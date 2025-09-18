ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: హౌజ్​లో కెప్టెన్సీ రచ్చ - రేసులో నలుగురు - కెప్టెన్​ 'అతడే'​!

- రెండో కెప్టెన్​ కోసం కంటెస్టెంట్ల మధ్య రగడ - లేటెస్ట్​ అప్​డేట్స్​ ఇవే!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Promo
Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2025 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Promo: బిగ్‌బాస్ హౌజ్​లో మొదటి కెప్టెన్​గా సంజనా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు తర్వాతి కెప్టెన్​ ఎవరో తెలుసుకునేందుకు బిగ్​బాస్​ టాస్కులు మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పటికే దీనికి ప్రాసెస్ మొదలైపోయింది. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఓనర్స్-టెనెంట్స్ మధ్య చక్రవ్యూహం అంటూ ఒక టాస్క్ జరిగింది. ఆ టాస్కులో ఓనర్స్ గెలిచి కెప్టెన్స్ కంటెండర్లుగా నిలిచేందుకు ఛాన్సెస్ పెంచుకున్నారు. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో ఫోన్ బూత్ టాస్క్ అంటూ మరో ఛాలెంజ్ ఇచ్చాడు బిగ్‌బాస్. దీనికి సంబంధించిన రెండు ప్రోమోలు రిలీజ్​ చేశారు? మరి ఆ ఛాలెంజ్​లు ఏంటి? సెకండ్​ కెప్టెన్​ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

చక్రవ్యూహం అనే ఛాలెంజ్‌ను ఇచ్చారు. అంటే ఓనర్స్​ నుంచి కొందరు, టెనెంట్స్​ను కొందరు గార్డెన్​ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసి చక్రాన్ని పట్టుకుని నిలబడాలి. ఎవరైతే ఎక్కువ సేపు ఉంటారో వాళ్లకు సంబంధించిన టీమ్​లో టైమర్​ తగ్గుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ఫస్ట్​ టాస్క్​లో ఓనర్స్ విజయం సాధించి వాళ్ల టైమర్‌లో సమయాన్ని తగ్గించుకోగలిగారు. ఇక ఈరోజు ఎపిసోడ్‌లో ఆ సమయాన్ని మొత్తం జీరో చేసుకునేందుకు మరో ఛాలెంజ్ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. అదే టెలిఫోన్​. ఈ ఛాలెంజ్ అవతలి వారిని ఒప్పించగలిగి కన్విన్స్ చేయడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

మొదటి ప్రోమోలో: "బజర్ ఆర్ నో బజర్ అంటూ పెట్టిన ఈ టాస్కు ప్రకారం ఓనర్స్, టెనెంట్స్ గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న మీ టైమర్‌లోని మిగిలిన పూర్తి కౌంట్‌డౌన్ సమయాన్ని జీరో చేసుకోవచ్చు" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. దీంతో యాక్టివిటీ ఏరియాలో టెనెంట్స్‌కి ఒక టెలిఫోన్, గార్డెన్ ఏరియాలో ఓనర్లకి మరో ఫోన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇక రెండు టీములు ఫోన్‌లో మాట్లాడుకుంటూ అవతలి టీమ్‌తో బజర్ కొట్టనివ్వకుండా చూడాలి.

"ముందుగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బజర్ కొట్టొద్దు. ఎందుకంటే టాస్కులు ఆడితేనే మనకెప్పుడైనా వాల్యూ ఉంటుంది" అంటూ రీతూ చౌదరితో పవన్ కల్యాణ్ చెప్పాడు. "నన్ను నొక్కొద్దని చెప్పి నువ్వు నొక్కుతే ఎలా" అని రీతూ అంటే "30 మినిట్స్ లైన్‌లోనే ఉద్దాం. ఏదో ఒకటి మాట్లాడుకుందాం రా" అంటూ పవన్ కన్విన్స్ చేశాడు. "హానెస్ట్‌గా ఉన్నావంటే మేము నొక్కం. ఇద్దరూ పెంచుకుందామంటే హ్యాపీగా పెంచుకుందాం" అంటూ తనూజ మాట్లాడింది. ఇలా చాలా సేపు ఒకరికొకరు ఫోన్లు చేసుకుని మాట్లాడారు. అయితే ఈ టాస్కు పూర్తయ్యే సమయానికి ఎవరూ గెలవలేదు. కానీ ఫస్ట్​ పెట్టిన చక్రవ్యూహం టాస్కులో గెలిచి టైమ్ తగ్గించుకోవడంతో ఓనర్లకి కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా నిలిచే ఛాన్స్ దక్కింది.

