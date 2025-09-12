Bigg Boss 9 Contestants Remuneration: అందరిలో "అతనికే" ఎక్కువ! - రెమ్యునరేషన్​ వివరాలు వైరల్

ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Contestants Remuneration: బిగ్గెస్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన మొదలైన ఈ షోలో సెలెబ్రిటీలు 9, కామనర్లు ఆరుగురు కలిపి మొత్తంగా 15 మంది ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇక మొదటి వారానికి సంబంధించి నామినేషన్​ ప్రక్రియ కూడా పూర్తైంది. మొత్తం 15 మందిలో 9 మంది ఈవారం నామినేట్​ అయ్యారు. ఇక హౌజ్​కు ఫస్ట్​ కెప్టెన్​ కూడా డిసైడ్​ అయ్యింది. రేపో మాపో ఇంటి నుంచి ఒక కంటెస్టెంట్​ ఎలిమినేట్​ అయ్యి ఇంటికి కూడా వెళ్లనున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సీజన్​లో పాల్గొన్న కంటెస్టెంట్​ రెమ్యునరేషన్​ వివరాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. మరి ఎవరికి ఎంత ఏంటి అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఎంట్రీ ఇచ్చింది వీళ్లే: సీజన్​ 9లోకి సెలిబ్రిటీ కోటాలో తనూజ పుట్టస్వామి, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, భరణి శంకర్​, శ్రష్ఠి వర్మ, సుమన్​ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్​, రాము రాథోడ్​ హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయ్యారు. కామన్​ మ్యాన్​ కోటాలో ప్రియా శెట్టి, దమ్ము శ్రీజ, డీమన్​ పవన్​, కళ్యాణ్​ పడాల, మనీష్​ మర్యాద, మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​ ఎంట్రీ ఇచ్చారు.

రెమ్యునరేషన్ ప్రాసెస్​​ ఎలా ఉంటుంది: సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ప్రకారం రెమ్యునరేషన్​ అనేది వారి వారి బ్యాక్​గ్రౌండ్​, బయట సంపాదన, సోషల్​ మీడియాలో ఫాలోవర్లు వంటి ఆధారంగాఒక అమౌంట్​ను బిగ్​బాస్​ టీమ్​ ఫిక్స్​ చేస్తారట. అయితే వాళ్లకు చెప్పిన అమౌంట్​ ఒకే తర్వాత అగ్రిమెంట్​ ఉంటుందట. అలాగే ఈ డబ్బులను ఒకేసారి ఇవ్వకుండా ముందుగా అందరికీ ఒక వారం డబ్బులు ఇచ్చేస్తారట. ఎందుకంటే ఫస్ట్​ వారం అందరూ ఉంటారు కాబట్టి అమౌంట్​ పే చేస్తారట. ఇక మిగిలిన అమౌంట్​ ఎప్పుడు, ఎంత ఇవ్వాలి అనేది అగ్రిమెంట్​ ఆధారంగా ఉంటుందని టాక్​.

ఎవరు ఎంత తీసుకున్నారు: ఇక రెమ్యునరేషన్​ విషయానికి వస్తే సెలిబ్రిటీలు, కామనర్స్​ చాలా వ్యత్సాసం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సెలిబ్రిటీలకు లక్షల్లో ఉంటే కామనర్స్​కు వేలల్లో. మరి వైరల్​ అవుతున్న దాని ప్రకారం ఎవరు ఎంత డబ్బులు తీసుకుంటున్నారంటే,

సెలిబ్రిటీల రెమ్యునరేషన్​ ఇదే:

