Bigg Boss 9 Telugu Buzz Promo : బిగ్​ బాస్​లోకి "మంగపతి" - రీసౌండ్​ ఉదర్​ ఆతా! - ఇక 'బజ్' మోతమోగినట్టే!

- ఎలిమినేషన్​ రోజునే ప్రసారం కానున్న బజ్ ప్రోగ్రామ్ - హోస్ట్​ గా నటుడు శివాజీ

Biggboss9 Buzz promo
Biggboss9 Buzz promo (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2025 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Biggboss9 Buzz promo : ఫుడ్డీస్​కు ఓ హ్యాబిట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు తింటున్న ఐటమ్​ ఎంజాట్ చేస్తుండగానే, నెక్స్ట్ డిష్​ ఆర్డర్​ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ ఎంత తింటున్నారన్నది కాదు.. ఎన్ని రకాల ఐటమ్స్​ను టేస్ట్​ చేశామన్నదే లెక్క. ఈ తరహా ఈక్వేషన్స్​ గురించి బిగ్​ బాస్​ నిర్వాహకులకు చాలా బాగా తెలుసు. అందుకే ఆడియెన్స్​ బోర్​ ఫీల్​ కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు న్యూ ఫ్లేవర్స్​ యాడ్ చేస్తూ పోతుంటారు. అలాంటి వాటిల్లో ఒకటే "బజ్".

హోస్ట్​గా "ఘోస్ట్"!

తొలినాళ్లలో హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిన కంటిస్టెంట్స్ ను బయటివారు ఇంటర్వ్యూ చేసేవారు. కానీ, ఆ తర్వాత బిగ్​ బాస్ షోనే "ఇంటరాగేట్" చేస్తోంది. ఇందుకోసం హౌస్​కు అనుబంధంగా ఓ స్పెషల్ వెంచర్​ కూడా వేసేసింది. "బజ్"​గా నాకరణం చేసిన ఈ సెకండ్ వెర్షన్ కి, సీజన్ల వారీగా గెస్టులను ఫిక్స్ చేస్తోంది. అయితే లాస్ట్ ఎపిసోడ్​ వరకు బజ్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సారి మాత్రం సిచుయేషన్​ అంతకు మించి అనేలా ఉండబోతోందంటున్నాయి సోషల్ ట్రెండ్స్. కారణం హోస్ట్ సీట్​లో "ఘోస్ట్" కూర్చోబోతుండడమే! అది మరెవరో కాదు శివాజీ ఉరఫ్ "మంగపతి".

బజ్ రీసౌండ్​ :

సెన్సేషనల్​ నెగెటివ్​ షేడ్​తో ఇండస్ట్రీలో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన శివాజీ దూకుడుమీదున్నాడు. మంగపతి రోల్​లో తనదైన విలనీ ప్రొజెక్ట్ చేశాడు. శివాజీ ఆన్​ ఫైర్ అంటూ ఆన్ ది రికార్డ్​ చెప్పేసిన మంగపతి, వాడుకున్నోళ్లకు వాడుకున్నంత అని ఓపెన్ ఆఫర్ ఇచ్చేశాడు. బిగ్​ బాస్​ నిర్వాహకులు ఆ ఫైర్​ను హౌస్​లోకి ఇంపోర్ట్ చేశారు. దాన్ని తలపించేట్టుగానే "బజ్"​ ప్రోమో కట్ చేశారు. కటౌట్​ కూడా క్యూరియాసిటీ పెంచేలా డిజైన్ చేశారు. లాస్ట్​ సీజన్​లో సత్తాచాటిన ఈ మాజీ కంటిస్టెంట్​.. ఈ సారి బజ్​ తోనూ రీసౌండ్​ ఇచ్చేట్టే కనిపిస్తున్నాడని, అది ఆడియెన్స్ హాల్​ దాకా వినిపించడం ఖాయమని అంటున్నారు.

కలిసి పోస్టు మార్టం :

ప్రోమోలో, నేచురల్ బటర్ ఫ్లై థియరీని.. బిగ్​ బాస్​ కు లింక్​ చేశాడు మంగపతి. కంటిస్టెంట్స్ మౌత్ లాంగ్వేజ్ మొదలు బాడీ లాంగ్వేజ్ దాకా.. షోలో ఆడే ఆటల నుంచి హౌస్ మేట్స్​తో ఆడుకునే ఆటల దాకా అన్నీ వారి ఫేట్​ డిసైడ్ చేస్తాయని చెప్పాడు. హౌస్​ నుంచి ఎలిమినేట్​ అయిన తర్వాత వారు చేసిన మిస్టేక్స్​ ఏంటో మీతో (ఆడియెన్స్) కలిసి పోస్ట్​ మార్టం చేయబోతున్నట్టు ఇంట్రో ఇచ్చేశాడు.

నో వెయింటింగ్ :

గతంలో బజ్​ ప్రోగ్రామ్​ చూడాలంటే కంటిస్టెంట్​ ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే వరకు ఆడియెన్స్​ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చేది. కానీ, ఇక నుంచి సేమ్​ డే బటర్​ ఫ్లై టెలికాస్ట్​ అవుతుందని అనౌన్స్ చేసేశాడు. ప్రోమోను OG బీజీఎంతో ఎండ్ చేసిన మంగపతి.. ఈసారి బజ్​ ఎలా ఉండబోతోందో ఎకో వాయిస్​తో ఆడియన్స్​ ఊహకే వదిలేశాడు. దీన్నిబట్టి ఫ్యాన్స్​కీ, ఆడియెన్స్​కీ ఎక్స్​ట్రా ఛీజ్​ ఫీస్ట్ ఖాయమని డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు నెటిజన్స్.

