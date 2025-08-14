ETV Bharat / entertainment

ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ పెయిడ్​ మ్యూజిక్​ డైరెక్టర్​- క్యూలో ఏకంగా 14 సినిమాలు! - INDIAN HIGHEST PAID MUSICIAN

14 సినిమాలతో దూసుకెళ్తున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్- భారత్​లో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్నది ఇతనే!

Anirudh Ravichander
Anirudh Ravichander (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 14, 2025 at 7:20 PM IST

3 Min Read

Indian Highest Paid Musician : సంగీత ప్రపంచంలో కొందరు మొదటి అడుగులోనే మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. అలాంటి వారిలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న పేరు అనిరుధ్ రవిచందర్‌. 2012లో విడుదలైన తమిళ సినిమా '3'లోని "వై దిస్ కొలెవరీ" పాటతో ఒక్కరాత్రిలోనే స్టార్ కంపోజర్ అయ్యారు. ఆ పాట సింపుల్ ట్యూన్, ఫన్‌ఫుల్ లిరిక్స్‌ ప్రపంచం మొత్తం వైరల్ అయ్యి, అనిరుధ్‌ని లక్షల మందికి పరిచయం చేసింది. అప్పటినుంచి, అతను వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. తమిళ సినీ ఇండస్ట్రీలోని అగ్రహీరోలతో వరుసగా పనిచేస్తూ, పలు బ్లాక్‌బస్టర్ ఆల్బమ్‌లను అందించారు. అనిరుధ్ సాంగ్స్‌కి యూత్‌లో క్రేజ్‌ మరో లెవల్​లో ఉంటుంది. కొత్త బీట్‌లు, ఎనర్జిటిక్ బీజీఎంలు, కిక్ ఇచ్చే మ్యూజిక్‌తో అతనికి ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.

బిగ్ హిట్స్- బాలీవుడ్ ఎంట్రీ
అనిరుధ్ రవిచందర్‌ సంగీతం అందించిన మాస్టర్, విక్రమ్, జైలర్ వంటి సినిమాలు సౌత్ ఇండియాలో మాత్రమే కాకుండా, పాన్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాయి. ముఖ్యంగా ఆయన ఇచ్చే బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ సీన్‌ని మరింత ఎలివేట్ చేస్తుంది.

2023లో అనిరుధ్ జవాన్​ మూవీతో బాలీవుడ్‌లోకి అడుగుపెట్టారు. షారుక్ ఖాన్‌ హీరోగా, అట్లీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా సంగీతం సెన్సేషన్‌ క్రియేట్ చేసింది. జిందా బందా, చలే యా వంటి పాటలు సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించాయి. జవాన్ హిట్‌ అవ్వడం అనిరుధ్‌కి బాలీవుడ్​లో బిగ్ బ్రేక్ వచ్చింది. అప్పటి నుంచి బిజీ షెడ్యూల్‌లోనే ఆయన రోజులు గడుస్తున్నాయి.

ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకుంటున్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్!
33 ఏళ్ల వయసులో ఇండియాలో అత్యధిక పారితోషికం తీసుకునే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్‌గా అనిరుధ్‌ నిలిచారు. జవాన్ సినిమాకి ఆయన సుమారు రూ.10 కోట్లు తీసుకున్నారని రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఇది ఆస్కార్ విజేత ఏ.ఆర్. రెహమాన్ సాధారణంగా తీసుకునే రెమ్యునరేషన్ (రూ. 7-8 కోట్ల) కంటే ఎక్కువ.

లియో, జైలర్ వంటి సినిమాలకు రూ.8 కోట్లు పారితోషికం తీసుకున్నారని టాక్. జూనియర్​ ఎన్టీఆర్ హీరోగా వచ్చిన దేవర సినిమా రివ్యూలు మిక్స్‌డ్‌గా ఉన్నా, అనిరుధ్‌ అందించిన పాటలు మాత్రం బ్లాక్​బస్టర్స్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఆయన అప్​కమింగ్ సినిమాలకు 12 కోట్లకు పైగా తీసుకుంటున్నారని సమాచారం.

అనిరుధ్ రాబోయే 14 సినిమాలు
తన కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి అనిరుధ్‌ ఎప్పుడూ బిజీగానే ఉంటున్నారు. రాబోయే రెండు–మూడు సంవత్సరాల్లో కూడా అదే రీతిలో బిజీగా ఉండనున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన చేతిలో 14 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. అవి ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

  • అనిరుధ్​ 38వ సినిమా - కూలీ
  • 39 - మదరాసి
  • 40 - ఎల్ఐకే (LIK)
  • 41 - మ్యాజిక్
  • 42 - జననాయకన్
  • 43 - ది ప్యారడైజ్
  • 44 - టాక్సిక్
  • 45 - ఇండియన్ 3
  • 46 - జైలర్ 2
  • 47 - కింగ్
  • 48 - దేవర 2
  • 49 - రోలెక్స్
  • 50 - విక్రమ్ 3

ఇంకా ప్రకటించని మరో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఉన్నట్టు సమాచారం. ఇవన్నీ పెద్ద బడ్జెట్, పాన్‌ ఇండియా స్థాయి సినిమాలు. మరో 5 ఏళ్ల వరకు అనిరుధ్‌ మ్యూజిక్‌ చార్ట్‌లో టాప్‌లో ఉండటం ఖాయం.

అనిరుధ్‌ తన మ్యూజిక్‌తో యూత్‌ హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అతను కంపోజ్ చేసిన పాటలు రేడియో, సోషల్ మీడియా, పార్టీ ప్లేలిస్ట్‌లలో ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. ఫన్‌ సాంగ్స్‌ నుంచి సెంటిమెంట్ ట్రాక్స్‌ వరకు అనిరుధ్ మ్యూజిక్‌లో స్పెషల్ స్టైల్ ఉంటుంది. వై దిస్ కొలెవరీతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం, ఇప్పుడు బాలీవుడ్ వరకు విస్తరించింది.

భారతీయ సంగీత పరిశ్రమలో అతను దూసుకెళ్లే వేగం చూస్తుంటే, రాబోయే ఏళ్లలో కూడా అతడే టాప్‌లో ఉండబోతున్నాడని అనిపిస్తోంది. వరుసగా 14 సినిమాలు, వాటిలో కొన్ని ఇండియన్ సినిమాకి సరికొత్త రికార్డులు అందించేలా రెడీ అవ్వబోతున్నాయి. మరి ఆ సినిమాలతో ఎలాంటి ఫలితాలను అందుకుంటాడో చూడాలి.

'రజినీ ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ మీల్స్- నాగార్జున రోల్ హైలెట్​'- కూలీ X రివ్యూ ఇలా!

రూ.లక్ష అనుకంటే రూ.కోటి ఇచ్చారు- చిరు రుణాన్ని తీర్చుకుంటా: స్టంట్ మాస్టర్

