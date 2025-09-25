Bigg Boss 9 Telugu Day 17: 'బ్లాక్ సీడ్'తో బిగ్ ట్విస్ట్ - ఫ్లోరా సైనీ గెలుపుతో ఎలిమినేటర్ ఆమేనా!
- "గురితప్పకు" టాస్క్లో దుమ్మురేపిన శ్రీజ, రీతూ - తెలివిగా గెలిచిన ఫ్లోరా సైనీ - ఎలిమినేషన్ అంచున ఆ బ్యూటీ!
Published : September 25, 2025 at 10:40 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 17 Episode: బిగ్బాస్ అంటే ట్విస్ట్లు, సర్ప్రైజ్లకు అడ్డా. ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవరిని నామినేట్ చేసి ట్విస్ట్ ఇస్తారో, ఎవరిని సేవ్ చేసి సర్ప్రైజ్ చేస్తారో తెలియదు. అందుకే ఎన్ని సీజన్లు వచ్చినా, ఎంత మంది ఈ షోను తిట్టుకున్నా ఆ టైమ్ వచ్చిందంటే టీవీలను అతుక్కుపోతుంటారు. ఇప్పుడు ఈ మ్యాటర్ ఎందుకంటారా? అక్కడికే వస్తున్నా. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో 'బ్లాక్ సీడ్' గేమ్ ఛేంజర్గా నిలిచింది. ఈ సీడ్ ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వారికో టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. ఇక్కడే కంటెస్టెంట్లకు దిమ్మతిరిగే ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. మరి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ మంగళవారం ఎపిసోడ్లో హౌజ్మేట్స్ అందరికీ యాపిల్స్ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ యాపిల్లో ఉన్న సీడ్ కలర్ ప్రకారం గేమ్ని నడిపిస్తున్నాడు. ఇందులో బ్లూ, రెడ్, బ్లాక్ ఇలా మూడు కలర్ సీడ్స్ ఉన్నాయి. బ్లూ సీడ్ వచ్చిన వారందరికీ బ్యాటరీ ఛార్జ్ పేరుతో ఇంటి దగ్గరి నుంచి వచ్చిన సందేశాలు, జ్ఞాపకాలని అందించాడు. అలా ఇప్పటివరకు బ్లూటీమ్లో ఉన్నవారిలో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ, సుమన్ శెట్టి, ప్రియా శెట్టి ఇంటి దగ్గర నుంచి లెటర్స్, గిఫ్ట్లు అందుకున్నారు. ఇక బ్లూటీమ్లో ఉన్న సంజనాకు ఎటువుంటి అవకాశం రాలేదు.
బ్లాక్ సీడ్తో గేమ్ మార్చిన బిగ్బాస్: బ్లాక్ సీడ్ వచ్చిన వారికి అద్దిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. దీంతో మిగిలిన హౌజ్మేట్స్కు దిమ్మతిరిగినట్లైంది. బ్లాక్ సీడ్ వచ్చిన వాళ్లు నిల్చోండి అని బిగ్బాస్ అనగానే రీతూ చౌదరి, దమ్ము శ్రీజ, ఫ్లోరా సైనీ నిలబడ్డారు. దీంతో "బ్లాక్ సీడ్ వచ్చిందంటే దాని అర్థం నేను మీకు ఒక స్పెషల్ పవర్ ఇస్తున్నాను. అదే ఇమ్యూనిటీ. కానీ అది మీలో అందరికీ దొరకదు. దొరికేది మీలో ఒక్కరికే. ఇందుకోసం నేను మీకు ఇస్తున్న ఇమ్యూనిటీ టాస్క్ 'గురితప్పకు'. ఈ టాస్కులో గెలవడానికి కేజ్లోకి వెళ్లి సంచాలకులు విసిరిన బాల్స్ని తీసుకొని బయట నేల మీద ఉన్న తమ బాక్స్లో ఉంచాలి. ఎవరైతే ముందుగా తమకి కేటాయించిన బాస్కెట్లో మూడు బాల్స్ వేస్తారో వారు ఈ టాస్క్ విజేతగా నిలిచి ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యే ఇమ్యూనిటీ పవర్ని పొందుతారు. ఇమ్యూనిటీ పవర్ మీ కోసమైనా లేక మరొకరి కోసమైనా వాడొచ్చు. బాల్ని బయటికి తీసుకొచ్చాక మాత్రం లాక్కోవడానికి వీల్లేదు" అంటూ రూల్స్ చెప్పిన బిగ్బాస్.. ఈ గేమ్కి సంచాలక్గా సంజనని పెట్టాడు.
