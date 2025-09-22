Bigg Boss 9 Third Week Nominations : అగ్గి రాజేసిన బిగ్బాస్ - మూడో వికెట్ కోసం మొదలైన 'వేట'!
- బిగ్ బాస్ - 9 థర్డ్ వీక్ నామినేషన్స్ షురూ - మాస్క్ మెన్ హరీష్, శ్రీజ మధ్య రచ్చ రచ్చ!
Published : September 22, 2025 at 5:06 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Third Week Nominations : ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్-9 మొదలై రెండు వారాలు గడిచిపోయాయి. మొదటి వారం సెలబ్రిటీల నుంచి శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వారం కామనర్స్ నుంచి మర్యాద మనీష్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇవాళ సోమవారం కావడంతో మూడో వికెట్ కోసం నామినేషన్స్ ప్రక్రియను మొదలెట్టేశారు బిగ్ బాస్. తాజాగా థర్డ్ వీక్ నామినేషన్స్కు సంబంధించిన డే -15 ప్రోమోను విడుదల చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా ఇద్దరు కామనర్స్ మాస్క్ మెన్ హరీష్, శ్రీజ మధ్య వార్ గట్టిగానే నడిచింది. ఇంతకీ, మూడో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ఏంటి? ప్రోమోలో ఏం ఉందో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే :
ప్రస్తుతం హౌస్లో శ్రీజ, ప్రియా, డిమాన్ పవన్ మాస్క్ మెన్ హరీష్, పవన్ కల్యాణ్ టెనెంట్స్గా ఉన్నారు. ఈ ఐదుగురు చర్చించుకుని వారి ముందు ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డులో టెనెంట్స్ అందరూ కలిసి ఐదుగురిని నామినేట్ చేసి బోర్డ్ పై వారి ఫొటోలను పెట్టి, తగిన కారణాలను చెప్పాల్సి ఉంటుందన్నారు బిగ్ బాస్. అయితే, ఆ ఐదుగురిలో ఒకరు తప్పనిసరిగా టెనెంట్ అయి ఉండాలని పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అంటే, ఈ ఐదుగురిలో ఒకరు నామినేషన్లో ఉండాలన్నమాట. దాంతో కంటెస్టెంట్స్ అందరూ షాక్కు గురయ్యారు.
ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
బిగ్ బాస్ నామినేషన్ ప్రాసెస్ చెప్పగానే.. ముందుగా హరీష్ ఓనర్స్గా ఉన్న వాళ్లలో సంజనని నామినేట్ చేశారు. కెప్టెన్ అయ్యాక ఆమెలో కొంత ఆహం పెరిగిపోయింది అనే విషయాన్ని కారణంగా చెప్పి సంజన ఫొటోను బోర్డుపై తగిలించాడు. ఆ తర్వాత ప్రియా శెట్టి కూడా ఓనర్స్ టీంలో ఒకరైన సంజనను నామినేట్ చేసింది. ప్రియా కూడా హరీష్ చెప్పిన కారణాన్నే లేవనెత్తింది. ఆపై వీరంతా కలిసి మరో ముగ్గుర్ని సుమన్ శెట్టి, ఫ్లోరా, రీతూ చౌదరిలను నామినేట్ చేశారు. ఇక కామనర్స్ నుంచి ఒకరు ఈ నామినేషన్స్లో ఉండాలని బిగ్ బాస్ చెప్పడంతో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కామనర్ అయిన దమ్ము శ్రీజ.. "ఉమెన్ని డీగ్రేడ్ చేయడం నాకు అస్సలు నచ్చలేదని పేర్కొంటూ' మాస్క్ మెన్ హరీష్ని నామినేట్ చేసింది.
మాస్క్ మెన్ వర్సెస్ దమ్ము శ్రీజ :
అప్పుడు మాస్క్ మెన్ దానికి చాలా ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు. "అమ్మాయిల్ని నేను చాలా చులకనగా చూస్తానని మాట్లాడారు.. నేను అమ్మాయిలకు ఎంత గౌరవం ఇస్తానో.. నాకు మాత్రమే తెలుసంటూ" దమ్ము శ్రీజతో వాదనకు దిగాడు హరిత హరీష్. దానికి శ్రీజ మళ్లీ స్పందిస్తూ హరీష్కు గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత మాస్క్ మెన్ మాట్లాడుతూ.. "కోడిగుడ్డు మీద బొచ్చు పీకమంటే నేనూ పీకుతాను.. నువ్వూ కాదూ.. మీరు మీరూ అనాలి అంటూ" ఫైర్ అయ్యాడు. ఈ గొడవలో కూడా హరిత హరీష్ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలంటూ శ్రీజపై అరవడంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. ప్రోమో ఎండ్ అయ్యే టైమ్కి మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్పై మాస్క్ మెన్ ఫొటో కూడా ఉండడంతో ఈ వారం నామినేషన్స్లో హరీష్ కూడా ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
టెనెంట్స్ అందరూ కలిసి గొడవలు, గోలల మధ్య ఓనర్స్ టీం నుంచి సంజన, సుమన్ శెట్టి, ఫ్లోరా సైనీ, రీతూ చౌదరిలను నామినేట్ చేయగా, ఐదో వ్యక్తిగా కామనర్స్ నుంచి హరీష్ను నామినేట్ చేశారు. మరి, ఇక సెలబ్రిటీలు అదేనండి ఓనర్స్ టీం నుంచి ఎవరెవరు ఎవరిని నామినేట్ చేస్తారో, ఫైనల్గా ఈ వారం మొత్తం ఎంత మంది నామినేషన్స్లో ఉంటారో తెలియాలంటే తర్వాతి ఎపిసోడ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
