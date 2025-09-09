బిగ్బాస్ డే 1: ఇమ్మాన్యుయేల్ Vs హరీష్ - "ఎవరు గుండు, ఎవరు అంకుల్" అంటూ ఫుల్ఫైర్లో మాస్క్ మ్యాన్!
-బిగ్బాస్లో పూర్తైన తొలిరోజు ఆట - ఓనర్లు, టెనెంట్ల మధ్య గట్టిగానే మాటల యుద్ధం - ఇమ్మాన్యుయేల్పై ఫైర్ అయిన మాస్క్ మ్యాన్!
Published : September 9, 2025 at 10:26 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 1 Highlights: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఘనంగా ప్రారంభమైన బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో తొలిరోజు ఆట పూర్తి అయ్యింది. నార్మల్గా ఫస్ట్ డే అంటే నామినేషన్ల హడావుడి ఉంటుంది. కానీ ఈ సీజన్లో అలాంటిదేమి లేకుండానే కంటెస్టెంట్ల మధ్య చిచ్చు పెట్టాడు బిగ్బాస్. గ్రాంఢ్ లాంచ్ రోజు ఇంట్లో క్లీనింగ్కు సంబంధించిన పనులను సెలిబ్రెటీలకు అప్పచెప్పాలని నాగార్జున చెప్పడంతో కామనర్లు కొద్దిమందికి ఆ పనులు అప్పగించారు. అయితే ఆ పనుల విషయంలోనే పూర్తి క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలని బిగ్బాస్ మొదటి రోజు అనౌన్స్ చేసి ఆట మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే కామనర్స్, సెలబ్రెటీల మధ్యలో గొడవ జరిగింది. ఇక డే చివర్లో ఇమ్మాన్యుయేల్, హరీష్ మధ్యలో చిన్న పాటి యుద్ధమే జరిగింది. మరి బిగ్బాస్ హౌజ్లో మొదటిరోజు ఏం జరిగిందో చూసేయండి.
బిగ్బాస్ మొదటి రోజును ఫుల్ ఎనర్జిటిక్ సాంగ్తో మొదలుపెట్టారు. గేమ్ ఛేంజర్లోని "రా మచ్చా మచ్చా సాంగ్"కి ఇంట్లోకి డ్యాన్సర్లని పంపించి మరీ హౌజ్మేట్స్తో కలిసి చిందులు వేయించారు. ఇక ఆ తర్వాత ఆటను మొదలుపెట్టాడు బిగ్బాస్. మెయిన్ హౌజ్కి ఓనర్లయిన కామనర్లు, ఔట్ హౌస్ టెనెంట్లు అయిన సెలబ్రెటీలకి ఒక ఆఫర్ ఇచ్చారు. "మీరు మమ్మల్ని ఏదో ఒక రకంగా ఇంప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు మీరు మా హౌజ్లోకి రావచ్చు. నచ్చిన ఫుడ్ తినొచ్చు"అని ఆఫర్ ఇచ్చారు. కానీ ఇంతలోనే "ఈ ఇల్లు ఓనర్స్ది అని మర్చిపోయారా? సోఫా కూడా వాళ్లదే. మీ ఆట, మీ కథ ఇప్పుడే మొదలైంది. కామనర్లు అగ్నిపరీక్షని ఎదుర్కొని ఈ హౌజ్లో ఓనర్స్గా అర్హత సాధించారు. సెలబ్రెటీలు మాత్రం టెనెంట్స్గా మారి అగ్నిపరీక్షని ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది" అంటూ అనౌన్స్ చేసి షాక్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్.
ప్రియా Vs హృదయ్ మానవ్: కొద్దిసేపటి తర్వాత అందర్నీ గార్డెన్ ఏరియాకి పిలిచిన బిగ్బాస్ "ఓనర్స్ నిన్న కొంతమంది టెనెంట్లకి ఇంట్లో పనులు అప్పగించారు. అయితే ఈసారి నుంచి ఓనర్లు మానిటర్గా మారి ఆ పనులు ఎలా చేస్తున్నారో దగ్గరుండి చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు ఇచ్చిన పనికి సంబంధించిన బ్యాడ్జీలు తీసుకొని టెనెంట్లకు పెట్టండి. అలానే వేరే ఒకరిని కూడా కావాలంటే సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు" అంటూ అనౌన్స్ చేశాడు. బిగ్బాస్ చెప్పిన తర్వాత ముందు రోజు ఎవరికైతే పనులు చెప్పారో వాళ్లనే కంటిన్యూ చేశారు ఓనర్లు. హౌజ్ క్లీనింగ్ శ్రష్టి, ఇమ్మానుయేల్కి అప్పగిస్తూ హరీష్ డెసిషన్ తీసుకున్నాడు. బట్టలు ఉతకడం, ఆరేయడం అన్నీ రాము రాథోడ్ చేస్తాడని దమ్ము శ్రీజ చెప్పింది. తనూజ, భరణిలకి కుకింగ్ అప్పగిస్తూ "వీళ్లు కుకింగ్ మాత్రమే చేస్తారు. కిచెన్లో క్లీనింగ్ చేయరు. చేయనివ్వను" అంటూ ప్రియ చెప్పింది. దీంతో ఈ విషయంలో ప్రియా, మాస్క్ మ్యాన్ మధ్యలో చిన్న పాటి గొడవ జరిగింది. ఇక కొద్దిమంది కంటెస్టెంట్స్ సర్దిచెప్పడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది. దీంతో ఓనర్లందరూ కలిసి టెనెంట్లకు పనులు అప్పగించారు.
కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న మాస్క్మ్యాన్: కాసేపటికి ఓనర్లు చెప్పిన పని మొత్తం చేసి ఫుడ్ తింటున్న సెలబ్రెటీలకి బిగ్బాస్ మరో షాకిచ్చాడు. "టెనెంట్స్.. ఇల్లు ఓనర్స్కి మాత్రమే. మీరు బయటకి వెళ్లండి. అలాగే తింటున్న ఫుడ్ మొత్తాన్ని స్టోర్ రూమ్లో పెట్టేయండని" చెప్పడంతో అన్నం కూడా తినొద్దా అంటూ సెలబ్రెటీలు అవాక్కయ్యారు. అయితే బిగ్బాస్ డెసిషన్ను హరీష్ వ్యతిరేకించాడు. "అంత పని చేసి కూడా ఇమ్మానుయేల్ ఫుడ్ తినలేకపోయాడు. తను తినకుండా నేను తినను" అంటూ హరీష్ అన్నాడు. వెంటనే కెమెరా ముందుకెళ్లి బిగ్బాస్తో మాట్లాడాడు. "మీకు తెలీనది కాదు. నన్ను తినొద్దంటే చెప్పండి తినను. ఇమ్మానుయేల్ చాలా కష్టపడ్డాడు. తనను తిననివ్వండి ప్లీజ్, నేనయితే నోటి దగ్గర ఫుడ్ లాక్కోనూ, నా శత్రువైనా సరే పెడతాను" అంటూ హరీష్ అన్నాడు.
అయితే బిగ్బాస్ ఏం చెప్పకపోవడంతో అవుట్ హోజ్లో ఉన్న టెనెంట్స్ దగ్గరికి అరటిపళ్లు, బిస్కెట్లు తీసుకెళ్లి తినండి అంటూ శ్రీజ, హరీష్ చెప్పారు. అయితే ఈ ఫుడ్ తింటే మళ్లీ బిగ్బాస్ ఏమైనా పనిష్మెంట్ ఇస్తాడేమోనని అందరూ భయపడ్డారు. దీంతో ఏమైనా సరే నేను చూసుకుంటాను అంటూ హరీష్ అన్నాడు. ఇంతలో "హరీష్ వాటిని కూడా స్టోర్ రూమ్కి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారా" అని బిగ్బాస్ అడిగితే లేదు సార్ నేను దేనికైనా రెడీ, నేను తీసుకెళ్లను అంటూ హరీష్ తెగేసి చెప్పాడు. ఇక మాకు వద్దయ్యా బాబు ఫుడ్ అని సెలబ్రెటీలు చెప్పడంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ లోపలికి వెళ్లాడు హరీష్.
హరీష్ వర్సెస్ ఇమ్మాన్యూయేల్: గొడవలు పూర్తైన తర్వాత అందరికీ చిన్న సర్ప్రైజ్ ఇస్తూ గార్డెన్ ఏరియాలో ఫుడ్ ఏర్పాటు చేసిన బిగ్బాస్, ఎవరికోసం పంపిన ఫుడ్ వాళ్లే తినాలి అంటూ కండీషన్ పెట్టాడు. దీంతో కామనర్లు అంతా ఒకవైపు, సెలబ్రెటీలు అంతా మరోవైపు కూర్చున్నారు. ఇంతలో ఇమ్మాన్యూయేల్ను గార్డెన్ క్లీన్ చేయడానికి ఎంత టైమ్ పడుతుందని బిగ్బాస్ అడిగాడు. దీనికి ఇమ్మూ చాలా టైమ్ పడుతుందని చెప్పడంతో సరే ఆ టైమ్ ఏదో మీ మానిటర్ డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పాడు. దీంతో మానిటర్ అయిన హరీష్ని సరదగా గుండు అంకుల్ అంటూ పిలిచాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. మొదట్లో పట్టించుకోకుండా ఉన్నా రెండు మూడు సార్లు పిలవడంతో హరీష్ సీరియస్ అయ్యాడు. "అన్నా చూడండి కొంచెం చూసి చెప్పండి" అని ఇమ్మూ అంటే, "మీరు కూడా కొంచెం చూసి మాట్లాడాలి బ్రదర్, జాగ్రత్త" అంటూ హరీష్ ఫైర్ అయ్యాడు. అన్నా సారీ చెప్పాను కదన్నా అని ఇమ్మూ అంటే "నేను కూడా మాట్లాడి సారీ చెప్పనా? బాడీ షేమింగ్ వరకూ వెళ్లొద్దు అంటూ హరీష్ అన్నాడు.
అది బాడీ షేమింగ్ ఏం కాదన్నా అని ఇమ్మాన్యుయేల్ చెప్పాలని చూసినా "మరి ఎవరు అంకుల్, ఎవరు గుండు అంటూ హరీష్ సీరియస్ అవ్వడంతో ఇమ్మూ కూడ రెయిజ్ అయ్యాడు. దీంతో ఇద్దరూ కాసేపు గొడవ పడ్డారు. ఇక కొద్దిసేపటికి హరీష్ని పక్కకి తీసుకెళ్లి ఇమ్మూ-శ్రష్టి కూల్ చేశారు. "నేను కావాలని అలా పిలవలేదు. బాడీ షేమింగ్ ఉద్దేశం నాకు లేదు" అని ఇమ్మూ చెప్పాడు. "నాకు నచ్చితే నేను గుండెల్లో పెట్టుకుంటా, నా నెత్తిన ఎక్కాలని చూస్తే మాత్రం తొక్కుతా" అంటూ హరీష్ డైలాగ్ కొట్టాడు. ఇలా తొలి ఎపిసోడ్ మొత్తంలో మాస్క్మ్యాన్ హరీష్యే ఎక్కువ కనిపించాడు.
