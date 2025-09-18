Bigg Boss 9 Mask Man: డిప్రెషన్ నుంచి బిగ్బాస్ దాకా - మాస్క్మ్యాన్ బ్యాక్ డ్రాప్ ఇదే!
- అగ్నిపరీక్షలో అరగుండుతో షాకిచ్చిన మాస్క్మ్యాన్ - అసలు ఇతను ఎవరో తెలుసా?
Published : September 18, 2025 at 2:07 PM IST
Bigg Boss 9 Contestant Mask Man Background: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలై ఇప్పటికి 10 రోజులు అయ్యింది. ఫస్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్ కూడా జరిగింది. ఇక ఈ పది రోజుల్లో హౌజ్లో ఎక్కువగా వినిపించిన మాటలు గుండు అంకుల్, రెడ్ ఫ్లవర్. రెండో వారం నామినేషన్స్లో కూడా వీటి మీదనే ఎక్కువగా డిస్కషన్ జరిగింది. అయితే గుండు అంకుల్ అనే మాట ఈ రేంజ్లో వైరల్ కావడానికి కారణం మాస్క్మ్యాన్ హరీష్. అసలు ఎవరు ఇతను? ఆ మాస్క్ వెనుక కారణం ఏంటి? అనే తదితర వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
భార్య పేరును జత చేసి: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో రెండో కామనర్గా అవకాశం దక్కించుకున్నారు హరిత హరీష్. విజయవాడలో పుట్టిన ఇతను హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యారు. తన పేరు హరీష్ కాగా తనలో సగభాగం అయిన భార్య మీద ప్రేమతో తన పేరును హరిత హరీష్గా మార్చుకున్నాడు. అతనికి వేరే ప్లేరు కూడా ఉన్నాయ. అవే మాస్క్మ్యాన్, హృదయ్ మానవ్.
మాస్క్ వెనుక రహస్యం: "సమాజంలో చాలా మంది కనబడని మాస్కు వేసుకుంటారు" అని తెలియజేసేందుకు మాస్క్ ధరించాడట. ఇలా మాస్క్ ధరించడానికి ఇంకో కారణం కాలుష్యం. అవును పొల్యూషన్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి దాదాపు 12 ఏళ్లుగా నోస్ మాస్క్ ధరిస్తూ వచ్చాడట. ఇక ఐదు నెలలుగా ముఖానికి మాస్క్ పెట్టుకోవడం ప్రారంభించినట్లు తెలిపాడు.
అన్ని ఉద్యోగాల్లో: హరిత హరీష్ చేయని ఉద్యోగం అంటూ లేదు. ట్యూషన్స్ చెప్పాడు, ఇంటింటికీ తిరిగి గడియారాలు అమ్మాడు. స్కూల్లో టీచర్గా మారాడు. బ్యాంకింగ్, టెలికాం, ఫార్మా, ఫైనాన్స్ ఇలా అన్ని రంగాల్లో రకరకాల ఉద్యోగాలు చేశాడు. అయినా ఎక్కడా తనకు సంతృప్తి కలగలేదు. ఇక 2017లో హరీశ్కు యాక్సిడెంట్ జరిగిందట. ఆ తర్వాత సిస్టర్ను కోల్పోయాడు. ఈ రెండు కారణాల వల్ల దాదాపు 7 సంవత్సరాల పాటు డిప్రెషన్లోకి వెళ్లిపోయాడు. ఈ క్రమంలోనే భార్యపై చేయి కూడా చేసుకున్నాడట.
అగ్నిపరీక్ష నుంచి బిగ్బాస్కు: చాలా సంవత్సరాల తర్వాత డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చిన హరీష్.. బిగ్బాస్లో కామన్మ్యాన్కు అవకాశం కల్పిస్తున్నారని తెలియడంతో అప్లై చేసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అయ్యాడు. స్టేజ్ మీదకు మాస్క్తోనే వచ్చిన హరీష్కు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తన మాట తీరు నచ్చని కారణంగా అగ్నిపరీక్ష జ్యూరీ సభ్యుల్లో ఒకరైనా అభిజీత్ రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చాడు. ఇక ఆడవాళ్లు అంటే గౌరవం లేదు, భార్యను కొట్టడం సహా ఇతర కారణాల వల్ల మరో జ్యూరీ అయిన బిందు మాధవి రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చింది. అయితే ఇతని వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలనకున్న మరో జడ్జ్ నవదీప్ గ్రీన్ కార్డ్ ఇచ్చాడు. దీంతో అతను హోల్డ్లో ఉండి అగ్నిపరీక్ష ఫైనల్ టెస్ట్కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు.
అరగుండుతో షాక్: అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇద్దరి కంటెస్టెంట్స్ మధ్య ఓ పోటీ నిర్వహించారు. అది ఏంటంటే టేబుల్ మీద ఉన్న ట్రిమ్మర్ను ఉపయోగించి అరగుండు చేసుకోవాలి. దీంతో నిమిషం కూడా ఆలోచించకుండా బజర్ మోగగానే ట్రిమ్మర్ చేతిలోకి తీసుకుని సగం గుండు చేసుకుని అందరికీ షాక్ ఇచ్చాడు హరీష్. ఇలా అన్ని టాస్క్లు పూర్తి చేసుకుని మాట తీరు, ఆటతీరుతో మెప్పించి బిగ్బాస్కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు. అయితే అతని ప్రవర్తన నచ్చలేదని ఎవరైతే రెడ్ కార్డ్ ఇచ్చారో ఆ జ్యూరీయే బిగ్బాస్కు సెలెక్ట్ చేయడం గమనార్హం.
హౌజ్లో విబేధాలు: కామనర్లుగా అడుగుపెట్టిన వారిలో హరీష్ ఒకరు. అయితే షో మొదలైనప్పటి నుంచి సెలెబ్రిటీలతో గొడవ పెట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు. ఇమ్మాన్యుయేల్ను రెడ్ ఫ్లవర్ అనడం, అలాగే భరణిని, ఇమ్మూను ఆడవాళ్లుగా పోల్చడం సహా ఎన్నో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశాడు. గత శనివారం నాగార్జునతో అక్షింతలు కూడా వేయించుకున్నాడు. అయితే ఇతరులపై జోక్స్, కామెంట్లు చేసే హరీష్.. తనపై ఎవరైనా జోక్ వేసినా తీసుకోలేడు. ఈ క్రమంలోనే గత మూడు రోజుల నుంచి అన్నం తినకుండా ఉంటూ నిరాహార దీక్ష చేశాడు. హౌజ్మేట్స్ అందరూ బ్రతిమలాడటంతో దీక్ష విరమించాడు. ఇక ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఉన్నాడు. మరి ఈ వారం సేవ్ అవుతాడో లేదో చూడాలి.
