Bigg Boss 9 Telugu: "ఓవైపు వైల్డ్కార్డ్స్ - మరోవైపు డబుల్ ఎలిమినేషన్ " - బిగ్బాస్ ప్లానింగ్ మామూలుగా లేదుగా!
-గేమ్ను మార్చిన బిగ్బాస్ టీమ్ - వైల్డ్కార్స్ ఎంట్రీతో మారనున్న సమీకరణాలు - డబుల్ ఎలిమినేషన్తో బిగ్ ట్విస్ట్!
Published : October 9, 2025 at 1:47 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. చదరంగం కాదు రణరంగం అంటూ షో ప్రారంభానికి ముందే హైప్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్ టీమ్.. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో కాస్త సక్సెస్ అయినట్లే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మొదటి మూడు వారాలు పెద్దగా టాస్క్లు లేకపోయినా.. కామనర్స్ వర్సెస్ సెలిబ్రిటీలు అనే కాన్సెప్ట్తో ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేశారు. కానీ నాలుగో వారం నుంచి బిగ్బాస్ ఆట స్వరూపమే మారిపోయింది. ఇమ్యూనిటీ, కెప్టెన్సీ టాస్క్లతో కంటెస్టెంట్స్కు చుక్కలు చూపించారు. ఇక ఐదో వారం ఏకంగా వైల్డ్ కార్డ్స్ పేరుతో తుపాన్ రాబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. దీంతో తమ స్థానాన్ని కన్ఫార్మ్ చేసుకునేందుకు హౌజ్మేట్స్ కుస్తీ పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే షోపై మరింత క్యూరియాసిటీ పెంచేందుకు ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. దీంతో ఓవైపు డబుల్ ఎలిమినేషన్.. మరోవైపు వైల్డ్ కార్డ్స్తో బిగ్బాస్ టీమ్ గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తోంది. మరి ఈ లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
డబుల్ ఎలిమినేషన్: ప్రస్తుత సీజన్లో 9 మంది సెలిబ్రిటీలు, 6 కామనర్లు కలిపి మొత్తం 15 మంది కంటెస్టెంట్లు ఎంటర్ అయ్యారు. అయితే మొదటి వారంలో శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వారంలో మర్యాద మనీష్ ఎలిమినేషన్ అనంతరం మూడో వారం మిడ్ వీక్లో వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ పేరుతో అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చూపిన దివ్య నిఖితను హౌజ్లోకి పంపించారు. ఇక ఆ తర్వాత మూడో వారంలో ప్రియా శెట్టి, నాలుగో వారంలో మాస్క్మ్యాన్ హరీష్ ఇలా మొత్తంగా నలుగురు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ప్రస్తుతానికి మొత్తం 12 మంది కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు. ఇక ఐదో వారం నామినేషన్స్లో కెప్టెన్ రామూ రాథోడ్, ఇమ్యూనిటీ గెలుచుకున్న ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా మిగిలిన భరణి, దివ్య, రీతూ చౌదరి, డీమాన్ పవన్, తనూజ, కల్యాణ్, సుమన్ శెట్టి, శ్రీజ, సంజనా గల్రానీ, ఫ్లోరా సైనీ ఇలా అందరూ నామినేట్ అయ్యారు.
రూట్ మార్చిన బిగ్బాస్: సాధారణంగా నామినేషన్స్ అంటే ఒక్కో కంటెస్టెంట్స్ పలు కారణాలు చెప్పి ఇద్దరిని నామినేట్ చేయాలి. ఇలా ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తయ్యే సరికి ఎవరికి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తే వారు నామినేట్ అవుతారు. గత సీజన్లు, ఈ సీజన్లో మొదటి నాలుగు వారాలు చాలా వరకు అలానే జరిగింది. కానీ ఐదో వారంలో మాత్రం బిగ్బాస్ చక్రం తిప్పాడు. కెప్టెన్ మినహా మిగిలిన 11 మందిని నామినేట్ చేశాడు. ఆ తర్వాత ఇమ్యూనిటీ గెలుచుకునేందుకు టాస్క్లు పెట్టగా అందులో ఇమ్మాన్యుయేల్ సేఫ్ అయ్యాడు. దీంతో మొత్తం 10 మంది నామినేట్ అయ్యారు. సో ఇక్కడే అర్థం అవుతుంది ఈ వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ఉంటుందని!. ఎందుకంటే కంటెస్టెంట్స్ నామినేట్ చేస్తే ఎక్కవ మంది లిస్ట్లో ఉండరు. అదే బిగ్బాస్ చేస్తే కౌంట్ పెరుగుతుంది. దీంతో డబుల్ ఎలిమినేషన్కు లెక్క పక్కగా ఉంటుంది. సో ఈ బేసిస్ మీదనే బిగ్బాస్ అందరినీ నామినేట్ చేసినట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కాబట్టి ఈ వారం ఇంటి నుంచి ఇద్దరు బయటికి వెళ్లడం ఫిక్స్ అంటూ మాట్లాడుకుంటున్నారు!.
వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీ: ఇక సీజన్ 9ను మరింత పీక్స్కు తీసుకెళ్లేందుకు బిగ్బాస్ టీమ్ మరో అస్త్రాన్ని బయటికి తీయనుంది. అదే వైల్డ్కార్డ్స్(బిగ్బాస్ 2.0). ఇప్పటికే దీని గురించి బిగ్బాస్ అఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఎంతమంది? ఎప్పుడు వస్తారు? అనే దాని గురించి మాత్రం ఎటువంటి అనౌన్స్ చేయలేదు. దీంతో ఈ విషయం గురించి సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది.
మారనున్న గేమ్: అయితే వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీతో ఆట స్వరూపమే మారిపోతుందని బిగ్బాస్ లవర్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ఎందుకంటే వైల్డ్ కార్డ్గా ఎంట్రీ ఇచ్చేవారు ముందునుంచే గేమ్ను ఫాలో అవుతుంటారు. ఎవరు ఎలా ఆడుతున్నారు? వాళ్ల పద్ధతి ఎలా ఉంది? ఎవరికి ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉంది? అనే విషయాలను క్లుప్తంగా తెలుసుకుని దానికి తగినట్లుగా హౌజ్లో పావులు కదుపుతుంటారు. అంతేకాకుండా అప్పటివరకు కామనర్స్ వర్సెస్ సెలిబ్రిటీలుగా ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ అందరూ కలిసి ఓ వైపు ఉంటే.. వైల్డ్కార్డ్స్గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారందరూ మరోటీమ్గా ఉంటారు. సో ఆట మారుతుంది.. ఆపై నామినేషన్స్, ఎలిమినేషన్స్ లెక్కలు మారతాయి. ఈ లెక్కన సీజన్ 9ను మరింత హిట్ చేయడానికి బిగ్బాస్ టీమ్ గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తోందని ఆడియన్స్ భావిస్తున్నారు.
