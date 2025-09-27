Bigg Boss 3rd Week Elimination: ఎలిమినేషన్​ బటన్​ నొక్కేసిన ఆడియెన్స్​ - ఆమె బ్యాగ్ సర్దేయడం పక్కా?

ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 3rd Week Elimination
Bigg Boss 9 Telugu 3rd Week Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో మూడో వారం ఎలిమినేషన్​కు సమయం దగ్గరపడింది. ఇప్పటికే మొదటి వారం శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వారం మర్యాద మనీష్​ ఎలిమినేట్​ కావడంతో మూడు వారం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లేది ఎవరు అని తెలుసుకునేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మూడో వారానికి సంబంధించిన ఓటింగ్​ ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో ఎవరు వెళ్తారు? ఎవరు ఉంటారో అని ఆల్రెడీ సోషల్​ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. మరి ఈ వారం అసలు నామినేషన్స్​లో ఎవరు ఉన్నారు? అనధికార లెక్కల ప్రకారం ఎవరు సేఫ్​లో ఉన్నారు? ఎవరు డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్​లో ఉన్నది వీళ్లే: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో మూడో వారం నామినేషన్స్​ మొదటి రెండు వారాలతో పోలిస్తే కాస్త హాటుహాటుగానే సాగాయి. టెనెంట్స్​ అయిన కామనర్లకి నామినేషన్ చేసే ఛాన్స్ కల్పించాడు బిగ్​బాగ్. టెనెంట్స్ అందరూ కలిసి ఏకాభిప్రాయంతో ఐదుగురిని నామినేట్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్​లో వారి ఫొటోలను ఉంచి, తగిన కారణాలను చెప్పాలన్నారు. అలాగే, మీరు నామినేట్ చేసిన ఐదుగురిలో ఒకరు తప్పనిసరిగా టెనెంట్ అయి ఉండాలని కండిషన్​ పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో టెనెంట్స్​ అందరూ కలిసి సంజనా, రీతూ చౌదరి, సుమన్​ శెట్టి, ఫ్లోరా సైనీ, హరిత హరీష్​ను నామినేట్​ చేశారు.

టెనెంట్స్ నామినేషన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఓనర్స్ అయిన సెలబ్రెటీలకి ఒక పవర్ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్. టెనెంట్స్(కామనర్స్) నామినేట్ చేసిన వారిలో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఫొటోలు తీసేసి కొత్తగా రెండు నామినేషన్స్ చేయమని చెప్పాడు. అలాగే, మరొక కండిషన్ పెట్టాడు. నామినేషన్స్ పూర్తయ్యే సరికి లిస్ట్​లో ముగ్గురు టెనెంట్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలన్నాడు బిగ్​బాస్. దీంతో సెలిబ్రిటీలు కలిసి సంజనా, సుమన్​ శెట్టి ఫొటోలు తీసేసి రీతూ, రాము, కల్యాణ్​, ప్రియా, శ్రీజను నామినేట్​ చేశారు. ఇలా రెండు టీమ్​ల నామినేషన్​ ప్రక్రియ పూర్తయే సమయానికి మొత్తం 7 (పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాశెట్టి, శ్రీజ, హరిత హరీష్, రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, రాము రాథోడ్) మంది ఉన్నారు. కెప్టెన్​ డీమన్​కు లభించిన స్పెషల్​ పవర్​ కారణంగా శ్రీజను నామినేషన్స్​ నుంచి తప్పించాడు. దీంతో మొత్తంగా 6గురు నామినేట్​ అయ్యారు.

ఓటింగ్స్​ ఏం చెబుతున్నాయి: మొదటి వారం, రెండో వారంతో పోలిస్తే మూడో వారం నామినేషన్స్​ ఒక్కరోజులోనే పూర్తి అయ్యాయి. దీంతో సోమవారం రాత్రి నుంచే ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ అయ్యాయి. ఇక ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన ఓటింగ్స్​ ప్రక్రియలో టాప్​లో యూట్యూబ్​ సెన్సేషన్​ రాము రాథోడ్​ ఉన్నట్లు ఇన్​సైడ్​ టాక్​. ఆ తర్వాత స్థానంలో లక్స్​ పాపా ఉందని తెలుస్తోంది. పాస్​ మార్క్​లతో కల్యాణ్​ పడాల సేఫ్​ జోన్​లో ఉన్నట్టు సోషల్​ మీడియా టాక్​.

డేంజర్​ జోన్​లో ముగ్గురు: ఇక అనఫీషియల్​ ఓటింగ్​ ప్రకారం చివరి మూడు స్థానాల్లో వరసగా మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​, రీతూ చౌదరి, ప్రియా ఉన్నట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో ఎలిమినేట్​ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ​ప్రియాకే ఉన్నట్లు ఇన్​సైడ్​ టాక్​. ఇక జనాలు కూడా ఈమె ఎప్పుడు ఎలిమినేట్​ అయ్యిద్దా అని ఎదురుచూస్తున్నారు. రెండో వారంలోనే బయటికి పోవాల్సి వచ్చినా త్రుటిలో ప్రమాదం తప్పించుకుని సేఫ్​ అయ్యింది. కానీ ఈవారం అలా జరిగే అవకాశాలు లేవంటున్నారు. అందుకు కారణాలు కూడా ఉన్నాయి..

డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న ముగ్గురిలో హరీష్​ సేవ్​ అయ్యే అవకాశాలు మెండుగానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం కామనర్స్​లో హరిత హరీష్​ ఒక్కడే కాస్త గేమ్​ ఆడుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. నోటి దూల ఉన్నా జనాలు ఇతను ఉండాలనే కోరుకుంటున్నారు. ఇక రీతూ చౌదరి విషయానికి వస్తే గేమ్స్​ బాగానే ఆడుతుంది. అంతేకాకుండా హౌజ్​లో లవ్​ట్రాక్​ కూడా పట్టాలెక్కింది. ఈ సమయంలో రీతూను ఎలిమినేట్​ చేస్తే ట్రాక్​ విడిపోతుంది. దీంతో ఈ లవ్​ట్రాక్​ గురించే చూసేవాళ్ల సంఖ్య తగ్గుతుంది. దీంతో రీతూ విషయంలో బిగ్​బాస్​ రిస్క్​ తీసుకోరని సోషల్​ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఈ క్రమంలో మిగిలినది ప్రియా ఒక్కతే. సో ప్రియా ఎలిమినేషన్​ పక్కా అని సమాచారం. మరి ఈ విషయంలో బిగ్​బాస్​ ఏమన్నా నిర్ణయం తీసుకుంటాడో ఎవరూ చెప్పలేరు. సో అఫిషీయల్​గా తెలియాలంటే మరికొంచెం సమయం పడుతుంది. సో లెట్స్​ వెయిట్ అండ్ సీ.

