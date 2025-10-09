ఒక్క బ్రేకప్తో స్టార్ హీరోయిన్ కెరీర్ ఫినిష్- కెరీర్పై లవ్ ఫెయిల్ ఎఫెక్ట్!
ప్రేమ కోసం సినిమాలు వదిలి చివరికి నిరాశ- పెళ్లి తర్వాత గ్లామర్ లైఫ్కు దూరంగా ఉంటున్న నటి!
Published : October 9, 2025 at 1:47 PM IST
Actress Break UP : బాలీవుడ్ రంగుల ప్రపంచం ఎంతో విచిత్రమైంది. ఇక్కడ రాత్రికి రాత్రే స్టార్లు పుట్టుకొస్తారు. ముఖ్యంగా 1990ల కాలంలో ఎంతో మంది హీరోయిన్లు వెండితెరను రూల్ చేశారు. వారిలో ఒకరు అందం, అమాయకత్వంతో కూడిన నటనతో అప్పటి కుర్రకారు గుండెల్లో బ్యూటీ క్వీన్గా నిలిచిపోయారు. సల్మాన్ ఖాన్, ఆమీర్ ఖాన్, అక్షయ్ కుమార్ వంటి టాప్ హీరోలందరి సరసన నటించారు. కానీ, కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్న సమయంలో ఆమె జీవితం ఒక్కసారిగా తలకిందులైంది. ఒకే ఒక్క లవ్ బ్రేకప్ ఆమె స్టార్డమ్ను కూల్చేసింది. కెరీర్ పీక్స్లో ఉన్న సమయంలో సినిమా అవకాశాలను వదులుకుని మరీ, ప్రేమించిన వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైతే, చివరికి ఆమెకు నిరాశే మిగిలింది. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్? ఆమె కథేంటంటే?
90లలో యూత్ కలల రాణి
మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఆ హీరోయిన్ మరెవరో కాదు, 90ల కాలంలో ఒక వెలుగు వెలిగిన ఆయేషా జుల్కా. 'జో జీతా వోహీ సికందర్' (Jo Jeetha Vohi Sikandhar)లో ఆమీర్ ఖాన్తో ఆమె కెమిస్ట్రీ వర్కౌట్ అయ్యింది. ఇక 'ఖిలాడీ' (Khiladi)లో అక్షయ్ కుమార్తో ఆమె వేసిన స్టెప్పులు, 'కుర్బాన్' (kurban)లో సల్మాన్ ఖాన్తో ఆమె పలికించిన అమాయకపు హావభావాలు ఇప్పటికీ ప్రేక్షకుల మదిలో నిలిచిపోయాయి.
ఆమె కేవలం గ్లామర్ డాల్గా మిగిలిపోలే. నటనకు ప్రాధాన్యమున్న పాత్రలను ఎంచుకుంటూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. బాలీవుడ్లోనే కాకుండా, తెలుగు, కన్నడ, బెంగాలీ భాషలలో కూడా సినిమాలు చేసి తన టాలెంట్ను నిరూపించుకున్నారు. ఆమె నవ్వుకు, ఆమె నటనకు ఫిదా అవ్వని వారు అప్పట్లో లేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతూ, ఇండస్ట్రీలో టాప్ హీరోయిన్గా తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది.
ప్రేమలో పడి- కెరీర్ను వదిలేసి!
అంతా సవ్యంగా సాగుతున్న సమయంలో ఆయేషా జుల్కా జీవితంలోకి ప్రేమ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన సహనటుడు అర్మాన్ కోహ్లీతో ఆమె ప్రేమలో పడింది. వీరిద్దరూ కలిసి 'కోహ్రా'(Kohra), 'అనామ్'(Anaam) వంటి సినిమాలలో నటించారు. ఆన్ స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ కాస్తా ఆఫ్ స్క్రీన్ రిలేషన్షిప్గా మారింది. వీరి బంధం చాలా సీరియస్గా సాగింది. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోనున్నారని అప్పట్లో వార్తలు కూడా వచ్చాయి. అర్మాన్తో జీవితాన్ని పంచుకోవాలని నిర్ణయించుకున్న ఆయేషా, తన కెరీర్ను పణంగా పెట్టింది. ప్రేమించిన వాడి కోసం, అప్పటికే తన చేతిలో ఉన్న ఎన్నో పెద్ద ప్రాజెక్టులను, కొత్త సినిమా అవకాశాలను కూడా వదులుకుంది. స్టార్డమ్ పీక్స్లో ఉన్న ఒక హీరోయిన్ ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం అప్పట్లో పెద్ద సంచలనంగా మారింది.
