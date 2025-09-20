ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Day 12 Promo : ప్రమోషన్​ కోసం ఎమోషన్! - గేమ్​లో ఫుల్​ డ్రామా!

- రీతూ నుంచి పరిగెత్తిన సుమన్ శెట్టి - రైవల్స్​పై ఇమ్మాన్యుయేల్ ఫైర్

Bigg Boss 9 Day 12 Promo
Bigg Boss 9 Day 12 Promo (ETV Bharat)
Bigg Boss 9 Day 12 Promo : బిగ్​ బాస్​ 12వ రోజుకు సంబంధించిన ప్రోమోను టీమ్ రిలీజ్ చేసింది. కెప్టెన్ అయ్యేందుకు కంటిస్టెంట్లు పడ్డ అవస్థలు, ఇందుకోసం ఆడిన గేమ్స్, పండించిన డ్రామా.. ఆడియెన్స్​కు మాంచి కిక్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకూ ఎమాన్యుయల్, రీతూ మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్​ కటీఫ్ అయిపోయినట్టే! అంటూ ​ వాయిస్​ ఓవర్ బేస్​తో పలికింది. దీంతో వారి మధ్య దూరం మరింత పెరగనుందని ఈ ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. మరి, ఆడోస్ ఎంత? అది ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందన్నది.. స్మాల్​ స్క్రీన్​పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే అన్నట్టుగా ముగించేశారు.

"పర్మనెంట్ ఓనర్" కోసం :

ఇక పర్మనెంట్​ ఓనర్ రేస్​ నుంచి రీతూను తప్పించేందుకు జరిగిన ప్రయత్నాలు ఓ సూపర్​ డ్రామాగా నిలబెట్టాయి. గేమ్​లో భాగంగా రీతూను సంజనా, ఆశా సైనీ, సుమన్ శెట్టి కలిసి అడ్డుకున్నారు. ఈ సమయంలో "అన్నా ప్లీజ్.. అన్నా ప్లీజ్" రీతూ ప్రాధేయపడుతుండగా.. ఆమె దగ్గర ఉన్న బాక్స్​ నుంచి ఒక వస్తువును తీసుకెళ్లి సుమన్ శెట్టి మరో బాక్స్​లో వేయడం కనిపించింది. దీంతో.. ఓనర్ షిప్​ కోసం కంటిస్టెంట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగిందని అర్థమవుతోంది.

రీతూ వర్సెస్ తనూజ :

ఇక ఈ ప్రోమోలో రీతూ వర్సెస్ తనూజ అన్నట్టుగా ఓ బిట్​ సాగింది. కెప్టెన్సీ పోరులో ఆఖరికి తనూజ, రీతూ, రాము ముగ్గురు మిగిలారు. అయితే వీరిలో తనూజ, రీతూ మాటల యూద్ధం కొనసాగించారు. మధ్యలో ఉన్న రాము సైలెంట్​గా అబ్జర్వ్ చేస్తూపోయాడు. దీంతో అతనికే కెప్టెన్సీ పగ్గాలు దక్కాయి. మౌనంగా ఉన్న రాముకు కెప్టెన్సీ దక్కడంతో బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే చర్చ సాగుతోంది.

అఖర్లో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎమోషన్ :

ఇక ప్రోమో చివరలో ఇమ్మాన్యుయేలో ఎమోషన్​ డైలాగులు పేల్చాడు. రామూకు కెప్టెన్సీ ఇచ్చినందుకు తనకేమీ బాధగా లేదన్నాడు. అయితే, తనకు టీమ్ సపోర్ట్ చేసిందనడం సరికాదని అన్నాడు. ఇప్పటివరకూ తాను ఒంటరిగానే ఫైట్ చేశానని, అందరూ బాగుండాలనే ఫైట్ చేశానని, టెనెంట్స్​ కోసం కనీసం ఒక కారం ముద్దన్నా వచ్చిద్దేమోననే ఉద్దేశంతోనే ఫైట్ చేశానని చెప్పుకొచ్చాడు.

తాను గేమ్ సరిగా ఆడట్లేదంటూ చేసిన కామెంట్స్​ ను కొట్టిపడేశాడు. "ఏం ఆడాడు ఇమ్మాన్యుయేల్ అంటున్నారు.. ఏమీ ఆడకుండానే నేను ఇక్కడిదాకా వచ్చానా?" అని క్వశ్చన్ రైజ్ చేశాడు. దీంతో ఈ రోజు ఎపిసోడ్ హోరా హోరీగా సాగనుందని ఈ ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. మరి, ఇంకా ఎలాంటి మలుపులు ఉంటాయో? ఎలాంటి సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు ఉంటాయో తెలియాలంటే "ఫుల్ లెంగ్త్ మూవీ" చూడాల్సిందే.