  1. ఆశా సైనీ: నరసింహ నాయుడు సినిమాలో లక్స్​ పాప సాంగ్​తో పాపులర్​ అయినా ఫ్లోరా సైనీ బిగ్​బాస్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సీజన్​లో ఆశా సైనీకి రోజుకు రూ. 42,857 రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారట. అంటే వారానికి దాదాపు మూడు లక్షలు.
  2. సంజనా గల్రానీ: బుజ్జిగాడు ఫేమ్, ప్రస్తుతం సీజన్​9లో మొదటి కెప్టెన్​గా ఎన్నికైనా సంజనా గల్రానీకి రోజుకు రూ.39,285 రెమ్యూనరేషన్​ను బిగ్​బాస్ టీమ్ పే చేస్తుందట. అంటే వారానికి రూ.2.75 లక్షలు అనమాట.
  3. రీతూ చౌదరి: బుల్లితెర యాంకర్​, జబర్ధస్త్​ ఆర్టిస్ట్​ రీతూ చౌదరికి రోజుకు రూ.39,285 పే చేస్తున్నారట. అంటే ఈమె కూడా వారానికి రూ. రెండు లక్షల 75వేలు సంపాదిస్తుందని టాక్​.
  4. భరణి శంకర్​: సీరియల్స్​తో పాటు పలు సినిమాలో నటించిన భరణి శంకర్​ కూడా బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. అయితే ఈ సీజన్​లో ఎక్కువ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్న వ్యక్తి భరణినే అని సమాచారం. ఇతనికి రోజుకి రూ.50 వేల చొప్పున వారానికి రూ.3.50 లక్షలు ఇస్తారట.
  5. తనూజ పుట్టస్వామి: ముద్దామందారం సీరియల్ ఫేమ్ తనూజకు రోజుకు రూ. 35,714 చొప్పు రెమ్యూనరేషన్ ఇవ్వనున్నారట. అంటే వారానికి రెండు లక్షల యాభైవేలు తీసుకుంటుంది ఈ బ్యూటీ.
  6. శ్రష్టి వర్మ: కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మకు కూడా బిగ్​బాస్​ టీమ్​ అమౌంట్​ ఎక్కువే ఇస్తోందట. రోజుకు రూ.28,571 చొప్పున వారానికి రెండు లక్షలు తీసుకుంటుందని టాక్​.
  7. సుమన్​ శెట్టి: జయం, 7/జి బృందావన్​ కాలనీ వంటి సినిమాల్లో కమెడియన్​ యాక్ట్​ చేసిన సుమన్​ శెట్టికి బిగ్​బాస్​ టీమ్​ రోజుకు రూ.35వేలు ఇస్తోందట. అంటే వారానికి రూ.2.50 లక్షలు.
  8. ఇమ్మాన్యుయేల్​: జబర్దస్త్ ఫేమ్ ఇమ్మాన్యూయేల్​కి రోజుకు రూ.32,142 చొప్పున వారానికి రూ. 2,25,000 పే చేస్తున్నారట.
  9. రాము రాథోడ్​: ఫోక్​ సింగర్​, రాను బొంబాయికి రాను పాటతో యూట్యూబ్​ను షేక్​ చేసిన రాము రాథోడ్​కి బిగ్​బాస్​ టీమ్​ వారానికి రెండు లక్షలు ఇస్తున్నారట. అంటే రోజుకు రూ.28,571.

కామనర్స్​కు ఎంత: సీజన్​ 9లో కామనమ్యాన్​కు అవకాశం కల్పిస్తూ నిర్వహించిన అగ్నిపరీక్షలో అన్నింటిని దాటుకుని ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన కామనర్స్​కు కూడా రెమ్యూనరేషన్​ గట్టిగానే ఇస్తున్నారట. అయితే సెలిబ్రిటీలతో పోలిస్తే వీరికి తక్కువని సమాచారం. కామనర్స్​గా ఇంట్లోకి వచ్చిన మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​, జవాన్​ పవన్​ కల్యాణ్​, డీమన్​ పవన్​, మర్యాద మనీష్​, దమ్ము శ్రీజ, ప్రియా శెట్టి వీళ్లందరికి వారానికి రూ.70వేల చొప్పున రెమ్యునరేషన్​ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.

