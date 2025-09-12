Bigg Boss 9 Flora Saini: 'నువ్వు నాకు నచ్చావు'తో ఫేమస్ - నిర్మాతతో ప్రేమ - మారిన సీన్
బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో 2వ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టిన ఫ్లోరా సైనీ - అయితే ఈమె ఎక్కడ పుట్టింది? ఏఏ సినిమాలు చేసింది, మిగతా వివరాలు తెలుసా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 4:41 PM IST
Bigg Boss 9 Contestant Flora Saini Biography: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన గ్రాండ్గా మొదలైన బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో 2వ కంటెస్టెంట్గా అడుగుపెట్టిన వ్యక్తి ఆశా సైనీ. బాలకృష్ణ నటించిన నరసింహనాయుడు సినిమాలో లక్స్ పాప పాటతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ బ్యూటీ గురించి చాలా మందికి తెలియదు. అయితే ఈమె ఎక్కడ పుట్టింది? ఏఏ సినిమాలు చేసింది, తదితర వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
ఆశా సైనీ అసలు పేరు ఫ్లోరా సైని (Flora Saini). 1978, సెప్టెంబర్ 29వ తేదీన చండీగఢ్లో ఓ సైనిక కుటుంబంలో జన్మించింది. ఉదంపూర్, దిల్లీలోని ఓ ఆర్మీ పబ్లిక్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేసింది. ఆ తర్వతా గ్యాడ్రుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన ఫ్లోరా, తన ఫ్యామిలీ కలకత్తాకు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు మోడలింగ్లో అడుగుపెట్టారు.
ఫ్లోరా సినీ జీవితం: ఫ్లోరా సైని మోడలింగ్ చేస్తూనే 1999లో 'ప్రేమ కోసం' సినిమాతో హీరోయిన్గా వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఆ సమయంలోనే నిర్మాత తనకు చెప్పకుండా తన పేరును ఆశా సైనీగా మార్చినట్లు ఓ సందర్భంలో వెల్లడించింది. ఇక ఆ తర్వాత వెంకటేష్ - ఆర్తి అగర్వాల్ జంటగా నటించిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్ సినిమాలో ఆర్తి అగర్వాల్ ఫ్రెండ్ ఆశగా కనిపించి మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది. అనంతరం బాలకృష్ణ నటించిన నరసింహ నాయుడులో ఈ అమ్మడు మెరిసింది. ఈ సినిమాలో వచ్చిన లక్స్ పాప పాటతో మరింత పాపులర్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ప్రేమతో రా, మైఖేల్ మదన కామరాజు, ఆ ఇంట్లో, మనసున్న మారాజు, చెప్పాలని ఉంది, చాలా బాగుంది, సర్దుకుపోదాం రండి సహా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించింది. ఇక తెలుగులోనే కాకుండా తమిళ, కన్నడ, పంజాబీ, హిందీ భాషల్లోనూ యాక్ట్ చేసింది. అలాగే రానా నాయుడు, ద ట్రయల్ వెబ్ సిరీస్లలోనూ మెరిసింది.
లిమ్కా బుక్లో చోటు: ఈ బ్యూటీకి లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో కూడా చోటు లభించింది. కారణం ఒకరోజు ఎక్కువ సినిమాలు రిలీజ్ అయిన సందర్భంగా ఈ గౌరవం దక్కింది. బ్రోకర్(తెలుగు), విస్మయ ప్రణయ(కన్నడ), Vah Re Vah(కన్నడ) ఈ 3 చిత్రాలు 2010 డిసెంబర్ 31వ తేదీన విడుదల అయ్యాయి. అంతేకాకుండా 2010లో ఉత్తరాఖండ్ రతన్ అవార్డును కూడా అందుకుంది. అలానే పేదలు, వెనకబడిన వర్గాల వారికోసం చేసిన కృషికి మారిషస్లో "ది గ్రేట్ డాటర్ ఆఫ్ సాయిల్" అవార్డును కూడా ఫ్లోరా అందుకుంది.
నిర్మాత చేతిలో మోసం: అందరమ్మాయిల్లాగే తానూ ప్రేమలో పడింది. నమ్మిన ప్రియుడి చేతిల్లో నరకం చూసింది. ఆ తర్వాత తనపై దాడి జరిగినట్లుగా సోషల్ మీడియాలో ఫోటోలు కూడా షేర్ చేసింది. "20 ఏళ్ల వయస్సులో కెరీర్ పరంగా ఉత్తమ స్థానంలో ఉన్నాను. అప్పటికే 10 చిత్రాల్లో నటించాను. ఎంతోమంది డిజైనర్ల బ్రాండ్స్ కోసం మోడల్గా పనిచేశాను. అదే సమయంలో ఓ నిర్మాతతో ప్రేమలో పడ్డాను. కొద్ది రోజులకే పరిస్థితులు మారిపోయాయి. అతడు నన్ను వేధింపులకు గురి చేశాడు. నా ముఖం, ఇతర ప్రైవేట్ భాగాలపై కొట్టడం మొదలుపెట్టాడు. నా ఫోన్ లాక్కొన్నాడు. నటించవద్దని బలవంతం చేశాడు. 14 నెలలపాటు ఎవరితోనూ మాట్లాడనివ్వలేదు. ఓరోజు సాయంత్రం నన్ను పొట్టపై తన్నాడు. ఆ బాధ భరించలేక అక్కడి నుంచి పారిపోయి అమ్మానాన్నలను కలిసి ఉన్నాను" అంటూ తను పడిన బాధలను సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించింది.
బిగ్బాస్ ద్వారా రీఎంట్రీ: 2013లో వచ్చిన తెలుగు ఒరిజనల్ సినిమా సహస్రలో స్పెషల్ అప్పిరియన్స్ ఇచ్చిన ఆశా సైనీ మళ్లీ టాలీవుడ్లో కనిపించలేదు. సుమారు 12 ఏళ్ల తర్వాత బిగ్ బాస్ 9 తెలుగు సీజన్తో రీ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తనని ఫ్లోరా సైనీగానే పిలవాలని నాగార్జునకు నేరుగా చెప్పేసింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ వారం నామినేషన్లో ఉంది. మరి సేవ్ అవుతుందో? లేదో చూడాలి.
Bigg Boss 9 Telugu First Captain: బిగ్ బాస్ 9 ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు? - కెప్టెన్సీ టాస్క్లో మనీష్ Vs ఇమ్మాన్యుయేల్
బిగ్బాస్ 9లో "ముద్దమందారం" పార్వతి - ఆమె స్టార్డమ్ గురించి తెలుసా?