Bigg Boss 9 Contestants Remuneration: అందరిలో "అతనికే" ఎక్కువ! - రెమ్యునరేషన్ వివరాలు వైరల్
- సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్స్ పారితోషికం వివరాలు - రూ.వేల నుంచి లక్షల దాకా!
Published : September 12, 2025 at 5:22 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Contestants Remuneration: బిగ్గెస్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ షోలో సెలెబ్రిటీలు 9, కామనర్లు ఆరుగురు కలిపి మొత్తంగా 15 మంది ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక మొదటి వారానికి సంబంధించి నామినేషన్ ప్రక్రియ కూడా పూర్తైంది. మొత్తం 15 మందిలో 9 మంది ఈవారం నామినేట్ అయ్యారు. ఇక హౌజ్కు ఫస్ట్ కెప్టెన్ కూడా డిసైడ్ అయ్యింది. రేపో మాపో ఇంటి నుంచి ఒక కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయ్యి ఇంటికి కూడా వెళ్లనున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సీజన్లో పాల్గొన్న కంటెస్టెంట్ రెమ్యునరేషన్ వివరాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి ఎవరికి ఎంత ఏంటి అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఎంట్రీ ఇచ్చింది వీళ్లే: సీజన్ 9లోకి సెలిబ్రిటీ కోటాలో తనూజ పుట్టస్వామి, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, భరణి శంకర్, శ్రష్ఠి వర్మ, సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్, రాము రాథోడ్ హౌజ్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. కామన్ మ్యాన్ కోటాలో ప్రియా శెట్టి, దమ్ము శ్రీజ, డీమన్ పవన్, కళ్యాణ్ పడాల, మనీష్ మర్యాద, మాస్క్మ్యాన్ హరీష్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.
రెమ్యునరేషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది: సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం రెమ్యునరేషన్ అనేది వారి వారి బ్యాక్గ్రౌండ్, బయట సంపాదన, సోషల్ మీడియాలో ఫాలోవర్లు వంటి ఆధారంగాఒక అమౌంట్ను బిగ్బాస్ టీమ్ ఫిక్స్ చేస్తారట. అయితే వాళ్లకు చెప్పిన అమౌంట్ ఒకే తర్వాత అగ్రిమెంట్ ఉంటుందట. అలాగే ఈ డబ్బులను ఒకేసారి ఇవ్వకుండా ముందుగా అందరికీ ఒక వారం డబ్బులు ఇచ్చేస్తారట. ఎందుకంటే ఫస్ట్ వారం అందరూ ఉంటారు కాబట్టి అమౌంట్ పే చేస్తారట. ఇక మిగిలిన అమౌంట్ ఎప్పుడు, ఎంత ఇవ్వాలి అనేది అగ్రిమెంట్ ఆధారంగా ఉంటుందని టాక్.
ఎవరు ఎంత తీసుకున్నారు: ఇక రెమ్యునరేషన్ విషయానికి వస్తే సెలిబ్రిటీలు, కామనర్స్ చాలా వ్యత్సాసం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సెలిబ్రిటీలకు లక్షల్లో ఉంటే కామనర్స్కు వేలల్లో. మరి వైరల్ అవుతున్న దాని ప్రకారం ఎవరు ఎంత డబ్బులు తీసుకుంటున్నారంటే,
సెలిబ్రిటీల రెమ్యునరేషన్ ఇదే:
- ఆశా సైనీ: నరసింహ నాయుడు సినిమాలో లక్స్ పాప సాంగ్తో పాపులర్ అయినా ఫ్లోరా సైనీ బిగ్బాస్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సీజన్లో ఆశా సైనీకి రోజుకు రూ. 42,857 రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారట. అంటే వారానికి దాదాపు మూడు లక్షలు.
- సంజనా గల్రానీ: బుజ్జిగాడు ఫేమ్, ప్రస్తుతం సీజన్9లో మొదటి కెప్టెన్గా ఎన్నికైనా సంజనా గల్రానీకి రోజుకు రూ.39,285 రెమ్యూనరేషన్ను బిగ్బాస్ టీమ్ పే చేస్తుందట. అంటే వారానికి రూ.2.75 లక్షలు అనమాట.
- రీతూ చౌదరి: బుల్లితెర యాంకర్, జబర్ధస్త్ ఆర్టిస్ట్ రీతూ చౌదరికి రోజుకు రూ.39,285 పే చేస్తున్నారట. అంటే ఈమె కూడా వారానికి రూ. రెండు లక్షల 75వేలు సంపాదిస్తుందని టాక్.
- భరణి శంకర్: సీరియల్స్తో పాటు పలు సినిమాలో నటించిన భరణి శంకర్ కూడా బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే ఈ సీజన్లో ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి భరణినే అని సమాచారం. ఇతనికి రోజుకి రూ.50 వేల చొప్పున వారానికి రూ.3.50 లక్షలు ఇస్తారట.
- తనూజ పుట్టస్వామి: ముద్దామందారం సీరియల్ ఫేమ్ తనూజకు రోజుకు రూ. 35,714 చొప్పు రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వనున్నారట. అంటే వారానికి రెండు లక్షల యాభైవేలు తీసుకుంటుంది ఈ బ్యూటీ.
- శ్రష్టి వర్మ: కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మకు కూడా బిగ్బాస్ టీమ్ అమౌంట్ ఎక్కువే ఇస్తోందట. రోజుకు రూ.28,571 చొప్పున వారానికి రెండు లక్షలు తీసుకుంటుందని టాక్.
- సుమన్ శెట్టి: జయం, 7/జి బృందావన్ కాలనీ వంటి సినిమాల్లో కమెడియన్ యాక్ట్ చేసిన సుమన్ శెట్టికి బిగ్బాస్ టీమ్ రోజుకు రూ.35వేలు ఇస్తోందట. అంటే వారానికి రూ.2.50 లక్షలు.
- ఇమ్మాన్యుయేల్: జబర్దస్త్ ఫేమ్ ఇమ్మాన్యూయేల్కి రోజుకు రూ.32,142 చొప్పున వారానికి రూ. 2,25,000 పే చేస్తున్నారట.
- రాము రాథోడ్: ఫోక్ సింగర్, రాను బొంబాయికి రాను పాటతో యూట్యూబ్ను షేక్ చేసిన రాము రాథోడ్కి బిగ్బాస్ టీమ్ వారానికి రెండు లక్షలు ఇస్తున్నారట. అంటే రోజుకు రూ.28,571.
కామనర్స్కు ఎంత: సీజన్ 9లో కామనమ్యాన్కు అవకాశం కల్పిస్తూ నిర్వహించిన అగ్నిపరీక్షలో అన్నింటిని దాటుకుని ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన కామనర్స్కు కూడా రెమ్యూనరేషన్ గట్టిగానే ఇస్తున్నారట. అయితే సెలిబ్రిటీలతో పోలిస్తే వీరికి తక్కువని సమాచారం. కామనర్స్గా ఇంట్లోకి వచ్చిన మాస్క్మ్యాన్ హరీష్, జవాన్ పవన్ కల్యాణ్, డీమన్ పవన్, మర్యాద మనీష్, దమ్ము శ్రీజ, ప్రియా శెట్టి వీళ్లందరికి వారానికి రూ.70వేల చొప్పున రెమ్యునరేషన్ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.
