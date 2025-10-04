Bigg Boss 4th Week Voting: ఎలిమినేషన్లో బిగ్ ట్విస్ట్ - ఒక్కరోజులో మారిన లెక్కలు - డేంజర్లో ఉన్నదెవరంటే!
- ఈ వారం టాస్కుల్లో కామన్ మ్యాన్ కల్యాణ్ సత్తా - ఒక్కరోజులో లెక్కలు తారుమారు - ఎలిమినేషన్ అంచున ఆ ఇద్దరు!
Published : October 4, 2025 at 5:26 PM IST
Bigg Boss 9 4th Week Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో నాలుగో వారం ఎలిమినేషన్కు రంగం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో ఎవరు వెళ్లనున్నారో తెలిసిపోతుంది. అయితే అధికారికంగా ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి? అని తెలియకపోయినా అన్అఫీషియల్గా మాత్రం ఎవరెవరు ఏయే స్థానాల్లో ఉన్నారో తెలుస్తుంది. అందుకే ఓటింగ్ ప్రక్రియ పూర్తైన దగ్గరనుంచి వీళ్లు ఎలిమినేట్ అవుతారు.. వాళ్లు ఇంటికి వెళ్తారు.. అంటూ సోషల్ మీడియాలో డిస్కషన్స్ చేస్తుంటారు. తాజాగా నాలుగో వారం ఎలిమినేషన్కు సంబంధించి షాకింగ్ విషయం ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ఎవరూ ఊహించని వ్యక్తి ఈ వారం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
సాధారణంగా బిగ్బాస్ షోలో ఎలిమినేషన్ అనేది కొన్నిసార్లు ఆడియన్స్ చేతిలో, మరికొన్ని బిగ్బాస్ చేతిలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు వద్దనుకున్న కంటెస్టెంట్స్ను బిగ్బాస్ టీమ్ కాపాడుతుంటుంది. గత సీజన్స్లో ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి. అయితే అన్ని సీజన్లతో పోలిస్తే ఈ సీజన్లో ఎలిమినేషన్స్ మాత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయి. ఈ వారం "పలనా వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్తారు" అనుకుంటే.. వాళ్లే ఎలిమినేట్ అయిపోతున్నారు. అలా మొదటి వారంలో శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వారం మర్యాద మనీష్, మూడో వారం ప్రియా శెట్టి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ ఎలిమినేషన్స్ అన్నీ అనధికారికంగా లీస్ట్ ఓటింగ్ ప్రకారమే జరిగాయి. నాలుగో వారం కూడా ఇలానే జరుగుతుందని భావించగా.. చివరి నిమిషంలో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుందని టాక్!
నామినేషన్స్లో ఆరుగురు: గత మూడు వారాలతో పోలిస్తే నాలుగో వారం నామినేషన్స్ను కాస్త డిఫరెంట్గా ప్లాన్ చేశారు బిగ్బాస్. ముందుగా ఓ టాస్క్ పెట్టి అందులో గెలిచిన వారికి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేలా చేశారు. అలా సుమన్ శెట్టి, తనూజ గెలిచి ఈ వారం నామినేషన్స్ నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఇక డీమన్ కెప్టెన్ కాబట్టి అతడిని నామినేట్ చేయకూడదు. వీళ్ల ముగ్గురు మినహా టోటల్ నామినేషన్ ప్రాసెస్ పూర్తి అయ్యేలోపు నామినేషన్ లిస్ట్లో దివ్య, దమ్ము శ్రీజ, రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా, హరిత హరీష్ ఉన్నారు.
లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి? : అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఓటింగ్లో సంజనా టాప్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఫ్లోరా సైనీ, దివ్య ఉన్నారు. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో అంటే డేంజర్ జోన్లో రీతూ చౌదరి, హరిత హరీష్, దమ్ము శ్రీజ ఉన్నారు. అయితే ఇవన్నీ గురువారం నాటి అనధికారిక లెక్కలు. శుక్రవారం కూడా ఇవే ఉంటాయని అందరూ భావించగా కెప్టెన్సీ టాస్క్తో ఆ లెక్కలు మారాయి.
జస్ట్ మిస్: ఈ వారం కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ టాస్క్ల్లో ఇరగదీశారు. ఈ క్రమంలోనే కెప్టెన్సీ టాస్క్ కంటెండర్స్గా నిలిచారు. అయితే రీతూ చౌదరి - డీమన్ పవన్ కుట్రకు బలై కెప్టెన్సీని మిస్ చేసుకున్న కల్యాణ్కు ఆడియన్స్ నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. అయితే ఇక్కడే శ్రీజకు లైఫ్ దొరికింది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కెప్టెన్సీ రేస్ నుంచి కల్యాణ్ను తీసేసిన తర్వాత శ్రీజ అతనికి సపోర్ట్గా నిలిచింది. "నేను నిన్ను కెప్టెన్ చేస్తా" అంటూ మాట ఇచ్చింది. దీంతో కల్యాణ్కు మద్ధతుగా ఉన్న ఆడియన్స్ అందరూ శ్రీజకు ఓట్లేశారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం టాస్క్ల్లో కూడా శ్రీజ తన దమ్ము చూపించింది. దీంతో ఈమె గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని.. రీతూ, హరిత హరీష్ తక్కువ ఓట్లతో డేంజర్లో ఉన్నారని సమాచారం.
కనిపించని మాస్క్ మ్యాన్: హౌజ్లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మాస్క్ మ్యాన్ ఏదో ఒక ఇష్యూలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఉన్నాడు. కానీ ఈ వారం మాత్రం అన్నింటికీ దూరంగానే ఉన్నాడు. దెబ్బలు ఒక కారణం అయినా.. తప్పు జరిగిన చోట మాత్రం తన గొంతు వినిపించకపోవడం, టాస్క్ల్లో సరిగ్గా ఆడకపోవడం వంటివి చాలానే ఉన్నాయి. దీంతో హరీష్కు ఓటు వేసే వారి సంఖ్య తగ్గినట్లుగా అన్అఫీషియల్ పోలింగ్ చూస్తే తెలుస్తోంది.
ఎలిమినేట్ ఎవరు: మరి ఇద్దరిలో ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరంటే ఎక్కువగా వినిపించే పేరు హరిత హరీష్. అదేంటి రీతూ చౌదరి కూడా డేంజర్ జోన్లోనే ఉంది కదా అనుకోవచ్చు. కానీ రీతూ బిగ్బాస్ షోకి కావాల్సినంత కంటెంట్ ఇస్తోంది. లవ్ట్రాక్, టాస్క్ల్లో ఎఫర్ట్ పెట్టడం సహా చాలా వరకు మేనేజ్ చేస్తోంది. కాబట్టి ఆమెను అంత తొందరగా పంపించరనేది ఆడియన్స్ ఫీలింగ్. సో ఎటు వచ్చి వేళ్లన్నీ హరిత హరీష్ వైపే చూపిస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఏమైనా బిగ్బాస్ ట్విస్ట్ ఇస్తాడా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే హరీష్ను ఉంచి అతని ప్లేస్లో ఫ్లోరా సైనీని ఎలిమినేట్ చేసినా ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
