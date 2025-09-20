Bigg Boss-9 Telugu: కెప్టెన్ కోసం కంటెస్టెంట్ల అవస్థలు - ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎమోషనల్ డైలాగులు!
ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూ మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కటీఫ్ అయినట్టేనా! - రీతూ, తనూజల మధ్య మాటల యూద్ధం - ఇలా మలుపులు, సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లతో బిగ్ బాస్ 12వ రోజు ప్రోమో వచ్చేసింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 5:53 PM IST
Bigg Boss 9 Day 12 Promo : బిగ్ బాస్ 12వ రోజుకు సంబంధించిన ప్రోమోను టీమ్ రిలీజ్ చేసింది. కెప్టెన్ అయ్యేందుకు కంటెస్టెంట్లు పడ్డ అవస్థలు, ఇందుకోసం ఆడిన గేమ్స్, పండించిన డ్రామా ఆడియెన్స్కు మాంచి కిక్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకూ ఎమాన్యుయల్, రీతూ మధ్య ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కటీఫ్ అయిపోయినట్టే! అంటూ వాయిస్ ఓవర్ బేస్తో పలికింది. దీంతో వారి మధ్య దూరం మరింత పెరగనుందని ఈ ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. మరి, ఆడోస్ ఎంత? అది ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటుందన్నది స్మాల్ స్క్రీన్పై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే అన్నట్టుగా ముగించేశారు.
ఓనర్ షిప్ కోసం హోరాహోరీ పోరు : ఇక పర్మనెంట్ ఓనర్ రేస్ నుంచి రీతూను తప్పించేందుకు జరిగిన ప్రయత్నాలు ఓ సూపర్ డ్రామాగా నిలబెట్టాయి. గేమ్లో భాగంగా రీతూను సంజనా, ఆశా సైనీ, సుమన్ శెట్టి కలిసి అడ్డుకున్నారు. ఈ సమయంలో "అన్నా ప్లీజ్.. అన్నా ప్లీజ్" రీతూ ప్రాధేయపడుతుండగా ఆమె దగ్గర ఉన్న బాక్స్ నుంచి ఒక వస్తువును తీసుకెళ్లి సుమన్ శెట్టి మరో బాక్స్లో వేయడం కనిపించింది. దీంతో ఓనర్ షిప్ కోసం కంటెస్టెంట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు సాగిందని అర్థమవుతోంది.
మౌనంగా ఉన్న రాముకే కెప్టెన్సీ : ఇక ఈ ప్రోమోలో రీతూ వర్సెస్ తనూజ అన్నట్టుగా ఓ బిట్ సాగింది. కెప్టెన్సీ పోరులో ఆఖరికి తనూజ, రీతూ, రాము ముగ్గురు మిగిలారు. అయితే వీరిలో తనూజ, రీతూ మాటల యూద్ధం కొనసాగించారు. మధ్యలో ఉన్న రాము సైలెంట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోయాడు. దీంతో అతనికే కెప్టెన్సీ పగ్గాలు దక్కాయి. మౌనంగా ఉన్న రాముకు కెప్టెన్సీ దక్కడంతో బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు చాలా వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే చర్చ సాగుతోంది.
ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎమోషనల్ డైలాగులు : ఇక ప్రోమో చివరలో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఎమోషనల్ డైలాగులు పేల్చాడు. రామూకు కెప్టెన్సీ ఇచ్చినందుకు తనకేమీ బాధగా లేదన్నాడు. అయితే, తనకు టీమ్ సపోర్ట్ చేసిందనడం సరికాదని అన్నాడు. ఇప్పటివరకూ తాను ఒంటరిగానే ఫైట్ చేశానని, అందరూ బాగుండాలనే ఫైట్ చేశానని, టెనెంట్స్ కోసం కనీసం ఒక కారం ముద్దన్నా వచ్చిద్దేమోననే ఉద్దేశంతోనే ఫైట్ చేశానని చెప్పుకొచ్చాడు.
మలుపులు, సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు : తాను గేమ్ సరిగా ఆడట్లేదంటూ చేసిన కామెంట్స్ను ఇమ్మాన్యుయేల్ కొట్టిపడేశాడు. "ఏం ఆడాడు ఇమ్మాన్యుయేల్ అంటున్నారు. ఏమీ ఆడకుండానే నేను ఇక్కడిదాకా వచ్చానా?" అని క్వశ్చన్ రైజ్ చేశాడు. దీంతో ఈరోజు ఎపిసోడ్ హోరా హోరీగా సాగనుందని ఈ ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. మరి, ఇంకా ఎలాంటి మలుపులు ఉంటాయో? ఎలాంటి సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్లు ఉంటాయో తెలియాలంటే "ఫుల్ లెంగ్త్ మూవీ" చూడాల్సిందే.