రెండో ప్రోమోలో ట్విస్ట్​ ఇచ్చిన బిగ్​బాస్​: "టెనెంట్స్.. ఓనర్ గ్రూప్ నుంచి కెప్టెన్సీ కోసం అర్హత లేదని మీరు భావించిన నలుగుర్ని సెలెక్ట్​ చేసి వారి పేర్లను బిగ్‌బాస్‌కి తెలియజేయండి" అంటూ బిగ్‌బాస్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. దీంతో డిస్కస్ చేసుకొని చివరికి వారి నిర్ణయాన్ని సంజన అనౌన్స్ చేసింది. "ఇది మాకు చాలా కఠినమైన నిర్ణయం. మేము గ్రూప్ ఓటింగ్‌కి వెళ్లాం. ప్రియ వద్దనుకున్నాం" అని అంటూ సంజన చెప్పింది. దీంతో ప్రియాకు, సంజనాకు కొద్దిసేపు డిస్కషన్​ జరిగింది.

తన మూడ్ స్వింగ్స్ ఎవరూ ప్రెడిక్ట్ చేయలేరు అంటూ మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్‌ని పక్కన పెట్టేశారు. "మూడ్ స్వింగ్స్ గురించి ఆమె మాట్లాడటం చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంది" అంటూ హరీష్ కౌంటర్ వేశాడు. ఇలా ప్రియా, హరీష్​ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్​, శ్రీజను కూడా కెప్టెన్సీ రేసులో నుంచి తప్పించారు.

"ఇక వీళ్ల ముగ్గుర్ని ఎందుకు సెలక్ట్ చేశారో నాకు తెలియాలి" అంటూ శ్రీజ అడిగింది. "భరణి గారు అని రీతూ పేరు చెప్పగానే ఫేవరెటిజం" అంటూ శ్రీజ అసహనం వ్యక్తం చేసింది. దీంతో "చివరికి ధర్మంగానే మాట్లాడాలి ఆవిడతో నాకు ర్యాపో ఉన్నప్పుడు నాకు కెప్టెన్సీ అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి ఫెయిర్" అంటూ హరీష్ ఒప్పుకున్నాడు.

కెప్టెన్​ అతడే: ఇలా రెండు టాస్కులు పూర్తి అయ్యేసరికి ఓనర్ల నుంచి మర్యాద మనీష్, భరణి, డీమాన్ పవన్‌లకి కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా ఛాన్స్ దక్కింది. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న దాని ప్రకారం సంజనకి బిగ్‌బాస్ స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చి టెనెంట్స్ నుంచి ఒకర్ని కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌గా సెలక్ట్ చేయమంటే ఇమ్మానుయేల్‌ని ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. దీంతో కెప్టెన్సీ రేసులో నలుగురు ఉండగా, అందులో డీమన్​ పవన్​ కెప్టెన్​ అయినట్లు లీక్​. అఫీషియల్​గా తెలియాలంటే మరికాస్త టైమ్​ వెయిట్​ చేయాలి.

Bigg Boss 9 Telugu : సెకండ్ వీక్​ నామినేషన్స్​లో ఏడుగురు - ఎలిమినేట్ అయ్యేది అతనేనా?

Bigg Boss 9 Day 9 Promo : హీటెక్కిన నామినేషన్ వార్ - నువ్వా నేనా అంటున్న హరీష్ - రీతూ!

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 SECOND CAPTAINBIGG BOSS 9 TELUGU DAY 11 PROMOLATEST UPDATES OF BIGG BOSS 9బిగ్​బాస్​ 9 అప్​డేట్స్​BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 11 PROMO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.