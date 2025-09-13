ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Buzz Promo: బజ్​తో రీసౌండ్ - బిగ్​బాస్​లోకి 'మంగపతి'

ఈ సారి 'బజ్​' హోస్ట్​గా బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 7 సెన్సేషనల్​ కంటెస్టెంట్​, నటుడు శివాజీ

September 13, 2025

Biggboss9 Buzz Promo : ఫుడ్డీస్​కు ఓ హ్యాబిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తింటున్న ఐటమ్​ ఎంజాట్ చేస్తుండగానే, నెక్స్ట్ డిష్​ ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఎంత తింటున్నారన్నది కాదు. ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్​ను టేస్ట్​ చేశామన్నదే లెక్క. ఈ తరహా ఈక్వేషన్స్​ గురించి బిగ్​ బాస్​ నిర్వాహకులకు చాలా బాగా తెలుసు. అందుకే ఆడియెన్స్​ బోర్​ ఫీల్​ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు న్యూ ఫ్లేవర్స్​ యాడ్ చేస్తూ పోతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటే బిగ్​బాస్​ "బజ్".

హోస్ట్​గా "ఘోస్ట్"! : తొలినాళ్లలో హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిన కంటిస్టెంట్స్ ను బయటివారు ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు. కానీ, ఆ తర్వాత బిగ్​ బాస్ షోనే "ఇంటరాగేట్" చేస్తోంది. ఇందుకోసం హౌస్​కు అనుబంధంగా ఓ స్పెషల్ వెంచర్​ కూడా వేసేసింది. "బజ్"​గా నాకరణం చేసిన ఈ సెకండ్ వెర్షన్ కి, సీజన్ల వారీగా గెస్టులను ఫిక్స్ చేస్తోంది. అయితే లాస్ట్ ఎపిసోడ్​ వరకు బజ్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సారి మాత్రం సిచుయేషన్​ అంతకు మించి అనేలా ఉండబోతోందంటున్నాయి సోషల్ ట్రెండ్స్. కారణం హోస్ట్ సీట్​లో "ఘోస్ట్" కూర్చోబోతుండడమే! అది మరెవరో కాదు శివాజీ ఉరఫ్ "మంగపతి".

బజ్ రీసౌండ్​ : సెన్సేషనల్​ నెగెటివ్​ షేడ్​తో ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన శివాజీ దూకుడు మీదున్నాడు. మంగపతి రోల్​లో తనదైన విలనిజం చూపించి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాడు. శివాజీ ఆన్​ ఫైర్ అంటూ ఆన్ ది రికార్డ్​ చెప్పేసిన మంగపతి, వాడుకున్నోళ్లకు వాడుకున్నంత అని ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చేశాడు. బిగ్​ బాస్​ నిర్వాహకులు ఆ ఫైర్​ను హౌస్​లోకి ఇంపోర్ట్ చేశారు. దాన్ని తలపించేట్టుగానే "బజ్"​ ప్రోమో కట్ చేశారు. కటౌట్​ కూడా క్యూరియాసిటీ పెంచేలా డిజైన్ చేశారు. లాస్ట్​ సీజన్​లో సత్తాచాటిన ఈ మాజీ కంటెస్టెంట్​ ఈ సారి బజ్​ తోనూ రీసౌండ్​ ఇచ్చేట్టే కనిపిస్తున్నాడని, అది ఆడియెన్స్ హాల్​ దాకా వినిపించడం ఖాయమని అంటున్నారు.

కలిసి పోస్టు మార్టం : ప్రోమోలో, నేచురల్ బటర్ ఫ్లై థియరీని బిగ్​ బాస్​కు లింక్​ చేశాడు మంగపతి. కంటిస్టెంట్స్ మౌత్ లాంగ్వేజ్ మొదలు బాడీ లాంగ్వేజ్ దాకా షోలో ఆడే ఆటల నుంచి హౌస్ మేట్స్​తో ఆడుకునే ఆటల దాకా అన్నీ వారి ఫేట్​ డిసైడ్ చేస్తాయని చెప్పాడు. హౌస్​ నుంచి ఎలిమినేట్​ అయిన తర్వాత వారు చేసిన పొరపాట్లు ఏంటో ఆడియెన్స్​ కలిసి పోస్ట్​ మార్టం చేయబోతున్నట్టు ఇంట్రో ఇచ్చేశాడు.

నో వెయింటింగ్ : గతంలో బజ్​ ప్రోగ్రాం​ చూడాలంటే కంటిస్టెంట్​ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వరకు ఆడియెన్స్​ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇక నుంచి సేమ్​ డే బటర్​ ఫ్లై టెలికాస్ట్​ అవుతుందని అనౌన్స్ చేసేశాడు. ప్రోమోను OG బీజీఎంతో ఎండ్ చేసి అభిమానుల్లో క్యూరియాసిటీ పెంచారు. ఈసారి బజ్​ ఎలా ఉండబోతోందో ఎకో వాయిస్​తో ఆడియన్స్​ ఊహకే వదిలేశాడు. దీన్నిబట్టి ఫ్యాన్స్​కీ, ఆడియెన్స్​కీ ఎక్స్​ట్రా ఛీజ్​ ఫీస్ట్ ఖాయమని అభిప్రాయపడుతున్నారు నెటిజన్లు.

Bigg Boss 9 Kalyan Padala: ఫస్ట్ కామన్ మ్యాన్ కం జవాన్ - కల్యాణ్ గురించి తెలుసా!

Bigg Boss 9 Flora Saini: 'నువ్వు నాకు నచ్చావు'తో ఫేమస్​ - నిర్మాతతో ప్రేమ - మారిన సీన్​

