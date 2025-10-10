Bigg Boss 9 Captaincy Task : కోపంతో ఊగిపోయిన సుమన్ శెట్టి - బిగ్బాస్ ఐదో కెప్టెన్ "అతడే"!
- కనుక్కోండి చూద్దాం అంటూ కెప్టెన్సీ టాస్క్ - బిగ్బాస్ టుడే ఎపిసోడ్ ప్రోమోలు రిలీజ్!
Published : October 10, 2025 at 5:21 PM IST
Bigg Boss 9 Captaincy Task: ఐదో వారం నామినేషన్స్లో ఇమ్యూనిటీ కోసం ఇంటి సభ్యులకు రకరకాల టాస్క్లు పెడుతున్నారు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో గెలిచి ఇప్పటికే దివ్య, భరణి, కల్యాణ్ సేవ్ కాగా.. డేంజర్ జోన్లో ఉన్న మిగిలిన సభ్యులకు చివరి అవకాశంగా మరో టాస్క్ నిర్వహించాడు బిగ్బాస్. అలానే ఐదో వారం కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్ పెట్టాడు. ఇంతకీ ఆ టాస్క్లు ఏంటి? ఎవరు గెలిచారు? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కోపంతో ఊగిపోయిన సుమన్ శెట్టి: "డేంజర్ జోన్లో ఉన్న సభ్యులకు.. వచ్చే ఫైర్ స్ట్మార్స్ నుంచి సేవ్ అవ్వడానికి లాస్ట్ వన్ ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. అదే ఫైట్ ఫర్ సర్వైవల్. గార్డెన్ ఏరియాలో నీటితో నిండిన పూల్స్ ఉన్నాయి. ఏ పూల్లో ఎవరు పడుకోవాలి అనేది సేఫ్ జోన్లో ఉన్న హౌజ్మేట్స్ డిసైడ్ చేయాలి. హౌజ్మేట్స్ డిసైడ్ చేసిన ప్రకారం ఆయా సభ్యులు ఆయా పూల్స్లో ఉండాలి. బజర్ మోగగానే పూల్లో పడుకోవాలి. సేఫ్ జోన్లో ఉన్న సభ్యులు ఎవరినైతే సేవ్ చేయాలనుకుంటారో వారి పూల్లో నుంచి వాటర్ తీసి వేరే వాళ్ల పూల్లో పోయొచ్చు. ఎప్పుడైతే పూల్లో ఉన్న సభ్యులు.. ఇక ఆ పూల్లో ఉండలేమని అనుకుంటారో లేచి కూర్చోవచ్చు. అలా కూర్చున్నవారు ఎలిమినేట్ అవుతారు. ఈ టాస్క్కి ఫ్లోరా సైనీ సంచాలక్గా ఉంటారు" అని బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు.
గేమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాటర్ పోయడం, తీయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే "శెట్టి అన్న ఎలిమినేటెడ్" అని ఫ్లోరా చెప్పగా.. "వై సిస్టర్" అని క్వశ్చన్ చేశాడు సుమన్. "సపోర్ట్ తీసుకున్నావు. నేను చూశాను" అంటూ ఫ్లోరా ఆన్సర్ చెప్పింది. దీంతో కోపం వచ్చిన సుమన్ శెట్టి కళ్ల జోడుని విసిరికొట్టి.. "నేను ఏమైనా ఆరడుగులు ఉన్నానా?? సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి? ఆ పూల్లో కాళ్లు అందవు కదా? ఎలా సపోర్ట్ తీసుకుంటా.. నా తప్పు కానే కాదు. అయినా సరే, టచ్ అయ్యింది.. టచ్ అయ్యింది అని అంటున్నారు" అంటూ ఆవేశంతో ఊగిపోయాడు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియా లీక్స్ ప్రకారం ఈ టాస్క్లో తనూజ గెలిచినట్లు సమాచారం.
