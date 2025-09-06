ETV Bharat / entertainment

రేపే బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 మొదలు - హౌజ్​లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనట!

-మరికొన్ని గంటల్లో మొదలుకానున్న బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 - షో లో పార్టిసిపేట్​ చేయబోయే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనంటూ సోషల్​ మీడియాలో పేర్లు వైరల్​!

Bigg Boss 9 Telugu Contestants List
Bigg Boss 9 Telugu Contestants List (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2025 at 12:07 PM IST

3 Min Read

Bigg Boss 9 Telugu Contestants List: బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో 'బిగ్​ బాస్​' సీజన్​ 9కి సమయం ఆసన్నమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో గ్రాండ్​గా షో మొదలుకానుంది. అనుకున్నట్లుగానే సెప్టెంబర్​ మొదటి వారంలో తొమ్మిదో సీజన్ ప్రారంభమవుతోంది. కాగా ఈ సీజన్​కు కూడా కింగ్​ నాగార్జుననే హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇక బిగ్​బాస్​ షో మొదలవుతుందంటే అందరి దృష్టి కంటెస్టెంట్లపై ఉంటుంది. ఎందుకంటే షో హిట్​ కావాలంటే ఆటగాళ్లు కీలకం. అందుకే షోలో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో తెలుసుకునేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే సీజన్​ 9లో పార్టిసిపేట్​ చేయబోయే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లే అంటూ సోషల్​ మీడియాలో కొన్ని పేర్లు వైరల్​ అవుతున్నాయి. మరి వాళ్లు ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

కామనర్స్​ వర్సెస్​ సెలబ్రిటీలు: సాధారణంగా బిగ్​బాస్​ అంటే జనాల్లో కాస్త ఫేమ్​ ఉన్నవాళ్లను కంటెస్టెంట్లుగా తీసుకొచ్చి వారితో గేమ్​ ఆడిస్తుంటారు. కానీ ఈ సీజన్​లో అందుకు భిన్నంగా కామనర్స్​కూ అవకాశం కల్పించారు. ఇప్పటికే వచ్చిన అప్లికేషన్లను ఫిల్టర్​ చేసి సెలెక్ట్​ అయిన వారికి అగ్నిపరీక్ష నిర్వహించారు. ఇక ఇందులో సెలెక్ట్​ అయిన వారిని ఫైనల్​ అగ్నిపరీక్షకు పంపించి అందులో కొంతమందిని హోజ్​లోకి పంపనున్నారు. దీంతో ఈ సీజన్​ కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీస్‌గా సాగనుంది.

మొత్తం 15 మంది: బిగ్​బాస్​ సీజన్​9లో మొత్తం 15 మంది పార్టిసిపేట్​ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో సెలబ్రిటీలు 9 మంది కాగా, మిగిలిన ఆరుగురు కామన్​మ్యాన్​ కోటాలో ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టనున్నారట. ఈ క్రమంలోనే ఆ కంటెస్టెంట్స్ లిస్ట్ బయటకు వచ్చింది.

సెలబ్రిటీలు వీళ్లే:

