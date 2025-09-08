ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 1 Promo
Bigg Boss 9 Telugu Day 1 Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 6:08 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 1 Promo: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 అట్టహాసంగా మొదలైంది. ఈ సీజన్ సెలబ్రిటీలు వర్సెస్ కామనర్స్ కాన్సెప్ట్‌తో డిజైన్ చేశారు. దానికి తగినట్లుగానే గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా హౌజ్​ని కూడా రెండు భాగాలుగా విడగొట్టారు. అయితే సాధారణంగా మొదటి రోజు నామినేషన్స్​ రచ్చ ఉంటుంది. అందుకు సంబంధించిన ప్రోమోలు కూడా రిలీజ్​ చేస్తారు. కానీ ఈసారి అందుకు భిన్నంగా ప్లాన్​ చేశారు మేకర్స్​. నామినేషన్స్​ పక్కన పెట్టి తొలిరోజు నుంచి ఆటలో హీట్​ పుట్టిస్తున్నారు. తాజాగా ఇదే విషయం దీనికి సంబంధించిన ప్రోమోల్లో కూడా స్పష్టమైంది. ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీలు వర్సెస్​ కామనర్స్​ మధ్యలో ఫుడ్​ విషయంలో గట్టిగానే మంట పెట్టాడు బిగ్​బాస్​. మరి ఈరోజు రిలీజ్​ అయిన ప్రోమోల్లో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

15 మంది ఇంట్లోకి: తొమ్మిదో సీజన్​లో 9 మంది సెలబ్రిటీలు, 6 కామనర్లు కలిపి మొత్తం 15 మంది హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయ్యారు. అగ్నిపరీక్షను ఎదుర్కొని వచ్చిన కామనర్లను ఓనర్లుగా ప్రకటిస్తూ మెయిన్ హౌజ్​ని వాళ్లకి ఇచ్చేశారు బిగ్‌బాస్. ఇక సెలబ్రెటీలను మాత్రం గార్డెన్ ఏరియాలో ఉన్న ఔట్ హౌస్‌లోకి పంపించారు. సౌకర్యాలు కూడా కామనర్లకు అధికంగా ఉంటాయి. అయితే తాజాగా ఈ రెండు గ్రూపుల మధ్య యుద్ధం మొదలైనట్లే ఉంది.

మొదటి ప్రోమోలో ఏముంది: స్టార్టింగే సాంగ్​తో జోష్​ పెంచిన బిగ్​బాస్ ఆ తర్వాత టాస్కులు ఇచ్చి యుద్ధానికి తెరలేపారు. ఈ క్రమంలోనే ఎవరు ఏయే పనులు చేయాలన్నదానిపై డిస్కషన్ నడిచింది. ఒకరికొకరు బ్యాడ్జ్‌లు ఇచ్చుకుని పనుల్ని కేటాయించుకున్నారు. ఇక అందరూ తిన్న గిన్నెల్ని రీతూ చౌదరి క్లీన్ చేస్తుందని బ్యాడ్జ్ ఇచ్చాడు డీమోన్​ పవన్. అక్కడ మొదలైంది అసలు గొడవ. 'హౌజ్​ క్లీనింగ్ అంటే స్టౌవ్ కూడానా' అని క్వశ్చన్​​ రైజ్​ చేసింది రీతూ. "హౌజ్​ క్లీనింగ్ అంటే అన్నీ వస్తాయి. కిచెన్ టేబుల్ కూడా హౌజ్​ క్లీనింగ్‌లో భాగమే కదా" అని హరీష్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. "కిచెన్​, హాల్​, స్విమ్మింగ్​ పూల్​ ఇలా అన్నీ మేం క్లీనింగ్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే వాళ్లు కూడా అదే చేయాలి కదా" అని అన్నాడు పాయింట్​ లాగాడు ఇమ్మానుయేల్.

