అవి తీసి బయటపెట్టుకోండి. వేరే వాళ్లు వెళ్లినప్పుడు ఇబ్బంది కదా అలా ఫ్లోర్ మీదే ఉంటే" అంటూ ఫ్లోరా చెప్పింది. దీంతో సంజన "ఒక సెట్ అక్కడే ఉండనీ ఏమైంది ఇప్పుడు" అంటూ వాదించింది. అదేంటి "నేను ఏమైనా పనిమనిషినా క్లీన్ చేయడానికి వెళ్లిన ప్రతిసారి నేను తీసి పెట్టాలా" అంటూ ఫ్లోరా అడిగింది. "నేను తీయను అవి అక్కడే ఉంటాయి. అయినా ఉంటే తప్పేంటి. నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు సైలెంట్గా ఉండు మధ్యలోకి రాకు" అంటూ సంజన నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడింది.
ఈ మాటలకి ఎమోషనల్ అయిన ఫ్లోరా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దీంతో ఇది చూసి రీతూ చౌదరి, శ్రష్టి, పవన్ కళ్యాణ్ ఏమైంది అంటూ అడిగి ఆమెని ఓదార్చారు. "క్లీనింగ్ సెక్షన్ నాది కాబట్టి నేను అవి తీయమని చెప్పాను. దానికి తీయనని అంత హార్ష్గా చెప్పాలా. తప్పు ఆమె చేసి నా మీద అరిస్తే ఎలా" అంటూ ఫ్లోరా పాప ఏడ్చింది.
ఇంతలో పవన్ కల్యాణ్ వచ్చి " షాంపు బాటిల్స్ను మీరు స్నానం చేసేటప్పుడు తీసుకెళ్లండి. తర్వాత బయటపెట్టుకోండి అని చెప్పాడు. దీనికి అదేమైనా రూలా, బిగ్బాస్ చెప్తేనే వింటాను" అంటూ సంజన చెప్పింది. మానిటర్గా నేను చెప్తున్నా వినరా అని పవన్ అడిగితే వినను అంటూ సంజన చెప్పింది. కంటెస్టెంట్లు అందరూ అక్కడికి వచ్చి చెప్పినా కూడా సంజన నో అంటూ అలానే నిల్చుంది.
లేడీస్ అందరూ వాళ్ల షాంపులు అన్నీ బయటే పెట్టుకున్నప్పుడు మీకు పెట్టడానికి ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని పవన్ అడిగాడు. దీనికి సంజన చెప్పిన రీజన్ విని అవాక్కయ్యారు కంటెస్టెంట్లు. "ఎప్పుడైనా స్నానం చేయడానికి లోపలికి వెళ్లి డ్రెస్ అన్నీ తీసేసి షాంపు మర్చిపోయామని గుర్తొస్తే అలానే బయటికి రావాలా? ఇదేమైనా మన ఇల్లా? లేకపోతే అందివ్వడానికి ఎవరైనా ఉంటారా? అంటూ వాదించింది సంజన. ఇక ఈ విషయం గురించే హౌజ్లో కాసేపు డిస్కషన్స్ జరిగాయి.
నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే: హౌజ్లో పలు డిస్కషన్స్ తర్వాత నామినేషన్స్కి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్. "నామినేషన్స్ గురించి మీకు నిన్న చూపించింది ట్రైలర్ మాత్రమే. ఇప్పుడు సినిమా చూపిస్తా. ఓనర్లకి వెసులుబాటు ఇస్తున్నాను. ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియలో కేవలం టెనెంట్స్ మాత్రమే పాల్గొంటారు. ఓనర్లు దీన్ని పర్యవేక్షించాలి. ఇద్దరు పోటీదారులు టన్నెల్స్లో పాకుతూ వెళ్లి అక్కడ ఉన్న సుత్తిని అందుకోవాలి. గెలిచిన వారు ఓడిపోయిన వారి ఫొటోని పగలగొట్టి ఒకరిని నామినేట్ చేయాలి. ఆ సుత్తిని ఓనర్లలో మీకు నచ్చిన వారికి ఇవ్వాలి. ఆ ఓనర్కి మీ నామినేషన్ రీజన్ ఓకే అనుకుంటే ఆమోదిస్తారు. లేకపోతే వాళ్లకి నచ్చిన మరొకరిని నామినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక సుత్తి అందుకున్న ఓనర్ ఆటోమేటిక్గా నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అవుతారు. అందుకోని ఓనర్ డేంజర్ జోన్కి వెళ్తారు" అంటూ నామినేషన్ ప్రక్రియ గురించి వివరణ ఇచ్చాడు.
ఇక మొదటి పోటీదార్లుగా రీతూ, తనూజని పిలిచాడు బిగ్బాస్. ఇక రీతూ పాకుతూ పక్కనే ఉన్న పోల్ని గుద్దుకొని దెబ్బ తగిలించుకుంది. దీంతో వెంనటే మెడికల్ రూమ్కి పిలిచి తలకి కట్టు కట్టారు. తనూజ గెలవడంతో రీతూ ఫొటోని పగలగొట్టి సంజనని నామినేట్ చేసింది. షాంపూ గురించి అంత గొడవ చేయడం కరెక్ట్ అనిపించలేదని రీజన్ చెప్పింది. ఇక హ్యామర్ని జవాన్ పవన్కి ఇచ్చింది. పవన్ కూడా ఈ రీజన్ సరైనదే అంటూ సంజనని నామినేట్ చేయడాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశాడు.
ఆ తర్వాత రాము రాథోడ్, శ్రష్టి వర్మని పిలిచాడు బిగ్బాస్. వీళ్లిద్దరిలో ముందుగా వెళ్లిన రాము సుత్తి అందుకొని శ్రష్టి ఫొటో పగలగొట్టాడు. తర్వాత సుమన్ శెట్టిని నామినేట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పాడు. "ఇక్కడున్న వారంతా చాలా యంగ్గా, ఎనర్జిటిక్గా అనిపిస్తున్నారు. కానీ సుమన్ అన్న మాత్రం అంతగా యాక్టివ్గా లేరు" అని రీజన్ చెప్పాడు. ఇక తన చేతిలో సుత్తి హరీష్కి ఇచ్చాడు రాము. దాదాపు హరీష్ కూడా ఇవే రీజన్లు చెప్పి సుమన్ శెట్టి నామినేషన్ని ఆమోదించాడు. దీనిపై మీరు ఏమైనా డిఫెండ్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు అని హరీష్ చెప్పగా, లేదు అని సుమన్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడితో రెండో రోజు ఎపిసోడ్ ముగిసింది. అయితే ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఈ వారం నామినేషన్స్లో సంజనా, సుమన్ శెట్టి ఉన్నారు.