  • సంజనా గల్రానీ - ప్రభాస్​, త్రిష జంటగా నటించిన బుజ్జిగాడు సినిమాల్లో ఈ హీరోయిన్​ నటించింది.
  • రీతూ చౌదరి - యాంకర్​, జబర్దస్త్ సహా పలు షో లలో పాల్గొంది.
  • తనూజ గౌడ - పలు సీరియల్స్​ సహా ఇతర షోలలో పాల్గొని తెలుగువారికి సుపరిచితమైంది ఈ నటి.
  • ఆశాషైనీ - హీరోయిన్​గా పలు సినిమాల్లో నటించిన ఆశా, బాలకృష్ణ - సిమ్రాన్​ కాంబినేషన్​లో వచ్చిన నరసింహ నాయుడు, వెంకటేష్ - ఆర్తి అగర్వాల్​ కాంబినేషన్​లో వచ్చిన నువ్వు నాకు నచ్చావ్​ సినిమాలు సహా పలు సినిమాల్లో నటించింది.
  • శ్రష్ఠి వర్మ - పలు డ్యాన్స్​ షోలలో అలరించి కొరియోగ్రాఫర్​గా పేరు సంపాదించుకున్న శ్రష్ఠి కూడా ఈ సీజన్​లో పాల్గొననున్నట్లు సమాచారం.
  • భవాణి శంకర్ - ఇతను పలు సీరియల్స్​లో నటించారు.
  • కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి - జయం, 7/G బృందావన్​ కాలనీ సహా ఇతర సినిమాల్లో పాల్గొన్న సుమన్​ శెట్టి కూడా బిగ్​బాస్​లో పాల్గొంటారని సమాచారం.
  • సింగర్ రాము రాథోడ్ - ఫోక్​ సింగర్​, రానూ ముంబైకి రానూ, సొమ్మసిల్లీ పోతున్నవే అంటూ హుషారైన ఫోక్​ పాటలతో యూట్యూబ్​ను షేక్​ చేసిన రాము రాథోడ్​ కూడా ఇందులో పాల్గొంటున్నట్లు సమాచారం.
  • ఇమ్మానుయేల్ - జబర్దస్త్​ సహా ఇతర షోలలో తన కామెడీతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ఇమ్మానుయేల్ కూడా బిగ్​బాస్​లో పాల్గొంటారని తెలుస్తోంది.

కామనర్స్​ వీళ్లే: ఈ 9 మంది కాకుండా అగ్నిపరీక్షలో సెలెక్ట్ అయిన మరో ఆరుగుర్ని హౌజ్​లోకి పంపించబోతున్నారని సమాచారం. ఇప్పటి వరకూ జరిగిన పెర్ఫామెన్స్‌ని బట్టి ఓటింగ్ ద్వారా ముగ్గురు, జ్యూరీ ద్వారా ముగ్గురు హోజ్​లోకి వెళ్లనున్నారట. ఇక ఈ ఆరుగురిలో 4 మేల్​ కంటెస్టెంట్లు కాగా, ఇద్దరు లేడీ కంటెస్టెంట్లను ఎంపిక చేసినట్లు సమాచారం. ఆ ఆరుగురు ఎవరంటే,

  • శ్రీజ దమ్ము
  • మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్
  • కల్యాణ్ పడాలా
  • మర్యాద మనీష్
  • దివ్యా నికితా

అయితే ఈ ఐదుగురు దాదాపు కన్ఫార్మ్​ అయినట్లు సమాచారం కాగా, మిగిలిన ఒక్క స్థానం కోసం ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. డిమోన్​ పవన్​, నాగ ప్రశాంత్​ మధ్య హోరాహోరీ పోటీ ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిద్దరిలో ఒకరు మాత్రం పక్కాగా హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక మరికొన్ని గంటల్లో దీని గురించి క్లారిటీ రానుంది.

షో ఎప్పుడు మొదలు: సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీ ఆదివారం రాత్రి 7 గంటలకు బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 మొదలుకానుంది. అలాగే జియో హాట్​స్టార్​లో 24*7 లైవ్​ స్ట్రీమింగ్​ ఉండనుంది.

"అందరి సరదాలు తీరిపోతాయి" - బిగ్​బాస్​ 9 అప్పుడే మొదలు! - ప్రోమో రిలీజ్​!

"ఈ సారి చదరంగం కాదు, రణరంగమే" - కిక్​ ఇచ్చేలా బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 అప్​డేట్​ - ఆరోజే షో మొదలు!

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU UPDATESBIGG BOSS 9 TELUGU CONTESTANTS LISTCONTESTANTS LIST OF BIGG BOSS 9బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9BIGG BOSS 9 TELUGU CONTESTANTS LIST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఆర్టీసీ ప్రయాణానికి స్మార్ట్‌కార్డు - ఉచిత ప్రయాణానికి ఆధార్​తో పని ఉండదిక!

కారప్పూసతో కరకరలాడే "తియ్యని లడ్డూలు" - ఐదు పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు రెడీ!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.