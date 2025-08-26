Bahubali The Epic Teaser : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి లీడ్ రోల్స్లో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి ఇటీవల పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రెండు భాగాలు కలిపి సింగిల్ పార్ట్గా బాహుబలి ది ఎపిక్గా ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 31 సినిమాను రీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ తాజాగా టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు. మరి ఇందులో కొత్తదనం ఎముందో చూసేయండి!
కాగా, ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో మూవీయూనిట్ ప్రమోషన్స్ కూడా చేయనుంది. ఇందులో ప్రభాస్, అనుష్క, రానా దగ్గుబాటి, తమన్నా సహా ఇతర నటీనటులు, డైరెక్టర్ రాజమౌళి కూడా పాల్గొంటారని తెలిసింది.