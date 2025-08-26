ETV Bharat / entertainment

బాహుబలి ది ఎపిక్ టీజర్ ఔట్- రీ రిలీజ్​ ప్రమోషన్స్ షురూ! - BAHUBALI THE EPIC

బాహుబలి టీజర్ రిలీజ్- ఇందులో కొత్తగా ఏముందో చూశారా?

Bahubali The Epic Teaser
Bahubali The Epic Teaser (Etv Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 26, 2025 at 7:32 PM IST

1 Min Read

Bahubali The Epic Teaser : పాన్ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి లీడ్ రోల్స్​లో దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన బాహుబలి ఇటీవల పదేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా రెండు భాగాలు కలిపి సింగిల్ పార్ట్​గా బాహుబలి ది ఎపిక్​గా ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ సినిమాను అక్టోబర్ 31 సినిమాను రీ రిలీజ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ తాజాగా టీజర్​ను రిలీజ్ చేశారు. మరి ఇందులో కొత్తదనం ఎముందో చూసేయండి!

కాగా, ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో మూవీయూనిట్ ప్రమోషన్స్​ కూడా చేయనుంది. ఇందులో ప్రభాస్‌, అనుష్క, రానా దగ్గుబాటి, తమన్నా సహా ఇతర నటీనటులు, డైరెక్టర్ రాజమౌళి కూడా పాల్గొంటారని తెలిసింది.

