ETV Bharat / entertainment

రోజుకు 6సార్లు తిని, 14కేజీలు పెరిగిన బరువు- హనుమాన్ పాత్ర కోసం పాండ్య డెడికేషన్

2025 రామలీల డ్రామా- హనుమంతుడి పాత్ర మల్హార్​తో ఈటీవీ భారత్ ఎక్స్​క్లూజివ్

Ramlila Dussehra 2025
Ramlila Dussehra 2025 (Source : AI Generated_ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 19, 2025 at 2:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ramlila Drama Dussehra 2025 : రామలీల వేదికపై నటించటం సులభం కాదు. ముఖ్యంగా హనుమంతుడి పాత్ర పోషించాలంటే శరీరాకృతి, శక్తి, ఓపిక అన్నీ ఉండాలి. ఈ ఏడాది దిల్లీలో జరిగే లవ్‌కుశ్ రామలీలలో హనుమంతుడి పాత్ర పోషిస్తున్న మల్హార్ పాండ్యా ఆ నాటిక కోసమే 14 కిలోల బరువు పెరిగి, నటన పట్ల ఆయనకు ఉన్న డెడికేషన్​ను చాటుకున్నారు. కానీ ఇది అంత సులభం కాదు, దీని కోసం ఆయన కష్టపడిన విధానం వేరు. ఆయన తన ఫిట్​నెస్, బాడీ బిల్డింగ్, రామలీల నాటకం గురించి మరిన్ని విషయాలు ఈటీవీ భారత్​తో షేర్ చేసుకున్నారు.

దిల్లీ రామ్ లీలా
దిల్లీ రామ్ లీలా అనేది ప్రతి సంవత్సరం దసరా పండుగ సందర్భంలో దేశ రాజధానిలో జరిగే ఒక మహత్తర సాంస్కృతిక కార్యక్రమం. ఇందులో రామాయణ కథను వేదికపై ప్రత్యక్ష నాటకరూపంలో పదిరోజుల పాటు ప్రదర్శిస్తారు. రాముని జననం నుంచి రావణ వధ వరకు జరిగిన ప్రతి ఘట్టాన్ని కళాకారులు ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆడతారు.

దిల్లీలోని ఎర్ర కోట ప్రాంగణంలో జరిగే లవ్‌కుశ్ రామ లీలా దేశంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందినది. ఈ ప్రదర్శనలో ప్రముఖ సినీ, టెలివిజన్ నటులు కూడా పాత్రలు పోషిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ప్రేక్షకులు ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు హాజరవుతారు. ఇది కేవలం వినోదం మాత్రమే కాకుండా, భారతీయ సంస్కృతి, భక్తి, సంప్రదాయాలను తరతరాలకు పరిచయం చేసే ఒక గొప్ప వేదిక.

శరీరాన్ని మార్చుకున్న తీరు
మల్హార్ పాండ్యా విషయానికి వస్తే మొదట అతను మరొక పాత్ర కోసం 10 కిలోలు తగ్గించారు. కానీ రామలీలలో హనుమంతుడి పాత్ర పోషించాలనే ఛాన్స్ వచ్చిన వెంటనే, ఒక నెలలోనే 14 కిలోలు బరువు పెరిగారు. ఆయన ప్రస్తుతం 96 కిలోల బరువుతో, 5 అడుగులు 11 అంగుళాల ఎత్తుతో ఉన్నారు. మల్హార్ వయస్సు 42 ఏళ్లు అయినా, తన శరీరాన్ని ఫిట్​గా ఉంచుకోవడం కోసం కఠినమైన డైట్, వ్యాయామం కొనసాగిస్తున్నారు. ఆయనకు గుజరాత్ రాష్ట్రంలో బాడీబిల్డింగ్ పోటీలో విజేతగా నిలిచిన అనుభవం కూడా ఉంది.

Ramlila Drama Dussehra
హనుమంతుడి పాత్రలో మల్హార్ పాండ్య (Source : ETV Bharat)

ఫిట్‌నెస్ కోసం ఆహార నియమాలు
హనుమంతుడి పాత్ర కోసం ఆయన ఆహారంలో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టారు. రోజుకు ఆరు సార్లు తింటారు. జొన్న, బజ్రా, మక్కజొన్న లాంటి ధాన్యాలతో చేసిన రొట్టెలు, కూరగాయలు, పెరుగు, మజ్జిగ ఆయన ఆహారంలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. 50 నిమిషాల వ్యాయామం ఆయన దినచర్యలో భాగం. శరీరాన్ని బలంగా ఉంచుకోవడమే కాకుండా, రామలీలా వేదికపై హనుమంతుడి శక్తిమంతమైన రూపాన్ని చూపించాలంటే ఇవన్నీ తప్పనిసరి అని ఆయన చెబుతున్నారు.