ఆ బ్రేకప్ తరువాత
పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం ప్రారంభించాలనుకున్న ఆయేషా జుల్కా కలలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. అర్మాన్ కోహ్లీతో ఆమె బంధం మధ్యలోనే ముగిసిపోయింది. ఆ బ్రేకప్ ఆమె జీవితాన్ని ఒక పెను తుఫానులా తాకింది. దీనిపై ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, "నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను, అందుకే సినిమాలు సైన్ చేయడం మానేశాను. కానీ ఆ తరువాత పెళ్లి ప్లాన్స్ ఏమీ లేవు, అందుకే మళ్లీ ఇండస్ట్రీకి వచ్చేశాను" అని చెప్పింది.
అయితే, బ్రేకప్కు గల అసలు కారణాలను ఆమె ఎప్పుడూ బయటపెట్టలేదు. దీంతో అభిమానులలో క్యూరియాసిటీ మరింత పెరిగింది. ప్రేమ కోసం కెరీర్ను వదులుకున్న ఆమె, తిరిగి వచ్చేసరికి బాలీవుడ్ చాలా మారిపోయింది. కొత్త హీరోయిన్లు వచ్చేశారు, ఆమెకు రావాల్సిన అవకాశాలు చేజారిపోయాయి. ఆ బ్రేకప్ దెబ్బకు ఆమె కెరీర్ గ్రాఫ్ ఒక్కసారిగా పడిపోయింది.
పెళ్లి, పర్సనల్ లైఫ్
సినిమా కెరీర్ ముగిసినా, ఆయేషా జుల్కా తన వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం స్థిరపడింది. 2003లో ఆమె సమీర్ వాషి అనే ఒక పెద్ద కన్స్ట్రక్షన్ వ్యాపారవేత్తను పెళ్లి చేసుకుంది. వెండితెర వెలుగులకు దూరంగా, ఆమె తన వైవాహిక జీవితాన్ని ఆస్వాదించడం మొదలుపెట్టింది. ఈ దంపతులు పిల్లలు వద్దని ఇద్దరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బాలీవుడ్ గ్లామర్ ప్రపంచానికి దూరంగా, ఒక ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఎంచుకుని, తన సంతోషాన్ని వెతుక్కుంది.
ఓటీటీతో సెకండ్ ఇన్నింగ్స్
చాలా కాలం తర్వాత, ఆయేషా జుల్కా మళ్లీ నటన వైపు అడుగులు వేసింది. 2018లో 'జీనియస్' అనే సినిమాతో వెండితెరపై కనిపించినా, ఆమె అసలైన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ ఓటీటీతోనే ప్రారంభమైంది. 2022లో వచ్చిన 'హష్ హష్' అనే వెబ్ సిరీస్తో ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత, 2023లో 'హ్యాపీ ఫ్యామిలీ: కండిషన్స్ అప్లై' సిరీస్లో తన అద్భుతమైన నటనతో విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది.
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు ఆమె లాంటి ఎందరో టాలెంటెడ్ నటులకు తిరిగి తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి ఒక గొప్ప వేదికగా మారాయి. ఓటీటీలో మంచి పాత్రలు దక్కించుకుంటున్న ఆయేషా, మళ్లీ వెండితెరపై పూర్తిస్థాయిలో కనిపిస్తుందా? లేదా? అనేది కాలమే నిర్ణయించాలి.