నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి 'బాహుబలి' తొలగింపు- ఎందుకంటే?
ఈ తొలగింపు? లేక దర్శకుల మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ భాగమా?
Published : October 4, 2025 at 6:10 PM IST
Bahubali Removed From Netflix : 'బాహుబలి' ఫ్రాంచైజీ 10 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, ఈ సినిమాను రీ వెర్షన్ ఫార్మాట్లో థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ కానుంది. రెండు పార్ట్స్ను కలిపి రీ- కట్ చేసి, 'బాహుబలి: ది' ఎపిక్గా ఈ అక్టోబర్ 31న రీ రిలీజ్ చేయనున్నారు.
తెలుగు సినిమా రేంజ్ను మార్చేసిన 'బాహుబలి' సిరీస్ ఇన్ని రోజులు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యింది. ప్రత్యేకించి నెట్ఫ్లిక్స్లో హిందీ, ఇంగ్లీష్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉండింది. కానీ, ఇటీవల ఈ రెండు పార్ట్లు నెట్ఫ్లిక్స్ నుంచి తొలగించాయి. దీంతో అభిమానుల్లో కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇది ఎందుకు తొలగించారు? ఏమైందో అని సినీలవర్స్కు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ అయ్యింది. కొన్ని వార్తల ప్రకారం, స్ట్రీమింగ్ హక్కుల ఒప్పందం కాలపరిమితి ముగిసిందని అందుకే ఓటీటీ నుంచి తొలగించవచ్చని భావిస్తున్నారు. కానీ, రీ రిలీజ్ సందర్భంగా ఇది మేకర్స్ స్ట్రాటజీలో భాగంగా కావాలనే తొలగించారా? అని అంటున్నారు. అయితే దీనిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి క్లారిటీ లేదు.
రెండు భాగాలు ఒక్కటిగా
బాహుబలి పార్ట్ 1, పార్ట్ 2 సినిమాలు ఒక్కటిగా రీ రిలీజ్లో రానున్నాయి. దీనికి ది ఎపిక్ బాహుబలి అని టైటిల్ ఫిక్స్ చేశారు. అయితే రెండు పార్ట్ల రన్ టైమ్ మొత్తం 5 గంటల 27 నిమిషాలు ఉంది. ఇందులో తొలి పార్ట్ 2 గంటల 38 నిమిషాలు, రెండో పార్ట్ 2 గంటల 48 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఇదే రన్ టైమ్తో రీ రిలీజ్ చేస్తారని ప్రచారం జరుగుతోంది. మరోవైపు మూడు నుంచి మూడున్నర గంటలు ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది. మరి ఫైనల్ కట్స్కు రన్టైమ్ ఎంత ఉంటుందో ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
కాగా, ఈ సినిమా రీ రిలీజ్ నేపథ్యంలో మూవీయూనిట్ ప్రమోషన్స్ కూడా చేయనుంది. ఇందులో ప్రభాస్, అనుష్క, రానా దగ్గుబాటి, తమన్నా సహా ఇతర నటీనటులు, డైరెక్టర్ రాజమౌళి కూడా పాల్గొంటారని తెలిసింది. ఇక రీసెంట్గా ఈ సినిమా 10ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్నందున బాహుబలి టీమ్ అంతా రీ యూనియన్ అయ్యింది. ఈ రీ యూనియన్లో కీలక పాత్రలు పోషించిన నటీనటులందరూ పాల్గొన్నారు. కానీ, హీరోయిన్ అనుష్క మాత్రం పలు కారణాల వల్ల హాజరు కాలేదు.
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'బాహుబలి' సినిమాలో ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి, అనుష్క శెట్టి, తమన్నా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ 'బాహుబలి: ది ఎపిక్' చిత్రాన్ని శోభు యార్లగడ్డ, ప్రసాద్ దేవినేని ప్రొడ్యూసర్లుగా పనిచేశారు. సంగీతం ఎమ్ఎమ్ కీరవాణి అందించగా, ఈ సినిమా ఐమ్యాక్స్ , డాల్బీ సినిమా, 4DX, DBox, EpiQ వంటి పెద్ద స్క్రీన్ ఫార్మాట్లలో విడుదల కానుంది. అంతేకాకుండా, ఈ నిర్ణయం ప్రేక్షకుల్లో ఉత్కంఠనను పెంచుతూ, పెద్ద తెరపై తిరిగి 'బాహుబలి' ఆస్వాదించే అవకాశం ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు.