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)

ఇక "కుక్ చేసేవాళ్లు మాత్రం క్లీనింగ్ చేయరు. కుక్ ఒక్కటే చేస్తారు" అని తెగేసి చెప్పింది ప్రియ. దాంతో మాస్క్​మ్యాన్​ "అయితే ఖాళీగా ఉన్న సంజనా క్లీనింగ్ చేస్తే బావుంటుంది" అని అన్నారు. దాంతో మర్యాద మనీష్ కల్పించుకోవడంతో ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది. "మనీష్ నీకు బ్యాడ్జ్ రాలేదు కదా. మీరు మాట్లాడొద్దు" అని అన్నాడు. ఎందుకు మాట్లాడకూడదు అని మనీష్ అనడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ రేగింది. "ఏదైనా అయితే నేను చూసుకుంటా, అవసరం అయితే ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోవడానికైనా రెడీ" అని అన్నాడు మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్ ఇచ్చిపడేశాడు.

ఇక రెండో ప్రోమోలో: అటు ఓనర్లు (సామాన్యులు), ఇటు టెనెంట్లు (సెలబ్రెటీలు) ఇద్దరూ కలిసి మెయిన్ హౌజ్​లో ఫుడ్ తింటూ ముచ్చట పెట్టుకుంటున్నారు. ఇంతలో "టెనెంట్స్.. ఇల్లు ఓనర్స్‌కి మాత్రమే మీరు ఇంట్లో నుంచి బయటికెళ్లండి" అంటూ బిగ్‌బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. "మీ ప్లేట్స్‌ని అక్కడే వదిలేసి బయటికెళ్లండి" కాస్త సీరియస్​గానే కోపపడ్డాడు బిగ్‌బాస్.

దీంతో తింటున్న ఫుడ్‌ని అక్కడే పెట్టి టెనెంట్లు అందరూ గార్డెన్ ఏరియాకి వెళ్లిపోయారు. వెంటనే కామనర్స్​ అలర్ట్​ అయ్యారు. "నన్ను తినొద్దంటే చెప్పండి నేను తినను. నేను అయితే నోటి కాడ కూడు లాక్కోను. నో మేటర్ ఏమైనా సరే నేను కాల్​ తీసుకుంటా" అంటూ తన అభిప్రాయాన్ని చెప్పాడు మాస్క్‌మ్యాన్ హరీష్.

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)

దీంతో కామనర్స్​ అందరూ కలిసి ఔట్ హౌస్‌కి వెళ్లి మీరు ఫుడ్ తినొచ్చు అంటూ సెలబ్రెటీలకి చెప్పారు. ఒకవేళ దీని వల్ల ఏమైనా పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తే అని అడగగా మేము తీసుకుంటాం అని దమ్ము శ్రీజ చెప్పింది. ఇంతలో "ఓనర్స్ లివింగ్ ఏరియాకి రండి, టెనెంట్స్ హౌజ్​" ముందు వరుసగా నిల్చోండి. ఇక నుంచి ఓనర్స్(కామనర్స్​) అనుమతి లేకుండా టెనెంట్స్ ఇంట్లోకి వెళ్లడానికి వీల్లేదు. బిగ్‌బాస్ పంపిన ఆహారం మొత్తాన్ని తక్షణమే స్టోర్ రూమ్‌లో పెట్టండి" అంటూ బిగ్​బాస్​ ఆర్డర్ వేశాడు.

అయినా సరే కామనర్లు వదలకుండా మళ్లీ టెనెంట్స్​ దగ్గరికెళ్లి "మీకు ఏదైనా పనిష్మెంట్ వస్తే నేను తీసుకుంటా. మీకు అసలు రానివ్వను" అంటూ శ్రీజ చెప్పింది. దీంతో "బిగ్‌బాస్ అదే సీరియస్‌గా తీసుకొని మీకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వకుండా హౌజ్​ మొత్తానికి ఇస్తే ఏం చేయాలి. ఈరోజంతా ఫుడ్‌ పెట్టకుండా ఉంటే ఎలా ఉండాలి అందరూ" అంటూ తనూజ పాయింట్ లాగింది. ఇప్పటివరకు రిలీజ్​ చేసిన రెండు ప్రోమోలలో నామినేషన్స్​కు గురించి లేవు కానీ, నామినేషన్స్​కు ముందు నుంచే గొడవలు మొదలయ్యాయి.