పిల్లి- పిల్లి కొట్టుకుంటే కోతి లాక్కెల్లినట్లు: ఇక బజర్ మోగిన తర్వాత సంచాలక్గా ఉన్న సంజనా మొదటి బాల్ వేయగానే శ్రీజ అందుకుంది. ఇక అక్కడి నుంచి మొదలైన గేమ్ నువ్వా - నేనా అన్నట్లు సాగింది. ఇద్దరు ఒకరి మీద ఒకరు పడి బాల్ను లాక్కోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈ టాస్క్లో పార్టిసిపేట్ చేసింది ముగ్గురైనా హోరాహోరీగా తలపడింది మాత్రం రీతూ చౌదరి - దమ్ము శ్రీజ మాత్రమే. ఫస్ట్ బాల్కు ఫ్లోరా సైనీ కేవలం చూడటం మాత్రమే చేశారు. ఇలా హోరాహోరీ మధ్య రీతూ బాల్ను తీసుకుని ముందుగా బయటికి వెళ్లింది.
ఇక రెండో బాల్ కోసం రీతూ-శ్రీజ కొట్టుకుంటుంటే మధ్యలో తెలివిగా దూరి ఫ్లోరా పట్టికెళ్లిపోయింది. అంటే రొట్టెముక్క కోసం పిల్లి పిల్లి కొట్టుకుంటే కోతి వచ్చి తీసుకున్నట్లు ఉంది నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఫ్లోరా సైనీ ఆట చూస్తే. వాళ్లిద్దరూ కొట్టుకుంటే ఆడితే కాస్త గ్యాప్ దొరకగానే ఫ్లోరా వెళ్లి బాల్ తెచ్చుకుంటుంది. ఇలా బాల్స్ అన్ని అయిపోయేయి టైమ్కు ఫ్లోరా బాక్స్లో 3, రీతూ దగ్గర 4, శ్రీజ దగ్గర ఒక బాల్ ఉన్నాయి.
గేమ్ రూల్ ప్రకారం ప్లేయర్లు తమ దగ్గర ఉన్న బాల్స్లో మూడు బంతులని తమ బాస్కెట్లో వేయాలి. అలా ఎవరైతే ముందుగా మూడు బాల్స్ వేస్తారో వాళ్లే విన్నర్. ఇక ఇది మొదలుకాగానే రీతూ టక్ మని ఫస్ట్ బాల్ బాస్కెట్లో వేసేసింది. కానీ తర్వాత ఎన్ని సార్లు ట్రై చేసినా ఒక్క బాల్ కూడా పడలేదు. కానీ మరోవైపు ఫ్లోరా మాత్రం ఇలా వేయగానే చకచకా మూడు బాల్స్ పడిపోయాయి. ఇది చూసి రీతూకి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది. ఫ్లోరా గెలవడంతో ఇమ్యూనిటీ తనకి దక్కింది. ఇక తాను గెలిచేలా చేసిన శ్రీజకి హగ్ ఇచ్చి కిస్ ఇచ్చి మరీ థాంక్స్ చెప్పింది లక్స్ పాప.
ఫ్లోరా విన్నింగ్తో ఆ అమ్మడి ఎలిమినేషన్ ఫిక్స్: ఇమ్యూనిటీ పవర్ గెలుచుకోవడంతో ఫ్లోరా సైనీ ఈ వీక్ నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయినట్లే. ఎందుకంటే మూడో వారం నామినేషన్స్లో ఫ్లోరా కూడా ఉంది. అయితే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఫ్లోరా టాప్లో దూసుకుపోతుంది. అంటే ఇమ్యూనిటీ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ వారం సేవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నట్టే. అయితే బ్లాక్ సీడ్ ఉన్న ముగ్గురిలో రీతూ, ఫ్లోరా నామినేషన్స్లో ఉన్నారు. వీళ్లిదరిలో ఎవరు గెలిచినా ఒకరు సేవ్ అయినట్టే. నామినేషన్స్లో లేని శ్రీజ గెలిచినట్లైతే ఒకరిని సేవ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో ప్రియాకు సేవ్ అయ్యే ఛాన్స్ వస్తుందని భావించింది. ఎందుకుంటే మొదటినుంచి ప్రియా, శ్రీజ ఫ్రెండ్స్లాగా ఉన్నారు. అయితే ఇక్కడ ఫ్లోరా గెలిచి ప్రియా ఎలిమినేషన్ను కష్టతరం చేసింది. అన్అఫీషియల్ పోలింగ్ ప్రకారం ప్రియా డేంజర్ జోన్లో ఉంది.
వచ్చే వారం కూడా అవకాశం: బిగ్బాస్ ఈ విషయంలో మరో ట్విస్ట్ ఇచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎందుకుంటే ఈ వారం ఫ్లోరా సైనీ ఎలాగైనా సేవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ పొందినందుకు నాలుగో వారం ఫ్లోరాను ఎవరు నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదు అంటూ బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేసినా ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.
