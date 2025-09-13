Bigg Boss 9 Telugu Buzz Promo: బజ్తో రీసౌండ్ - బిగ్బాస్లోకి 'మంగపతి'
ఈ సారి 'బజ్' హోస్ట్గా బిగ్బాస్ సీజన్ 7 సెన్సేషనల్ కంటెస్టెంట్, నటుడు శివాజీ
Published : September 13, 2025 at 6:52 PM IST
Biggboss9 Buzz Promo : ఫుడ్డీస్కు ఓ హ్యాబిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తింటున్న ఐటమ్ ఎంజాట్ చేస్తుండగానే, నెక్స్ట్ డిష్ ఆర్డర్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఎంత తింటున్నారన్నది కాదు. ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్ను టేస్ట్ చేశామన్నదే లెక్క. ఈ తరహా ఈక్వేషన్స్ గురించి బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులకు చాలా బాగా తెలుసు. అందుకే ఆడియెన్స్ బోర్ ఫీల్ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు న్యూ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తూ పోతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటే బిగ్బాస్ "బజ్".
హోస్ట్గా "ఘోస్ట్"! : తొలినాళ్లలో హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిన కంటిస్టెంట్స్ ను బయటివారు ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు. కానీ, ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ షోనే "ఇంటరాగేట్" చేస్తోంది. ఇందుకోసం హౌస్కు అనుబంధంగా ఓ స్పెషల్ వెంచర్ కూడా వేసేసింది. "బజ్"గా నాకరణం చేసిన ఈ సెకండ్ వెర్షన్ కి, సీజన్ల వారీగా గెస్టులను ఫిక్స్ చేస్తోంది. అయితే లాస్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు బజ్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సారి మాత్రం సిచుయేషన్ అంతకు మించి అనేలా ఉండబోతోందంటున్నాయి సోషల్ ట్రెండ్స్. కారణం హోస్ట్ సీట్లో "ఘోస్ట్" కూర్చోబోతుండడమే! అది మరెవరో కాదు శివాజీ ఉరఫ్ "మంగపతి".
బజ్ రీసౌండ్ : సెన్సేషనల్ నెగెటివ్ షేడ్తో ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన శివాజీ దూకుడు మీదున్నాడు. మంగపతి రోల్లో తనదైన విలనిజం చూపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. శివాజీ ఆన్ ఫైర్ అంటూ ఆన్ ది రికార్డ్ చెప్పేసిన మంగపతి, వాడుకున్నోళ్లకు వాడుకున్నంత అని ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చేశాడు. బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు ఆ ఫైర్ను హౌస్లోకి ఇంపోర్ట్ చేశారు. దాన్ని తలపించేట్టుగానే "బజ్" ప్రోమో కట్ చేశారు. కటౌట్ కూడా క్యూరియాసిటీ పెంచేలా డిజైన్ చేశారు. లాస్ట్ సీజన్లో సత్తాచాటిన ఈ మాజీ కంటెస్టెంట్ ఈ సారి బజ్ తోనూ రీసౌండ్ ఇచ్చేట్టే కనిపిస్తున్నాడని, అది ఆడియెన్స్ హాల్ దాకా వినిపించడం ఖాయమని అంటున్నారు.
కలిసి పోస్టు మార్టం : ప్రోమోలో, నేచురల్ బటర్ ఫ్లై థియరీని బిగ్ బాస్కు లింక్ చేశాడు మంగపతి. కంటిస్టెంట్స్ మౌత్ లాంగ్వేజ్ మొదలు బాడీ లాంగ్వేజ్ దాకా షోలో ఆడే ఆటల నుంచి హౌస్ మేట్స్తో ఆడుకునే ఆటల దాకా అన్నీ వారి ఫేట్ డిసైడ్ చేస్తాయని చెప్పాడు. హౌస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత వారు చేసిన పొరపాట్లు ఏంటో ఆడియెన్స్ కలిసి పోస్ట్ మార్టం చేయబోతున్నట్టు ఇంట్రో ఇచ్చేశాడు.
నో వెయింటింగ్ : గతంలో బజ్ ప్రోగ్రాం చూడాలంటే కంటిస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వరకు ఆడియెన్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇక నుంచి సేమ్ డే బటర్ ఫ్లై టెలికాస్ట్ అవుతుందని అనౌన్స్ చేసేశాడు. ప్రోమోను OG బీజీఎంతో ఎండ్ చేసి అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచారు. ఈసారి బజ్ ఎలా ఉండబోతోందో ఎకో వాయిస్తో ఆడియన్స్ ఊహకే వదిలేశాడు. దీన్నిబట్టి ఫ్యాన్స్కీ, ఆడియెన్స్కీ ఎక్స్ట్రా ఛీజ్ ఫీస్ట్ ఖాయమని అభిప్రాయపడుతున్నారు నెటిజన్లు.