హనుమంతుడి పాత్రలో అనుభూతి
హనుమంతుడి పాత్ర పోషించడం తనకు ఒక గొప్ప గౌరవం అని మల్హార్ అన్నారు. పది రోజుల పాటు జరిగే రామలీలలో ప్రతి రోజూ సన్నివేశాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా సీతమ్మను రాక్షసరాజు రావణాసురుడి లంకలో చూసే సన్నివేశం చేయడానికి ఆయన నిజంగానే కన్నీళ్లు ఆపుకోలేనని చెప్పారు. ప్రేక్షకుల ముందు వేదికపై పాత్రలో అంతగా మమేకమైపోతే ఆ భావోద్వేగాన్ని నియంత్రించడం కష్టమవుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు.

Artist Malhar Pandya g
నటుడు మల్హార్ పాండ్యా (Source : ETV Bharat)

మల్హార్ చిన్నప్పటి నుంచే కళారంగంలో ఉన్నారు. వివిధ భారతీ, దూరదర్శన్‌ కార్యక్రమాలలో పనిచేశారు. పది సంవత్సరాల వయసు వరకు థియేటర్ ఆర్టిస్ట్‌గా వేదికపై నటించారు. అందులో నేర్చుకున్న అనుభవమే ఇప్పుడు రామలీల వేదికపై సహాయపడుతుందని ఆయన చెబుతున్నారు. ఒక నటుడు చెప్పే ప్రతి డైలాగ్‌కి ప్రాధాన్యం ఎంత ముఖ్యమో థియేటర్ నేర్పిందని అన్నారు.

ఫ్యామిలీ సినీ కెరీర్
మల్హార్ పాండ్యా కుటుంబం కూడా కళారంగానికి దగ్గరగా ఉంది. ఆయన తండ్రి లక్ష్మీకాంత్ పాండ్యా దర్శకుడు, రచయిత, నటుడు, గీతరచయిత. ఆయన తల్లి భారతి పాండ్యా గుజరాతీ థియేటర్ నటి. ఈ నేపథ్యం మల్హార్‌ను చిన్న వయసులోనే కళారంగంలోకి నడిపించింది. 2011లో హమారి సాస్ లీలా, 2012లో రామాయణ్ వంటి హిందీ టెలివిజన్ సీరియల్స్‌లో ఆయన హనుమంతుడి పాత్రతో గుర్తింపు పొందారు. దేవోంకే దేవ్ మహాదేవ్ వంటి పాపులర్ సీరియల్‌లో కూడా నటించారు.

సినీ ప్రస్థానం
2015లో గుజరాతీ సినిమాలు రోమాన్స్ కంప్లికేటెడ్, రైజ్ ఆఫ్ ఏ వారియర్ చిత్రాల్లో నటించారు. బాలాజీ టెలీఫిలింస్ నిర్మించిన కసం తేరే ప్యార్ కిలో విలన్‌గా కూడా కనిపించారు. సినిమాలు, టెలివిజన్, థియేటర్ అన్నీ చేసిన అనుభవం వల్ల రామలీల వేదికపై హనుమంతుడి పాత్రను మరింత బలంగా జీవిస్తున్నానని మల్హార్ అంటున్నారు. మొత్తం మీద, రామలీల వేదికపై హనుమంతుడి పాత్ర పోషించటం ఆయనకు ఒక గొప్ప అవకాశం మాత్రమే కాకుండా, ఒక సాధన కూడా అని ఆయన చూపిస్తున్నారు.

దిల్లీ 'రామ్​లీలా'లో రావణ దహనం చేసిన ప్రభాస్.. పోటెత్తిన అభిమానులు

నాటకంలో ఆ పాత్ర పోషిస్తే పిల్లలు పుట్టడం ఖాయమట!

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMLILA DUSSEHRA 2025RAMLEELA DUSSEHRA MELARAMLEELA DUSSEHRA DRAMARAMLEELA MAIDAN RAMAYANARAMLILA DUSSEHRA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వాతావరణంలో "రాగి సూప్​" - ఇలా చేసుకుంటే చుక్క మిగలదు - పిల్లలకు ఫేవరెట్​ అయిపోతుంది!

Bigg Boss 9 Telugu Day 11 Episode: కెప్టెన్​గా "టిల్లు-1" - సంచాలక్​గా ఫేవర్​ చేసి రాధిక! - భరణికి అన్యాయం!

ఆరు సినిమా ఆఫర్లను రిజెక్ట్ చేసిన దీపిక- అన్నీ ఆ స్టార్ హీరోవే- ఎందుకో తెలుసా?

ఆ గ్రామంలో తలుపులు ఉండవ్​- ఇప్పటివరకు ఒక్క చోరీ కూడా జరగలేదు! అదెలా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.