'బాహుబలి: ది ఎపిక్'లో సర్​ప్రైజ్​- పార్ట్3 కోసమేనా?

'బాహుబలి: ది ఎపిక్' అక్టోబర్ 31న రిలీజ్‌కు సిద్ధం-బాహుబలి 3పై నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు!

Clarity On Bahubali part 3
Clarity On Bahubali part 3 (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 9:14 AM IST

2 Min Read
Clarity On Bahubali part 3 : పాన్ ఇండియా సెన్సేషన్‌గా నిలిచిన 'బాహుబలి' ఫ్రాంచైజీకి ఈ ఏడాది పదేళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా అభిమానులకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్‌ ఇచ్చేందుకు మూవీ టీమ్ సిద్ధమైంది. సినిమా రీ-వర్షన్ ఫార్మాట్‌లో మళ్లీ థియేటర్లలోకి తీసుకురానుంది. రెండు భాగాలను కలిపి, కొత్తగా ఎడిట్ చేసి ఈ మూవీని 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' పేరుతో రూపొందించింది. ఆ సినిమా అక్టోబర్ 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. దీనిపై బాహుబలి నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ ఓ ప్రముఖ మీడియా ఛానల్‌కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.

అయితే, ఇందులోని ముఖ్యాంశం ఏంటంటే
'బాహుబలి ది ఎపిక్'లో ఓ సర్​ప్రైజ్ తప్పకుండా ఉంటుందని నిర్మాత శోభు తెలిపారు. కానీ అది బాహుబలి 3కు సంబంధించింది కాదని స్పష్టం చేశారు. "బాహుబలి 3పై ప్రస్తుతం చర్చలు జరుగుతున్నాయి కానీ, దానికి ఇంకా సమయం పడుతుంది. రచన, ప్రీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్‌లోనే ఉంది. ఇక బాహుబలి సినిమాను మళ్లీ రిలీజ్ చేయడాన్ని ఫేజ్ 2గా పరిగణిస్తున్నాం. బాహుబలి ద్వారా ప్రేక్షకులకు కథలు ఇంకా అనేకం చెబుతాం. దర్శకుడు రాజమౌళి, నేను ఎవరైనా ఈ ప్రపంచంలోని ఎన్నో కోణాలను ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేయవచ్చు" అని శోభు అన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. మరోవైపు, అక్టోబర్ 31న విడుదల కానున్న 'బాహుబలి ది ఎపిక్'పై అభిమానులలో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ సర్​ప్రైజ్ దేని గురించి ఉంటుందా అని ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి మొదలైంది.

ఇంటర్వెల్ పాయింట్‌గా
'బాహుబలి ది ఎపిక్' సినిమా ప్రేక్షకులకు థియేట్రికల్ అనుభూతిని అందించేందుకు కొన్ని సీన్లు, పాటలు, ట్రాన్సిషన్లను కట్ చేశామని నిర్మాత శోభు యార్లగడ్డ తెలిపారు. "కథను మరింత కాంపాక్ట్‌గా, ఫ్లో తప్పకుండా సాగేలా మేము పునఃసమీక్షించాం. సినిమా మొత్తం 3 గంటల 40 నిమిషాల నుంచి 3 గంటల 42 నిమిషాల వరకు నడుస్తుంది" అని ఆయన వివరించారు.

ఈ సినిమాలో మొదటి భాగంగా 'ది బిగినింగ్' తరువాత రెండో భాగంగా 'ది కన్‌క్లూజన్' సాగనుంది. ఈ రెండు భాగాలను కలిపే సందర్బంగా, 'కట్టప్ప బాహుబలిని ఎందుకు చంపాడు?' అన్న అత్యంత కీలకమైన సన్నివేశాన్ని ఇంటర్వెల్ పాయింట్‌గా ఉంచినట్టు తెలిపారు. అభిమానులకు ఈ సినిమా రన్‌టైమ్ పెద్ద సమస్య కాదని శోభు పేర్కొన్నారు.

ఓటీటీ నుంచి తొలగింపు
తెలుగు సినిమా రేంజ్​ను మార్చేసిన 'బాహుబలి' సిరీస్ ఇన్ని రోజులు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్​ఫామ్ నెట్​ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యింది. ప్రత్యేకించి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో హిందీ, ఇంగ్లీష్‌లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంది. కానీ, ఇటీవల ఈ రెండు పార్ట్​లు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ నుంచి తొలగించాయి. దీంతో అభిమానుల్లో కన్​ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇది ఎందుకు తొలగించారు? ఏమైందో అని సినీలవర్స్​కు కన్​ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యింది. స్ట్రీమింగ్ హక్కుల ఒప్పందం కాలపరిమితి ముగిసిందని అందుకే ఓటీటీ నుంచి తొలగించి ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ, రీ రిలీజ్ సందర్భంగా ఇది మేకర్స్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా కావాలనే తొలగించారా? అని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు.

బాహుబలి ది ఎపిక్ టీజర్ ఔట్- రీ రిలీజ్​ ప్రమోషన్స్ షురూ!

ఫ్రెండ్​షిప్ డే స్పెషల్​ ప్రభాస్–రానా డ్యాన్స్ చూశారా? బాహుబలి సెట్స్​లో ఫుల్​ సందడి!

