ఘాటి రిలీజ్ సంగతేంటి? అనుష్క రంగంలోకి దిగాల్సిందేనా? - ANUSHKA IN TO GHAATI PROMOTIONS

మరికొద్ది రోజుల్లో అనుష్క ఘాటి రిలీజ్

Anushka Steps In To Ghaati Promotions
Anushka Steps In To Ghaati Promotions
Anushka Ghaati Promotions : స్టార్ హీరోయిన్​ అనుష్క తాజాగా నటించిన చిత్రం 'ఘాటి'. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్​ 5న థియేటర్లలోకి వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియా అంతటా అనుష్క గురించే డిస్కషన్ నడుస్తోంది. రిలీజ్​ డేట్​ దగ్గర పడ్డా, మూవీ మేకర్స్​ నుంచి ఎలాంటి సందడి లేకపోవడంతో, ఫ్యాన్స్​ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కనీసం స్వీటీ ఈ సినిమా ప్రోమోషన్స్​కు హాజరవుతారా? మళ్లీ ఫ్యాన్స్​ను కలుస్తారా లేదా అంటూ క్లారిటీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు.

ప్రమోషన్లలో అనుష్క గైర్హాజరు!
మిగిలిన 10 రోజుల్లో రిలీజ్ కానున్నా 'ఘాటి' ప్రమోషన్లలో పెద్దగా జోరు కనిపించడం లేదు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ అనుష్క శెట్టి ఫ్యాన్ మీట్స్, ఈవెంట్స్, మీడియా ఇంటరాక్షన్స్‌కు దూరంగా ఉంటూ వస్తున్నారు. 'సైజ్ జీరో' సినిమా తర్వాత నుంచే ఆమె ఎక్కువగా ప్రమోషన్లలో కనిపించలేదు. ఇటీవలే జరిగిన 'బాహుబలి' రీయూనియన్ మీట్‌కు కూడా ఆమె హాజరుకాలేదు. కారణం ఏమిటంటే, తన రాబోయే ప్రాజెక్ట్ కోసం బరువు తగ్గుతూ కొత్త లుక్‌లోకి మారుతున్నట్లు ఆమె సోషల్​ మీడియా ద్వారా ఇటీవల వెల్లడించారు.

అభిమానుల ప్రతిస్పందన
అనుష్క ప్రమోషన్లలో పాల్గొనకపోవడం అభిమానులను కొంత నిరాశపరిచింది. సోషల్ మీడియాలో ఆమె కనీసం ఒక ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో అయినా హాజరుకావాలని నెట్‌జన్లు కోరుతున్నారు. మరోవైపు, కొందరు అభిమానులు మాత్రం "అనుష్క స్క్రీన్‌పై కనిపించడం చాలు" అంటూ ఆమె నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తున్నారు. కానీ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు కాబట్టి, సినిమా గురించి, షూటింగ్​ గురించి ఏవైన చెప్తే , ప్రేక్షకులు కథకు, సినిమాకు మరింత కనెక్ట్​ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

ప్రత్యేక కథలను ఎంచుకునే అనుష్క
'అరుంధతి', 'భాగమతి', 'నిశ్శబ్దం' వంటి కథల్లో నటించిన అనుష్క ఎప్పుడూ విభిన్నమైన, మహిళా ప్రధానమైన పాత్రలనే ఎంచుకుంటూ వస్తున్నారు. 'ఘాటి' కూడా అటువంటి కంటెంట్ ఉన్న మూవీగా నిలుస్తుందన్న నమ్మకం అభిమానుల్లో ఉంది. ఇలాంటి జాన్రాలో కథలను నమ్మి, అలానే పాత్రలకు ప్రాణం పోసే విధంగ నటిస్తున్నారు. ఇదే స్వీటీ కెరీర్​కు ప్లస్​ పాయింట్​ అయ్యింది. తనకంటూ ప్రత్యేక స్టార్​డమ్​ను క్రియేట్​ చేసుకుంది.

రాబోయే సినిమాలు
'ఘాటి' తర్వాత కూడా అనుష్క మరికొన్ని మహిళా ప్రధాన కథలు, విభిన్నమైన కాన్సెప్ట్ మూవీస్ కోసం చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. కేవలం కమర్షియల్ రోల్స్ కాకుండా, తనకో ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చే యూనిక్ స్టోరీస్ వైపు ఆమె దృష్టి సారించడం అభిమానులను మరింత ఉత్సాహపరుస్తోంది. ఇప్పటి వరకు నటించిన చిత్రాలు ఒక దానికి ఒకటి పోలిక ఉండదు. పాత్రలు చాలా కొత్తగా అనిపిస్తాయి.

ఘాటీ సినిమా విషయానికి వస్తే
బిగ్ బడ్జెట్ క్రైమ్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఘాటి' సెప్టెంబర్ 5న గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. కృష్ణ జాగర్లమూడి (క్రిష్) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో అనుష్క శెట్టి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, విక్రమ్ ప్రభు హీరోగా కనిపించనున్నారు. జగపతి బాబు, చైతన్య రావు తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ యూవీ క్రియేషన్స్ నిర్మాణంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంగీతం నాగవెల్లి విద్యాసాగర్ అందించారు.

