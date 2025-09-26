ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 18 Episode: చక్రం తిప్పిన బిగ్​బాస్​ - కంటెస్టెంట్స్​కు​ షాక్​ ఇస్తూ 'వైల్డ్​కార్డ్'​ ఎంట్రీ!

-బిగ్‌బాస్ సీజన్​ 9లో ఫస్ట్​ వైల్డ్ కార్డ్ -కామనర్ కోటాలో హౌజ్​లోకి దివ్య నిఖిత!

Bigg Boss 9 Telugu Day 18 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 18 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 10:38 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 18 Episode: బిగ్​బాస్​ అంటే షాకింగ్​ న్యూస్​లు, ట్విస్ట్​లు, సర్​ప్రైజ్​లు, అలకలు, గొడవలు, లవ్​ట్రాక్​లు ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి. అందుకే ఈ షోపై ఆసక్తి కలిగించేందుకు ఒక్కో సీజన్​ను ఒక్కో కాన్సెప్ట్​తో డిజైన్​ చేస్తుంటారు. తాజాగా సీజన్​ 9ను చదరంగం కాదు రణరంగం అంటూ ప్లాన్​ చేశారు. నిన్నటి ఎపిసోడ్​ చూస్తే బిగ్​బాస్​ హౌజ్​ రణరంగం మాదిరే కనిపించింది. తాను ఒకటి తలిస్తే, దైవం మరొకటి తలిచినట్లు అయ్యింది నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో కంటెస్టెంట్ల పరిస్థితి. ఎందుకంటే హౌజ్​లోకి వైల్డ్​కార్డ్​గా ఓ​ కామనర్​ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ క్రమంలోనే బుర్రబద్ధలయ్యే ట్విస్ట్​ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్​. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూసేయండి.

బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లోకి కొత్త కంటెస్టెంట్ అడుగుపెట్టింది. అగ్నిపరీక్ష ద్వారా ఆడియన్స్‌కి దగ్గరైన దివ్య నిఖిత వైల్డ్ కర్డ్ ఎంట్రీ ద్వారా లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్‌లో హౌజ్​లోకి వచ్చింది. నిజానికి అగ్నిపరీక్ష నుంచి దివ్యతో పాటు అనూష రత్నం, నాగ ప్రశాంత్, షాకీబ్‌లని హౌజ్​లోకి పంపించాడు బిగ్‌బాస్. "ఈ నలుగురు ఇంట్లోకి, మీ ప్రత్యర్థిగా ఈ ఆటలోకి అడుగు పెట్టడానికి ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎవరు ఈ ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టాలనేది నేను ఇప్పుడు మీ చేతిలో పెడుతున్నాను. ఈ ఆటలో ఏది తగ్గిందని భావిస్తున్నారో, హౌజ్​లోకి వస్తే మీతో పాటుగా ఏం తీసుకొస్తారో అప్పిల్ ద్వారా హౌజ్​మేట్స్ అందర్నీ ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించండి" అని వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలను ఆదేశించారు బిగ్​బాస్​.

నాగ ప్రశాంత్​ ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టి.. "అగ్ని పరీక్షలో ఒక మంచి ప్లేయర్​గా పేరు తెచ్చుకున్నాను. గొడవలతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇస్తాను" అని తన అప్పీల్ చేసుకున్నాడు. "అనవసరమైన విషయాలను గెలికి, అనవసరంగా నేనే బిస్కెట్ కాను. నేను ఓనర్ కాదు, టెనెంట్ కాదు. వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీగా నా వైల్డ్ పర్ఫామెన్స్ ఇస్తానని అనుకుంటున్నాను" అంటూ తన వంతు అప్పీల్ చేసింది దివ్య. షాకీబ్ మాట్లాడుతూ "అగ్ని పరీక్షలో నేను డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టుగా పోర్ట్రైట్ అయింది. అది హౌజ్ లో మిస్ అయినట్టుగా అనిపిస్తోంది. గేమ్​తో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇస్తా. ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి" అంటూ అప్పీల్ చేశాడు. అనూష మాట్లాడుతూ "బిగ్ బాస్ అనేది పర్సనాలిటీ టెస్ట్. నేనుంటే హౌజ్​లో ఫుల్ ప్యాకేజ్" అంటూ చెప్పింది.

