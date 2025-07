ETV Bharat / entertainment

సీనియర్‌ నటి సరోజాదేవి కన్నుమూత- అభినయ సరస్వతి ఇక లేరు - B SAROJA DEVI PASSED AWAY

B. Saroja Devi ( ETV Bharat )

Published : July 14, 2025

Saroja Devi Passed Away: దక్షిణ భారత సినిమా రంగంలో నాలుగు దశాబ్దాలపాటు అద్భుతమైన నటనతో ప్రేక్షకులను అలరించిన ప్రముఖ సీనియర్ నటి బి. సరోజాదేవి ఇకలేరు. అనారోగ్యంతో బెంగళూరులోని తన నివాసంలో ఆమె(87) తుదిశ్వాస విడిచారు. 1940 జనవరి 7న బెంగళూరులో జన్మించిన సరోజాదేవి చిన్నతనంలోనే శాస్త్రీయ సంగీతం, నృత్యం నేర్చుకున్నారు. తెలుగు, తమిళం, కన్నడ భాషలలో అనేక హిట్ చిత్రాల్లో నటించిన సరోజాదేవి ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్‌ఆర్‌, ఎంజీఆర్‌లతో కలిసి స్క్రీన్ షేర్‌ చేసారు. 1955లో సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టి, కొద్ది కాలంలోనే అగ్రనటిగా ఎదిగిన ఆమె, దక్షిణాది సినిమాల వెలుగుతీరుగా నిలిచారు. ఆమె 1957లో'పాండురంగ మహాత్మ్యం' సినిమాతో తెలుగు తెరపై అడుగుపెట్టి, అదే ఏడాది 'భూకైలాస్‌' వంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్‌ఆర్‌లతో కలిసి 'పెళ్లిసందడి' , 'జగదేకవీరునికథ' , 'మంచి చెడు' , 'దాగుడు మూతలు','శకుంతల', 'సీతారామకల్యాణం', 'దానవీరశూరకర్ణ' వంటి అనేక హిట్‌ సినిమాల్లో నటించారు. 1963లో ఎన్టీఆర్‌, ఏఎన్‌ఆర్‌లతో కలిసి 'శ్రీకృష్ణార్జునయుద్ధం' సినిమాలో ఆమె నటనకు మంచి గుర్తింపు లభించింది.

సరోజాదేవి తమిళ పరిశ్రమలోనూ తనదైన స్థానం సంపాదించారు. తమిళ సూపర్‌స్టార్‌ ఎంజీఆర్‌తో కలిసి ఏకంగా 26 సినిమాల్లో నటించి అరుదైన రికార్డు నెలకొల్పారు. అలాగే శివాజీ గణేషన్‌తో 'శెభాష్‌ మీనా', 'పుది పరవై' వంటి సినిమాల్లో మెప్పించారు.మహాకవి కాళిదాసు చిత్రంలో విద్యాధరి పాత్ర ద్వారా ఆమె నటన పరాకాష్టకు చేరింది. తెలుగులో ఆమె చివరిసారిగా నటించిన చిత్రం‘సామ్రాట్‌ అశోక. 1969లో భారత ప్రభుత్వం ఆమెను పద్మశ్రీతో సత్కరించింది.

1992లో పద్మభూషణ్ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు.

మహాకవి కాళిదాసు చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు రావడంలో ఆమె పాత్ర ప్రాముఖ్యం సంతరించుకుంది.

పాండురంగ మహాత్మ్యం, భక్త ప్రహ్లాద, స్వర్గసీతా వంటి ఎన్నో చారిత్రక, భక్తి చిత్రాల్లో ఆమె నటన ముద్ర వేసింది. ఆమె మృతిపట్ల సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు తీవ్ర సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దక్షిణ భారత సినీ రంగానికి బి. సరోజాదేవి గారి మృతి తీరని లోటుగా భావిస్తున్నారు. "సినీనటి బి. సరోజాదేవి మరణ వార్త బాధాకరం. కన్నడ సినిమాతో సహా తమిళం, తెలుగు, హిందీ భాషల్లో దాదాపు 200 చిత్రాల్లో ఆమె నటించారు. అభినయ సరస్వతిగా పేరు సంపాదించారు. కిత్తూరు చెన్నమ్మ, బబ్రువాహన, అన్నతంగి వంటి చిత్రాల్లో ఆమె నటన గుర్తుకు వస్తుంది. ఆమె భారతీయ సినిమాకు తీరని లోటు. సరోజాదేవి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా సంతాపం"

- సిద్ధరామయ్య కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి

