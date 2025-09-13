Bigg Boss 9 Kalyan Padala: ఫస్ట్ కామన్ మ్యాన్ కం జవాన్ - కల్యాణ్ గురించి తెలుసా!
బిగ్బాస్9లోకి వెళ్లిన ఫస్ట్ కామన్ మ్యాన్గా గుర్తింపు - మూడు సంవత్సరాల నుంచి దేశ సరిహద్దుల్లో విధులు - అగ్నిపరీక్షలో ఫైనల్ లెవల్కు ఎంపికైన కల్యాణ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 5:51 PM IST
Bigg Boss 9 Contestant Kalyan Padala Biography: ప్రముఖ రియల్టీ షో బిగ్బాస్ తెలుగు సరికొత్త సీజన్ మొదలైంది. ఇప్పటివరకూ 8 సీజన్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో సరికొత్త హంగులతో సెప్టెంబరు 7వ తేదీ నుంచి ఆరంభమైంది. ఈసారి ఊహకందని ట్విస్టులు ఊహించని వినోదంతో ఉంటుందని వ్యాఖ్యాతగా నాగార్జున చెప్పకనే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే సామాన్యులకు సైతం అవకాశాలను ఇచ్చారు.
అగ్నిపరీక్ష పేరుతో కొద్దిమందికి పోటీలు నిర్వహించి ఆరుగురిని ఫైనల్ చేసి బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి పంపించారు. అందులో కల్యాణ్ పడాల ఒకరు. బిగ్బాస్ సీజన్-9 లో తొలి కామనర్గా అడుగు పెట్టిన కల్యాణ్ జవాన్ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ అతను పుట్టింది ఎక్కడ సహా ఇతర వివరాలు ఏవీ పెద్దగా ఆడియన్స్కు తెలియదు. ఈ క్రమంలోనే కల్యాణ్ బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మన తెలుగబ్బాయి: కల్యాణ్ పడాల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం విజయనగరానికి చెందిన వ్యక్తి. చాలా మంది ఇతనిని జవాన్ కల్యాణ్ అని, పవన్ కల్యాణ్ అని పిలుస్తుంటారు. హైస్కూల్ వరకు విజయనగరంలోనే చదివిన కల్యాణ్, ఉన్నత విద్య కోసం వేరే చోటుకు వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో దేశ సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో అటుగా అడుగులు వేసి భారత సైన్యంలో చోటు సంపాదించాడు. మూడు సంవత్సరాల నుంచి సోల్జర్గా దేశ సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.
ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ ద్వారా: బిగ్బాస్లో పాల్గొనేందుకు కామన్మ్యాన్కు అవకాశం ఇవ్వడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వేలల్లో వచ్చిన అప్లికేషన్స్ను ఎన్నో రకాలుగా ఫిల్టర్ చేసి 40 మందిని బిగ్బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ చేశారు. వీరిలో నుంచి టాప్ 15ను ఫైనల్ లెవల్కు సెలెక్ట్ చేశారు. ఈ 15 మందిలో ఇద్దరు ఎలిమినేట్ కాగా చివరకు 13 మంది మిగిలారు. వీరిలో ముగ్గురిని జ్యూరీలు, మరో ముగ్గురు ఆడియన్స్ ఓటింగ్ ద్వారా వస్తారని అనౌన్స్ చేశారు. ఇలా ప్రేక్షకుల ఓటింగ్ ద్వారా వచ్చిన వారిలో కల్యాణ్ ఒకరు. కామనర్స్లో హౌజ్లోకి అడుగుపెట్టిన తొలి కంటెస్టెంట్గా కల్యాణ్ నిలిచారు.
ఆర్మీ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టాడా?: బిగ్బాస్లో చోటు సంపాదించుకున్న జవాన్ కల్యాణ్కు ఫ్యాన్స్ బాగానే ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం బిగ్బాస్లో ఉన్న కల్యాణ్ గురించి అందరికీ ఓ సందేహం ఉంది. అదేంటంటే బిగ్బాస్లో అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఆర్మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారా? అని, అయితే దీనికి ఆన్సర్గా కల్యాణ్ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. దాని ప్రకారం బిగ్బాస్లో ఛాన్స్ వస్తే జాబ్ని క్విట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అతను క్లారిటీ ఇచ్చారు. బిగ్బాస్ జరిగేది 3 నెలలే కాబట్టి, ఆ సమయంలో పెయిడ్ లీవ్ పెట్టుకుని అటెండ్ అవుతానని చెప్పాడు. దీంతో ప్రస్తుతం అతను లీవ్ పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఒకవేళ సినిమాలలో అవకాశం వచ్చి బాగా బిజీ అయితే కచ్చితంగా ఆర్మీ ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసేస్తానని కల్యాణ్ వెల్లడించారు. మరి ఏం జరుగుతుందో వెయిట్ అండ్ సీ చూడాల్సిందే.