కెప్టెన్సీ కోసం టాస్క్: ఇమ్యూనిటీ కోసం పెట్టిన టాస్కుల్లో గెలిచిన దివ్య, భరణి, కల్యాణ్, తనూజతో పాటు కెప్టెన్ రామూ, ఇమ్మాన్యుయేల్ కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్గా నిలిచారు. ఈ క్రమంలోనే ఆ ఆరుగురికి టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్బాస్. "బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఐదవ కెప్టెన్ అవ్వడానికి పోటీదారులకి ఇస్తున్న టాస్క్ 'కనుక్కోండి చూద్దాం' అంటూ అనౌన్స్ చేశారు. ఈ టాస్క్ ఏంటంటే పోటీదారులు అందరూ గార్డెన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీల్లో కూర్చొని ఉంటారు. వారి తలపైన ఒక బల్బ్ వేలాడుతూ ఉంటుంది. "బజర్ మోగినప్పుడల్లా సంచాలకులు ఛైర్స్లో కూర్చున్న పోటీదారుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని వారి భుజంపై టచ్ చేయాలి. అప్పుడు ఆ పోటీదారులు తమ కళ్లకి ఉన్న గంతలు తీసి మిగిలిన సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని వారి లైట్ని ఆఫ్ చేసి.. తిరిగి కళ్లకి గంతలు కట్టుకొని తమ ఛైర్లో కూర్చోవాలి. ఎవరి లైట్ అయితే ఆఫ్ చేసి ఉంటుందో వారు.. ఇది చేసిందెవరో గెస్ చేయాలి. వారు గెస్ చేసిన సభ్యులు లైట్ ఆఫ్ చేసిన సభ్యులు ఒకరే అయితే ఆ లైట్ ఆఫ్ చేసిన సభ్యులు గేమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారు. ఈ టాస్క్కి సంజనా సంచాలక్" అని బిగ్బాస్ గేమ్ గురించి అనౌన్స్ చేశాడు.
ముందుగా రాముకి అవకాశం ఇచ్చింది సంజన. రాము నేరుగా వెళ్లి దివ్య లైట్ ఆఫ్ చేసి సైలెంట్గా కూర్చున్నాడు. ఇక గంతలు ఓపెన్ చేయగానే దివ్య రాము పేరు చెప్పింది. దీంతో రేసు నుంచి రామూ రాథోడ్ తప్పుకున్నాడు. ఆ తర్వాత భరణిని టచ్ చేసి సంజన ఛాన్స్ ఇచ్చింది. భరణి వెళ్లి కళ్యాణ్ లైట్ ఆఫ్ చేశాడు. కళ్ల గంతలు తీయగానే భరణి గారు అని చెప్పేశాడు కల్యాణ్. దానికి రీజన్ కూడా చెప్పాడు. "ఎందుకంటే.. కచ్చితంగా తనూజని ఆయన తియ్యాలని అనుకోరు. దివ్యని తియ్యాలని అనుకోరు. ఇక నేను ఇమ్మానుయేల్ వచ్చేసరికి నా కంటే ఎక్కడో కొంచెం ఇమ్మాన్యుయేల్పైనే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నా.. సో భరణి గారు" అని కల్యాణ్ చెప్పాడు. దీంతో భరణి కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్, దివ్య, కళ్యాణ్, తనూజ రేసులో మిగిలారు. తనూజకి ఛాన్స్ ఇవ్వగా వెళ్లి దివ్య లైట్ ఆఫ్ చేసింది. అయితే ఈసారి మాత్రం దివ్య తప్పుగా గెస్ చేసింది. "కల్యాణ్ అనుకుంటున్నాను. మీరు సంచాలక్గా ఉన్నప్పుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ని ముందు రిస్క్లో పెట్టరు. తనూజ నాకు తీయదు అనిపిస్తుంది" అని దివ్య చెప్పింది. అయితే ఈ రౌండ్లో తప్పుగా చెప్పినందు వల్ల దివ్య కూడా ఔట్ అయింది. అలా రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ప్రకారం మిగిలిన ముగ్గురిలో కల్యాణ్ గెలిచి కెప్టెన్ అయినట్లు సమాచారం.