అంతేకాకుండా హౌజ్​మేట్స్​ ఏమైనా ప్రశ్నలు అడగొచ్చు అంటూ బిగ్​బాస్​ చెప్పగానే, "మా ప్లేస్ లో నుంచి ఒకరిని స్క్వాప్ చేసుకోవాలంటే లేదా మాలో నుంచి ఒకరిని బయటకు పంపాలంటే ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు? వాళ్ల కన్నా మీరు ఎలా బెటర్?" అంటూ శ్రీజ ప్రశ్నించింది. "నిన్నే రీప్లేస్ చేసుకుంటాను శ్రీజ. నీ ఈగో సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే పుండు మీద పిన్నుతో పొడుస్తూనే ఉంటావు" అంటూ అనూష చెప్పింది. ఇక కల్యాణ్​ను స్వైప్ చేస్తానని షాకిబ్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత వాళ్లని బిగ్​బాస్ హౌజ్ నుంచి బయటకు పంపించేశారు.

చక్రం తిప్పిన బిగ్​బాస్​: "ఆ నలుగురులో బిగ్​బాస్ హౌజ్​లోకి వైల్డ్ కార్డుగా అడుగు పెట్టడానికి అర్హులైన ఇద్దరి పేర్లను బ్యాలెట్ బాక్స్​లో ఓటుగా వేయాలి. ఎవరికి ఓటు వేశారు అనే విషయాన్ని ఇంట్లో ఎవరితోనూ చర్చించకూడదు" అని బిగ్​బాస్ ఆదేశించారు. ఓటింగ్​ పూర్తైన తర్వాత "నా ఇంట్లోకి తీసుకురాకుండా ఉండడానికి ఓ కంటెస్టెంట్​కు అతి తక్కువ ఓట్లు వేసి మీరు చదరంగం ఆడారు. కానీ ఇది చదరంగం కాదు, రణరంగం. ఇది మీకోసం నేను వేసిన చక్రవ్యూహం" అంటూ బిగ్​బాస్ దివ్యని ఆహ్వానించారు. ఈ క్రమంలో హౌజ్​మేట్స్​ అందరూ షాకయ్యారు. "ఇప్పటినుంచి దివ్య టెనెంట్స్​లో ఒకరిగా ఉంటారు. మీరందరూ ఇప్పటినుంచి వేసే ఎత్తులేంటో తెలుసుకోవడానికి ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తుంటాను" అంటూ బుర్ర బ్లాస్ట్ అయ్యే షాక్ ఇచ్చారు బిగ్​బాస్​. ఇక రాగానే దివ్య ట్రయాంగిల్ లవ్​స్టోరీతో పాటు మరికొన్ని విషయాలు చెప్పి కంటెస్టెంట్స్​కు నిద్రలేకుండా చేసింది.

Bigg Boss 9 Demon Pavan: 'ఉద్యోగం వదిలి అథ్లెటిక్స్‌ ఆపై బిగ్​బాస్​లోకి' - ఈ కామనర్​ గురించి తెలుసా?

Bigg Boss 9 Telugu Day 17: 'బ్లాక్​ సీడ్​'తో బిగ్​ ట్విస్ట్​ - ఫ్లోరా సైనీ గెలుపుతో ఎలిమినేటర్ ఆమేనా!

BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 18 EPISODEBIGG BOSS 9 TELUGU LATEST UPDATESBIGG BOSS 9 TELUGU FIRST WILD CARDBIGG BOSS UPDATESBIGG BOSS 9 TELUGU DAY 18 EPISODE

