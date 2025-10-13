ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Kalyan Vs Madhuri: "ఏంటి వాయిస్​ రెయిజ్​ అవుతోంది?" ఫస్ట్​ రోజే మాధురి హైడ్రామా!

- కిచెన్ దగ్గర కల్యాణ్‌తో గొడవపడ్డ "వైల్డ్" కంటిస్టెంట్! - ఇంట్రస్టింగ్​గా లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో

Bigg Boss 9 Kalyan Vs Madhuri
Bigg Boss 9 Kalyan Vs Madhuri (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 5:25 PM IST

Bigg Boss 9 Kalyan Vs Madhuri: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. వైల్డ్​కార్డ్​ కంటిస్టెంట్స్​ రాకతో అనుకున్నట్టుగానే హౌస్ రణరంగంగా మారింది. నేటి ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ప్రోమోను రిలీజ్​ చేశారు బిగ్​బాస్​. నార్మల్​ సోమవారం ఎపిసోడ్​ అంటే నామినేషన్స్​ గురించి వెయిట్​ చేస్తుంటారు ఆడియన్స్​. కానీ ఈసారి వైల్డ్​కార్డ్స్​ జర్నీ గొడవలతోనే మొదలైంది. కెప్టెన్​ కల్యాణ్​, వైల్డ్​ కార్డ్​ దివ్వెల మాధురి మధ్య బీభత్సమైన గొడవ జరిగింది. ఇంతకీ ప్రోమోలో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కెప్టెన్ కల్యాణ్ పడాలతోపాటు దివ్య, సంజన కూర్చొని మాట్లాడటానికి మాధురిని పిలిచారు. మాధురి రాగానే కూర్చోండి అన్నట్లుగా కుర్చీ జరిపాడు కల్యాణ్. "పర్లేదు.. మళ్లీ వెళ్లాలి చెప్పండి" అన్నది మాధురి. దీంతో "కూర్చోండి మాట్లాడదాం" అని మళ్లీ అన్నాడు కల్యాణ్. దీంతో "కూర్చోపోతే ఊరుకోరా" అని మాధురి వెటకారంగా అనేసరికి కళ్యాణ్‌కి మండింది. దీంతో "టైమ్ ఇంత అయింది కదా. ఈరోజు అంటే ఇలా ఉంది రేపటి నుంచి షెడ్యూల్ ఇలా ఉండదు" అని అన్నాడు కల్యాణ్. "నేను ఇక్కడ వచ్చి అరగంట కూర్చున్నాను. అప్పుడేం చేశారు మీరు. లేటవుతుందని అప్పుడు తెలీదా మీకు" అని మాధురి ఫైర్ అయ్యింది. "ఒక్క నిమిషం మీరు ఇలా మాట్లాడితే నేను వేరేలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది" అని కల్యాణ్ కూడా గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చాడు.

కల్యాణ్​- దివ్యతో మాధురి వాదన: దీంతో "మాట్లాడండి నేను అక్కడ వచ్చి అరగంట కూర్చున్నాను కదా" అని మాధురి వాదించింది. "ఆ అరగంట కంటే ముందు నుంచే మేము 2 గంటలు కూర్చొన్నాం" అని కల్యాణ్​ చెప్పాడు. "గుడ్ మార్నింగ్ సాంగ్ తర్వాత 15 నిమిషాల్లో రెడీ అయి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను" అని మాధురి చెప్పుకొచ్చింది. "మీరు ఇక్కడ లేరు. అసలు కుకింగ్ టీమ్ ఎవరూ లేరు. నేను అందుకే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు గొడవ పడాలని ఎవరూ చెప్పరు కదా" అని దివ్య పరిస్థితిని కూల్ చేయడానికి ట్రై చేసింది. అయినా "కుకింగ్ టీమ్‌లో నేను ఒక్కదాన్నే లేను ఇంకో ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు" అని మాధురి సేమ్​ టోన్‌లో చెప్పింది. "మీరు మెయిన్ షెఫ్ అని నేను చెప్పినప్పుడు మీరు చెప్తే వాళ్లు చేసేస్తారు" అని దివ్య అంది.

ఏంటి వాయిస్​ రెయిజ్​ అవుతోంది?: అయితే "మీరు కూడా మార్నింగ్ లేవగానే ఎంత రేషన్ ఏంటని అక్కడ పెట్టేసేయండి" అని మాధురి అడ్డదిడ్డంగా వాదించింది. ఆ తర్వాత కిచెన్ దగ్గరికెళ్లి కల్యాణ్ అన్న మాటల గురించి భరణితో మాట్లాడింది మాధురి. "ఆహా వేరేగా మాట్లాడాల్సి వస్తుందంటే ఎలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది" అని వాయిస్ రెయిజ్ చేసింది. "మేము వచ్చి కూర్చోమని చెప్తే ఆవిడను.. ఏ కూర్చోపోతే ఊరుకోరా అని అంటే అప్పుడన్నాడు కల్యాణ్​" అని దివ్య వివరించింది.

"మీరు ఇలా మాట్లాడతా అంటే మళ్లీ కూర్చోను. ఏ నిలబడి వినకూడదా" అని మాధురి మళ్లీ అదే పాయింట్ లాగింది. "మేడమ్ కూర్చోండి అంటే అది గౌరవం. కూర్చోపోతే చెప్పవా అనేదాన్ని వెటకారం అనే అంటారు" అని కల్యాణ్​ ఫైర్ అయ్యాడు. "కూర్చోపోతే చెప్పవా అనేది వెటకారమా?" అని మాధురి అడిగితే "వెటకారమే మరి" అని కల్యాణ్ గట్టిగా అరిచాడు. దీంతో "ఏయ్ వాయిస్ ఏంటి రెయిజ్ అవుతోంది. ఎందుకు అరుస్తున్నారు" అని మాధురి కూడా అరిచింది.

అనాల్సిన మాటలన్నీ అనేసి చివర్లో ఏడుపు: ఇంతలో "నేను ఇక్కడ గంట కూర్చొన్నప్పుడు మీరు లేరు కానీ మీరు వచ్చినప్పుడు మాత్రం అందరూ వచ్చేయాలా?" అని దివ్య క్వశ్చన్​ రైజ్​ చేసింది. "హలో నిన్న మీరు చెప్పారు అట్లు వేయాలి కర్రీ చేయాలని" అని మాధురి చెప్పింది. ఇంతలో "హలో ఏంటి హలో సరిగా మాట్లాడండి" అని దివ్య గొడవ పడింది. "హలో కాకపోతే ఏం అనాలి" అని మాధురి ప్రశ్నించింది. "మాములుగా మాట్లాడండి" అని దివ్య అంటే "నేను ఏం గట్టిగా మాట్లాడట్లేదు" అంటూ మాధురి ఫైర్ అయింది.

"బీన్స్ వచ్చి మీరు గంట నుంచి చేస్తున్నారు పోనీ అయిందా ఇది" అని దివ్య అడిగింది. "అవ్వకపోతే నన్నేం చేయమంటారు. కూర్చొని వండాలా ఏంటి లోపల" అంటూ మాధురి సీరియస్​ అయ్యింది. అంటే "వెయిట్ చేయాలా, పస్తులుండాలా అందరూ" అంటూ దివ్య వాదించింది. తర్వాత ఏం జరిగింది అన్నది భరణికి చెప్పారు కల్యాణ్-దివ్య. "మాట్లాడదామని పిలిస్తే ఏ కూర్చోపోతే చెప్పరా అంటే ఎలా" అని దివ్య చెప్పింది. "వదిలేయండి టైమ్ ఇవ్వండి తనకి" అంటూ భరణి నచ్చచెప్పాడు.

ఇంతలో కిచెన్ దగ్గర మాధురి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటుంటే తనూజ ఓదార్చింది. ఇది చూసి "ఇప్పుడు అనాల్సిన మాటలన్నీ అనేసి ఏడిస్తే ఎలా అయిపోద్దండి" అంటూ భరణితో కల్యాణ్ అన్నాడు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. ఇలా మొదటి రోజే కల్యాణ్​ మీద సీరియస్​ అయ్యి మళ్లీ తనే ఏడవడం గురించి ఆడియన్స్​ రకరకాలుగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు.

