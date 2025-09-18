ఈ సినిమాల్లో జంతువులే హీరోలు- టాలీవుడ్లో ఈ క్లాసిస్ మూవీస్ మీకు తెలుసా?
నటులు కాదు జంతువులదే సినిమాలో లీడ్ రోల్- తెలుగులో క్రియేటివ్ స్టోరీలతో వచ్చిన టాప్ సినిమాలివే!
Published : September 18, 2025 at 3:27 PM IST
Animals In Lead Role : సినిమాల నిర్మాణంలో ఇప్పుడు వీఎఫ్ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీలను వినియోగిస్తున్నారు. జంతువుల పాత్రలను సైతం వీటి సాయంతోనే తయారు చేస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR), నాగబంధం లాంటి సినిమాల్లో ఇలాంటి పాత్రలను మనం చూశాం. అయితే ఈ టెక్నాలజీ రాకముందు, జంతువులను లీడ్ రోల్లో పెట్టి తీసిన సినిమాల లెక్కే వేరు. ఎందుకంటే వాటిలో నేరుగా అసలైన జంతువులనే షూట్ చేశారు.
సినిమాలోని సీన్లకు అనుగుణంగా వ్యవహరించేలా వాటికి రోజుల తరబడి ట్రైనింగ్ ఇప్పించేవారు. నటులు, సినిమా యూనిట్కు ఇబ్బంది కలగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని షూటింగ్స్ చేసేవారు. రియాలిటీ కోసం రిస్క్ తీసుకొని మరీ తీసిన ఆ సినిమాలు నాడు ప్రజలను ఎంతో ఎంటర్టైన్ చేశాయి. బాక్సాఫీస్లో బంపర్ హిట్ కొట్టాయి. ఈ లిస్ట్లో ఉన్న టాప్ క్లాస్ టాలీవుడ్ మూవీస్పై ఓ లుక్కేద్దాం.
సవారీ (2020)
'సవారీ' సినిమా 2020 ఫిబ్రవరి 7న విడుదలైంది. రొమాంటిక్ కామెడీ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో ఒక గుర్రం ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తుంది .దీనికి డైరెక్టర్గా సాహిత్ మోత్కూరి వ్యవహరించారు. ఇందులో రాజు అనే పాత్రను నందు, బాఘీ అనే పాత్రను ప్రియాంకా శర్మ పోషించారు. నందు ఒక స్లమ్ ఏరియాలో జీవిస్తుంటాడు. అతడు ఎంతో ఇష్టంగా ఒక గుర్రాన్ని పెంచుకుంటాడు.
దాని పేరు బాద్షా. తన గుర్రాన్ని పెళ్లి వేడుకల కోసం రాజు అద్దెకు ఇస్తుంటాడు. ఒక ధనవంతుల ఇంట్లో జరిగే పెళ్లికి ఈ గుర్రాన్ని అద్దెకు ఇచ్చినప్పుడు సినిమా కీలక మలుపు తిరుగుతుంది. పెళ్లి కూతురు బాఘీ ఆ పెళ్లి నుంచి తప్పించుకునే యత్నం చేస్తుంది. ఈక్రమంలో ఏం జరిగింది ? నందు, బాఘీ కలిసి ఏమేం చేశారు ? అనేది తెలియాలంటే 'సవారీ' సినిమాను చూడాల్సిందే.
ఇవి గ్రాఫిక్స్తో
అదుగో (2018)
'కాదేదీ కథకు అనర్హం' అని నిరూపించారు డైరెక్టర్ రవిబాబు. 2018లో విడుదలైన 'అదుగో' సినిమాను చూస్తే మనకు ఈవిషయం అర్థమవుతుంది. ఇదొక ఫాంటసీ కామెడీ మూవీ. బంటి అనే పందిపిల్ల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆహారం కోసం రోడ్డు దాటొద్దని తల్లి చెప్పినా వినకుండా బంటి రోడ్డు దాటుతుంది. ఆ తర్వాత బంటికి ఎదురైన చేదు అనుభవాలు ఏమిటి ? బంటికి, మనుషులకు మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర సంఘటనలు ఏమిటి ? అనేది ఈ మూవీలో ప్రధానంగా చూపిస్తారు. లైవ్ 3డీ యానిమేషన్లో ఈ పందిపిల్ల పాత్రను సృష్టించారు. నభా నటేష్, అభిషేక్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా ప్రీ టీజర్ సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అయితే సినిమా స్టోరీ ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. ఈ మూవీని నెట్ఫ్లిక్స్లో మనం చూడొచ్చు.
ఈగ (2012)
ప్రఖ్యాత డైరెక్టర్ ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్రియేటివిటీ ఏమిటో ప్రపంచానికి చూపించిన సినిమా 'ఈగ'. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2012 జులై 6న విడుదలై భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఇందులో నాని, సమంత, సుదీప్ ప్రధాన పాత్రధారులు పోషించారు. ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతాన్ని అందించారు. ఒక 'ఈగ' చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరీ తిరుగుతుంది. నాని అనే యువకుడు బిందు(సమంత)ను ప్రేమిస్తాడు. బిందు కూడా నానిని ఇష్టపడుతుంది. మరోవైపు సుదీప్ అనే ధనవంతుడు కూడా బిందును కోరుకుంటాడు. నానిని బిందు ప్రేమిస్తోందని తెలిసి, అతడు కోపంతో నానిని చంపేస్తాడు. అనంతరం నాని ఆత్మ పునర్జన్మ పొంది ఈగగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రియురాలు బిందు (సమంత) సహాయంతో సుదీప్పై పగ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.