40వేల పాటలు పాడిన సింగర్ మృతి- స్కూబా డైవింగ్ చేస్తుండగా ప్రమాదం!

సింగపూర్​లో స్కూబా డైవింగ్ చేస్తుండగా ప్రమాదం- జుబీన్ గార్గ్​ మృతి - షాక్​లో అభిమానులు!

Assam Singer Zubeen Garg
Assam Singer Zubeen Garg (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 3:54 PM IST

Assam Singer Zubeen Garg Dies : అసోంకు చెందిన ప్రముఖ గాయకుడు జుబీన్​ గార్గ్​ (52) సింగపూర్​లో ప్రమాదవశాత్తు మరణించారు. శుక్రవారం ప్రారంభమయ్యే నార్త్​ ఈస్ట్ ఫెస్టివల్​లో పాల్గొనడానికి ఆయన సింగపూర్ వెళ్లారు. అయితే స్కూబా డైవింగ్ చేస్తూ, ప్రమాదవశాత్తు సముద్రంలో పడిపోయారు. ఆయన స్పృహ తప్పిపోవడంతో హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు. 'రాక్​స్టార్ ఆఫ్ ది నార్త్ ఈస్ట్​'గా పిలుచుకునే జుబీన్ గార్గ్ మరణించడంతో అభిమానులు, తోటి సంగీతకారులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

అసోం ముద్దు బిడ్డను కోల్పోయాం!
జుబీన్ గార్గ్ మృతి పట్ల అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ రోజు అసోం తన ముద్దు బిడ్డల్లో ఒకరిని కోల్పోయింది. జుబీన్ సింగీతం మన మనస్సులను, ఆత్మలను నేరుగా తాకుతుంది. ఆయన మనకు ఎప్పటికీ పూరించలేని శూన్యతను మిగిల్చి వెళ్లిపోయారు. భవిష్యత్ తరాలు ఆయనను అసోం సంస్కృతికి ప్రతీకగా నిలిచిన గాయకుడిగా గుర్తుంచుకుంటాయి. ఆయన సంగీతం కళాకారులకు స్ఫూర్తినిస్తాయి" అని ట్వీట్ చేశారు.

రాక్​స్టార్​ ఆఫ్ ది నార్త్ ఈస్ట్​
జుబీన్ గార్గ్​ పలు భాషల్లో 40వేలకు పైగా పాటలు రికార్డ్ చేసి, సినీ, సంగీతాలపై చెరగని ముద్ర వేశారు. రాక్​స్టార్ ఆఫ్​ ది నార్త్ ఈస్ట్​గా ఆయనను అభిమానులు పిలుచుకుంటారు. జుబీన్​ గార్గ్​ మూడు దశాబ్దాలకు పైగా అస్సామీ సహా పలు భారతీయ భాషల్లో పాటలు పాడారు. అంతేకాదు ఆయన సినిమాల్లో కూడా నటించారు. 2006లో వచ్చిన గ్యాంగ్​స్టర్​ మూవీలో జుబీన్​ పాడిన 'యా అలీ' పాట పెద్ద హిట్. దీనితో ఆయన కీర్తి బాలీవుడ్​కు కూడా పాకింది.

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి
జుబీన్ గార్గ్ కేవలం గాయకుడు మాత్రమే కాదు. ఆయన స్వరకర్తగా, నటుడిగానూ చాలా పాపులర్. ఆయన అస్సామీ, బెంగాలీ, హిందీ, ఇంగ్లీష్​తో పాటు వివిధ భాషల్లో 40వేలకు పైగా పాటలు పాడారు. దేశంలోని అత్యంత పాపులర్ గాయకుల్లో ఒకరిగా నిలిచారు. జుబీన్​ గార్గ్​ అస్సామీ, బెంగాలీ చిత్రాల్లో నటించారు. సినిమాలకు సంగీతం అందించారు. అంతేకాదు ఆయన సాంస్కృతిక, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటారు.

అస్సామీ సినిమా పరిశ్రమ పునరుద్ధరకు కృషి
జుబీన్ అస్సామీ సినిమా పరిశ్రమను పునరుద్ధరించడానికి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన మిషన్ చైనా నుంచి సికార్​ వరకు ప్రతి సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు ఆయన అస్సామీ భాషలో సినిమాలు కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఆయన రాబోయే చిత్రం 'రోయ్ రోయ్ బినాలే' అక్టోబర్ 31న విడుదల కానుంది. మిషన్ చైనా నుండి సికార్ వరకు, జుబీన్ గార్గ్​ అస్సామీ సినిమా పరిశ్రమను పునరుద్ధరించడానికి అనేక సినిమాలు నిర్మిస్తున్నాడు. ఆయన రాబోయే చిత్రం రోయ్ రోయ్ బినాలే అక్టోబర్ 31న విడుదల కానుంది.

ఈశాన్య భారతదేశంలో జుబీన్ గార్గ్​కు లక్షలాది మంది అభిమానులు ఉన్నారు. ఆయన కేవలం ఒక కళాకారుడు మాత్రమే కాదు. అతను ఈశాన్య ప్రాంత ప్రజల భావోద్వేగం, గర్వం, గుర్తింపునకు చిహ్నం అని అభిమానులు అంటున్నారు.

