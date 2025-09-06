-మరికొన్ని గంటల్లో మొదలుకానున్న బిగ్బాస్ సీజన్ 9 - షో లో పార్టిసిపేట్ చేయబోయే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనంటూ సోషల్ మీడియాలో పేర్లు వైరల్!
Published : September 6, 2025 at 12:07 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Contestants List: బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో 'బిగ్ బాస్' సీజన్ 9కి సమయం ఆసన్నమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో గ్రాండ్గా షో మొదలుకానుంది. అనుకున్నట్లుగానే సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో తొమ్మిదో సీజన్ ప్రారంభమవుతోంది. కాగా ఈ సీజన్కు కూడా కింగ్ నాగార్జుననే హోస్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక బిగ్బాస్ షో మొదలవుతుందంటే అందరి దృష్టి కంటెస్టెంట్లపై ఉంటుంది. ఎందుకంటే షో హిట్ కావాలంటే ఆటగాళ్లు కీలకం. అందుకే షోలో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో తెలుసుకునేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సీజన్ 9లో పార్టిసిపేట్ చేయబోయే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే అంటూ సోషల్ మీడియాలో కొన్ని పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. మరి వాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీలు: సాధారణంగా బిగ్బాస్ అంటే జనాల్లో కాస్త ఫేమ్ ఉన్నవాళ్లను కంటెస్టెంట్లుగా తీసుకొచ్చి వారితో గేమ్ ఆడిస్తుంటారు. కానీ ఈ సీజన్లో అందుకు భిన్నంగా కామనర్స్కూ అవకాశం కల్పించారు. ఇప్పటికే వచ్చిన అప్లికేషన్లను ఫిల్టర్ చేసి సెలెక్ట్ అయిన వారికి అగ్నిపరీక్ష నిర్వహించారు. ఇక ఇందులో సెలెక్ట్ అయిన వారిని ఫైనల్ అగ్నిపరీక్షకు పంపించి అందులో కొంతమందిని హోజ్లోకి పంపనున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్ కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీస్గా సాగనుంది.
మొత్తం 15 మంది: బిగ్బాస్ సీజన్9లో మొత్తం 15 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో సెలబ్రిటీలు 9 మంది కాగా, మిగిలిన ఆరుగురు కామన్మ్యాన్ కోటాలో ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారట. ఈ క్రమంలోనే ఆ కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ బయటకు వచ్చింది.
సెలబ్రిటీలు వీళ్లే:
- సంజనా గల్రానీ - ప్రభాస్, త్రిష జంటగా నటించిన బుజ్జిగాడు సినిమాల్లో ఈ హీరోయిన్ నటించింది.
- రీతూ చౌదరి - యాంకర్, జబర్దస్త్ సహా పలు షో లలో పాల్గొంది.
- తనూజ గౌడ - పలు సీరియల్స్ సహా ఇతర షోలలో పాల్గొని తెలుగువారికి సుపరిచితమైంది ఈ నటి.
- ఆశాషైనీ - హీరోయిన్గా పలు సినిమాల్లో నటించిన ఆశా, బాలకృష్ణ - సిమ్రాన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన నరసింహ నాయుడు, వెంకటేష్ - ఆర్తి అగర్వాల్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్ సినిమాలు సహా పలు సినిమాల్లో నటించింది.
- శ్రష్ఠి వర్మ - పలు డ్యాన్స్ షోలలో అలరించి కొరియోగ్రాఫర్గా పేరు సంపాదించుకున్న శ్రష్ఠి కూడా ఈ సీజన్లో పాల్గొననున్నట్లు సమాచారం.
- భవాణి శంకర్ - ఇతను పలు సీరియల్స్లో నటించారు.
- కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి - జయం, 7/G బృందావన్ కాలనీ సహా ఇతర సినిమాల్లో పాల్గొన్న సుమన్ శెట్టి కూడా బిగ్బాస్లో పాల్గొంటారని సమాచారం.
- సింగర్ రాము రాథోడ్ - ఫోక్ సింగర్, రానూ ముంబైకి రానూ, సొమ్మసిల్లీ పోతున్నవే అంటూ హుషారైన ఫోక్ పాటలతో యూట్యూబ్ను షేక్ చేసిన రాము రాథోడ్ కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నట్లు సమాచారం.
- ఇమ్మానుయేల్ - జబర్దస్త్ సహా ఇతర షోలలో తన కామెడీతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఇమ్మానుయేల్ కూడా బిగ్బాస్లో పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది.
కామనర్స్ వీళ్లే: ఈ 9 మంది కాకుండా అగ్నిపరీక్షలో సెలెక్ట్ అయిన మరో ఆరుగుర్ని హౌజ్లోకి పంపించబోతున్నారని సమాచారం. ఇప్పటి వరకూ జరిగిన పెర్ఫామెన్స్ని బట్టి ఓటింగ్ ద్వారా ముగ్గురు, జ్యూరీ ద్వారా ముగ్గురు హోజ్లోకి వెళ్లనున్నారట. ఇక ఈ ఆరుగురిలో 4 మేల్ కంటెస్టెంట్లు కాగా, ఇద్దరు లేడీ కంటెస్టెంట్లను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఆ ఆరుగురు ఎవరంటే,
- శ్రీజ దమ్ము
- మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్
- కల్యాణ్ పడాలా
- మర్యాద మనీష్
- దివ్యా నికితా
అయితే ఈ ఐదుగురు దాదాపు కన్ఫార్మ్ అయినట్లు సమాచారం కాగా, మిగిలిన ఒక్క స్థానం కోసం ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డిమోన్ పవన్, నాగ ప్రశాంత్ మధ్య హోరాహోరీ పోటీ ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిద్దరిలో ఒకరు మాత్రం పక్కాగా హౌజ్లోకి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక మరికొన్ని గంటల్లో దీని గురించి క్లారిటీ రానుంది.
షో ఎప్పుడు మొదలు: సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలుకానుంది. అలాగే జియో హాట్స్టార్లో 24*7 లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉండనుంది.
