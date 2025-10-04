ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 4th Week Voting: ఎలిమినేషన్​లో బిగ్​ ట్విస్ట్​ - ఒక్కరోజులో మారిన​ లెక్కలు - డేంజర్​లో ఉన్నదెవరంటే!

- ఈ వారం టాస్కుల్లో కామన్​ మ్యాన్​ కల్యాణ్​ సత్తా - ఒక్కరోజులో లెక్కలు తారుమారు - ఎలిమినేషన్​ అంచున ఆ ఇద్దరు!

Bigg Boss 9 4th Week Elimination
Bigg Boss 9 4th Week Elimination (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 4, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 4th Week Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో నాలుగో వారం ఎలిమినేషన్​కు రంగం సిద్ధమైంది. మరికొన్ని గంటల్లో ఎవరు వెళ్లనున్నారో తెలిసిపోతుంది. అయితే అధికారికంగా ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి? అని తెలియకపోయినా అన్​అఫీషియల్​గా మాత్రం ఎవరెవరు ఏయే స్థానాల్లో ఉన్నారో తెలుస్తుంది. అందుకే ఓటింగ్​ ప్రక్రియ పూర్తైన దగ్గరనుంచి వీళ్లు ఎలిమినేట్​ అవుతారు.. వాళ్లు ఇంటికి వెళ్తారు.. అంటూ సోషల్​ మీడియాలో డిస్కషన్స్​ చేస్తుంటారు. తాజాగా నాలుగో వారం ఎలిమినేషన్​కు సంబంధించి షాకింగ్​ విషయం ఒకటి బయటికి వచ్చింది. ఎవరూ ఊహించని వ్యక్తి ఈ వారం ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

సాధారణంగా బిగ్​బాస్​ షోలో ఎలిమినేషన్​ అనేది కొన్నిసార్లు ఆడియన్స్​ చేతిలో, మరికొన్ని బిగ్​బాస్​ చేతిలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు వద్దనుకున్న కంటెస్టెంట్స్​ను బిగ్​బాస్​ టీమ్​ కాపాడుతుంటుంది. గత సీజన్స్​లో ఇలాంటివి చాలానే జరిగాయి. అయితే అన్ని సీజన్లతో పోలిస్తే ఈ సీజన్​లో ఎలిమినేషన్స్​ మాత్రం ప్రేక్షకుల అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయి. ఈ వారం "పలనా వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్తారు" అనుకుంటే.. వాళ్లే ఎలిమినేట్​ అయిపోతున్నారు. అలా మొదటి వారంలో శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వారం మర్యాద మనీష్​, మూడో వారం ప్రియా శెట్టి ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. ఈ ఎలిమినేషన్స్​ అన్నీ అనధికారికంగా లీస్ట్​ ఓటింగ్ ప్రకారమే జరిగాయి. నాలుగో వారం కూడా ఇలానే జరుగుతుందని భావించగా.. చివరి నిమిషంలో ట్విస్ట్​ చోటు చేసుకుందని టాక్!

నామినేషన్స్​లో ఆరుగురు: గత మూడు వారాలతో పోలిస్తే నాలుగో వారం నామినేషన్స్​ను కాస్త డిఫరెంట్​గా ప్లాన్​ చేశారు బిగ్​బాస్​. ముందుగా ఓ టాస్క్​ పెట్టి అందులో గెలిచిన వారికి ఇమ్యూనిటీ వచ్చేలా చేశారు. అలా సుమన్​ శెట్టి, తనూజ గెలిచి ఈ వారం నామినేషన్స్​ నుంచి తప్పించుకున్నారు. ఇక డీమన్​ కెప్టెన్​ కాబట్టి అతడిని నామినేట్​ చేయకూడదు. వీళ్ల ముగ్గురు మినహా టోటల్​ నామినేషన్​ ప్రాసెస్​ పూర్తి అయ్యేలోపు నామినేషన్​ లిస్ట్​లో దివ్య, దమ్ము శ్రీజ, రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా, హరిత హరీష్​ ఉన్నారు.

లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయి? : అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం ఓటింగ్​లో సంజనా టాప్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో ఫ్లోరా సైనీ, దివ్య ఉన్నారు. ఇక చివరి మూడు స్థానాల్లో అంటే డేంజర్​ జోన్​లో రీతూ చౌదరి, హరిత హరీష్​, దమ్ము శ్రీజ ఉన్నారు. అయితే ఇవన్నీ గురువారం నాటి అనధికారిక లెక్కలు. శుక్రవారం కూడా ఇవే ఉంటాయని అందరూ భావించగా కెప్టెన్సీ టాస్క్​తో ఆ లెక్కలు మారాయి.

జస్ట్​ మిస్​: ఈ వారం కల్యాణ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​ టాస్క్​ల్లో ఇరగదీశారు. ఈ క్రమంలోనే కెప్టెన్సీ టాస్క్​ కంటెండర్స్​గా నిలిచారు. అయితే రీతూ చౌదరి - డీమన్​ పవన్​ కుట్రకు బలై కెప్టెన్సీని మిస్​ చేసుకున్న కల్యాణ్​కు ఆడియన్స్​ నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది. అయితే ఇక్కడే శ్రీజకు లైఫ్​ దొరికింది అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కెప్టెన్సీ రేస్​ నుంచి కల్యాణ్​ను తీసేసిన తర్వాత శ్రీజ అతనికి సపోర్ట్​గా నిలిచింది. "నేను నిన్ను కెప్టెన్​ చేస్తా" అంటూ మాట ఇచ్చింది. దీంతో కల్యాణ్​కు మద్ధతుగా ఉన్న ఆడియన్స్​ అందరూ శ్రీజకు ఓట్లేశారు. అంతేకాకుండా ఈ వారం టాస్క్​ల్లో కూడా శ్రీజ తన దమ్ము చూపించింది. దీంతో ఈమె గ్రాఫ్​ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని.. రీతూ, హరిత హరీష్​ తక్కువ ఓట్లతో డేంజర్​లో ఉన్నారని సమాచారం.

కనిపించని మాస్క్​ మ్యాన్​: హౌజ్​లోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మాస్క్​ మ్యాన్​ ఏదో ఒక ఇష్యూలో ఇన్వాల్వ్​ అయ్యే ఉన్నాడు. కానీ ఈ వారం మాత్రం అన్నింటికీ దూరంగానే ఉన్నాడు. దెబ్బలు ఒక కారణం అయినా.. తప్పు జరిగిన చోట మాత్రం తన గొంతు వినిపించకపోవడం, టాస్క్​ల్లో సరిగ్గా ఆడకపోవడం వంటివి చాలానే ఉన్నాయి. దీంతో హరీష్​కు ఓటు వేసే వారి సంఖ్య తగ్గినట్లుగా అన్​అఫీషియల్​ పోలింగ్​ చూస్తే తెలుస్తోంది.

ఎలిమినేట్​ ఎవరు: మరి ఇద్దరిలో ఎలిమినేట్​ అయ్యేది ఎవరంటే ఎక్కువగా వినిపించే పేరు హరిత హరీష్​. అదేంటి రీతూ చౌదరి కూడా డేంజర్​ జోన్​లోనే ఉంది కదా అనుకోవచ్చు. కానీ రీతూ బిగ్​బాస్​ షోకి కావాల్సినంత కంటెంట్​ ఇస్తోంది. లవ్​ట్రాక్​, టాస్క్​ల్లో ఎఫర్ట్​ పెట్టడం సహా చాలా వరకు మేనేజ్​ చేస్తోంది. కాబట్టి ఆమెను అంత తొందరగా పంపించరనేది ఆడియన్స్​ ఫీలింగ్​. సో ఎటు వచ్చి వేళ్లన్నీ హరిత హరీష్ వైపే చూపిస్తున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఏమైనా బిగ్​బాస్​ ట్విస్ట్​ ఇస్తాడా? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఎందుకంటే హరీష్​ను ఉంచి అతని ప్లేస్​లో ఫ్లోరా సైనీని ఎలిమినేట్​ చేసినా ఆశ్చర్యపోవక్కర్లేదు. మరి, ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.​

