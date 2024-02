Korean Dramas In Disney Hotstar : అది లాక్​డౌన్​ కాలం. సినిమా థియేటర్లకు జనాలు వెళ్లలేని పరిస్థితి. సరిగ్గా అప్పుడే ఓటీటీ కంటెంట్​కు ఆదరణ పెరిగింది. ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులు ఇండియన్​తో పాటు విదేశీ కంటెంట్​ను చూడటం మొదలెట్టారు. అలా స్పానిష్​, జర్మన్​, చైనీస్​, కొరియన్​ కంటెంట్​ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యాయి. అయితే భాషతో సంబంధం లేకుండా అందరినీ ఆకట్టుకున్నాయి. అందులోనూ కొరియన్​ సాంగ్స్​, డ్రామాలు ఇక్కడి యూత్​లో విశేషాదరణ సొంతం చేసుకుంది. అలా క్రమక్రమంగా భారత్​లో కొరియన్ మేనియా మొదలైంది. అయితే కొరియన్ డ్రామాలను ఇష్టపడేవారికి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ ప్లస్​ హాట్​స్టార్ పలు వెబ్ సిరీస్​ను అందుబాటులో ఉంచింది . అవేంటంటే ?

స్నో డ్రాప్ (Snow Drop) :

1980స్​లో సౌత్​కొరియా విద్యార్థి ఉద్యమ నేపథ్యంలో జరిగిన ఓ ప్రేమ కథ ఆధారంగా ఈ డ్రామా తెరకెక్కింది. ప్రముఖ గర్ల్​ బ్యాండ్ బ్లాక్ పింక్ సింగర్​ జిసో, కొరియన్ నటుడు జంగ్ హే ఇన్ లీడ్ రోల్స్​లో తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్ మంచి గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్న ఈ సిరీస్​ 16 ఎపిసోడ్లతో ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్​లో ఉంది.

సౌండ్‌ ట్రాక్ #1 (Sound Track 1) :

ఇద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితుల ప్రేమ, స్నేహం గురించి ఈ సిరీస్​లో వివరించారు డైరెక్టర్. కొరియన్ స్టార్స్​ హాన్ సో హీ, పార్క్ హ్యూంగ్ సిక్​లు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్​ ప్రస్తుతం డిస్నీ ప్లస్ హాట్​స్టార్​లో అందుబాటులో ఉంది.

రివెంజ్ ఆఫ్ అదర్స్ (Revenge Of Others) :

ఓ హైస్కూల్ విద్యార్థి అనుమానాస్పద మరణం గురించి అసలు నిజాన్ని వెలికితీసేందుకు అతడి కవల సోదరుడు తన దివంగత సోదరుడి స్కూల్​కు ట్రాన్ఫర్​ మీద వెళ్తాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్లిన ఆ అబ్బాయి అసలు నిజాన్ని ఎలా వెలికితీస్తాడనేదే అసలు స్టోరీ. ఈ సిరీస్​ కూడా ప్రస్తుతం డిస్నీ ప్లస్ హాట్​స్టార్​లో స్ట్రీమింగ్​కు ఉంది.

వెన్ ది వెదర్ ఈజ్ ఫైన్ (When The Weather Is Fine) :

తన స్వగ్రామానికి తిరిగివచ్చిన ఓ సంగీత విద్వాంసురాలికి అదే ప్రాంతానికి చెందిన బుక్​ స్టోర్ ఓనర్​కు మధ్య జరిగే లవ్ స్టోరీని ఈ సిరీస్​లో చూపించారు. గ్రామీణ నేపథ్యంలో ఎంతో ఆసక్తికంగా సాగే ఈ డ్రామా ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ డిస్నీ ప్లస్​ హాట్​స్టార్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్​లో ఉంది.

రెయిన్ ఆర్ షైన్ ( Rain Or Shine) :

తమ కష్టకాలంలో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ జీవితాలను గడిపే ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించే ఈ డ్రామా. . కష్టం, నష్టం, బాధ లాంటి సున్నితమైన అంశాలను ఈ సిరీస్​లో డైరెక్టర్​ ఎంతో వివరణాత్మకంగా చూపించారు. వీక్షకులను ఆకట్టుకునేలా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ప్రస్తుతం డిస్నీ హాట్​స్టార్​లో స్ట్రీమ్ అవుతోంది.

బిగ్ మౌత్ (Big Mouth) :

సామాజిక అసమానతలను ఎత్తిచూపుతూ సంపన్నులు, శక్తిమంతుల అవినీతి విధానాల గురించి ఈ సిరీస్​లో చూపించారు డైరెక్టర్​. ఓ హత్య కేసులో చిక్కుకుపోయిన ఓ లాయర్ గురించి ఈ కథ. ప్రస్తుతం ఈ డ్రామా కూడా డిస్నీ హాట్​ స్టార్​లో స్ట్రీమింగ్​కు సిద్ధంగా ఉంది.