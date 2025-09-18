ETV Bharat / entertainment

ఈ సినిమాల్లో జంతువులే హీరోలు- టాలీవుడ్​లో ఈ క్లాసిస్ మూవీస్ మీకు తెలుసా?

నటులు కాదు జంతువులదే సినిమాలో లీడ్ రోల్- తెలుగులో క్రియేటివ్ స్టోరీలతో వచ్చిన టాప్ సినిమాలివే!

Animals In Lead Role
Animals In Lead Role (Source: ETV Bharat, PIB)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 18, 2025 at 3:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Animals In Lead Role : సినిమాల నిర్మాణంలో ఇప్పుడు వీఎఫ్‌ఎక్స్, గ్రాఫిక్స్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీలను వినియోగిస్తున్నారు. జంతువుల పాత్రలను సైతం వీటి సాయంతోనే తయారు చేస్తున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR), నాగబంధం లాంటి సినిమాల్లో ఇలాంటి పాత్రలను మనం చూశాం. అయితే ఈ టెక్నాలజీ రాకముందు, జంతువులను లీడ్ రోల్‌లో పెట్టి తీసిన సినిమాల లెక్కే వేరు. ఎందుకంటే వాటిలో నేరుగా అసలైన జంతువులనే షూట్ చేశారు.

సినిమాలోని సీన్లకు అనుగుణంగా వ్యవహరించేలా వాటికి రోజుల తరబడి ట్రైనింగ్ ఇప్పించేవారు. నటులు, సినిమా యూనిట్‌కు ఇబ్బంది కలగకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని షూటింగ్స్ చేసేవారు. రియాలిటీ కోసం రిస్క్ తీసుకొని మరీ తీసిన ఆ సినిమాలు నాడు ప్రజలను ఎంతో ఎంటర్‌టైన్ చేశాయి. బాక్సాఫీస్‌లో బంపర్ హిట్ కొట్టాయి. ఈ లిస్ట్​లో ఉన్న టాప్ క్లాస్ టాలీవుడ్ మూవీస్‌పై ఓ లుక్కేద్దాం.
సవారీ (2020)
'సవారీ' సినిమా 2020 ఫిబ్రవరి 7న విడుదలైంది. రొమాంటిక్ కామెడీ జాన్రాలో తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో ఒక గుర్రం ప్రధాన పాత్రలో కనిపిస్తుంది .దీనికి డైరెక్టర్‌గా సాహిత్ మోత్కూరి వ్యవహరించారు. ఇందులో రాజు అనే పాత్రను నందు, బాఘీ అనే పాత్రను ప్రియాంకా శర్మ పోషించారు. నందు ఒక స్లమ్​ ఏరియాలో జీవిస్తుంటాడు. అతడు ఎంతో ఇష్టంగా ఒక గుర్రాన్ని పెంచుకుంటాడు.

దాని పేరు బాద్షా. తన గుర్రాన్ని పెళ్లి వేడుకల కోసం రాజు అద్దెకు ఇస్తుంటాడు. ఒక ధనవంతుల ఇంట్లో జరిగే పెళ్లికి ఈ గుర్రాన్ని అద్దెకు ఇచ్చినప్పుడు సినిమా కీలక మలుపు తిరుగుతుంది. పెళ్లి కూతురు బాఘీ ఆ పెళ్లి నుంచి తప్పించుకునే యత్నం చేస్తుంది. ఈక్రమంలో ఏం జరిగింది ? నందు, బాఘీ కలిసి ఏమేం చేశారు ? అనేది తెలియాలంటే 'సవారీ' సినిమాను చూడాల్సిందే.

సాహస బాలుడు విచిత్ర కోతి (2002)ఒక చింపాంజీ ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మూవీ 'సాహస బాలుడు విచిత్ర కోతి'. 2002లో విడుదలైన ఈ సినిమాలో మాస్టర్ నాగ్ అన్వేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. ఓ అనూహ్య ఘటన వల్ల చింపాంజీతో మాస్టర్ నాగ్ అన్వేష్‌కు ఫ్రెండ్‌షిప్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ఇద్దరూ కలిసి అడవుల్లోని స్మగ్లర్ల బ్యాచ్‌ను పోలీసులకు ఎలా పట్టించారు ? ఈక్రమంలో ఏయే ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి ? అనేదే ఇందులోని స్టోరీ. ఇందులో శరత్ బాబు, విజయశాంతి ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. బ్రహ్మానందం కామెడీ కడుపుబ్బా నవ్విస్తుంది. మృగరాజు (2001)'మృగరాజు' అంటే సింహం అని మనకు తెలుసు. సింహం చుట్టూనే 'మృగరాజు' సినిమా స్టోరీ నడుస్తుంది. ఒక అడవిలో మనిషి రుచిమరిగిన సింహం ఉంటుంది. రైలు వంతెన నిర్మాణ పనుల కోసం ఆ అడవిలోకి వెళ్లిన చీఫ్ ఇంజినీర్‌‌ను అది చంపేస్తుంది. దీంతో ఆ చీఫ్ ఇంజినీర్‌‌ స్థానంలో ఐశ్వర్య (సిమ్రాన్)ను రైల్వేశాఖ అక్కడికి పంపుతుంది. ఆ తర్వాత కూడా సింహం దాడులు కంటిన్యూ అవుతాయి. సమీపంలోని అడవిపల్లికి చెందిన వేటగాడు రాజు (చిరంజీవి)కు ఆ సింహాన్ని వేటాడే పనిని అప్పగిస్తారు. అనంతరం రాజు ఏం చేస్తాడు ? సిమ్రాన్, రాజు మధ్య ఏం జరుగుతుంది ? అనే అంశాల చుట్టూ స్టోరీ నడుస్తుంది. 2001లో ఈ మూవీ విడుదలైంది. 1996 నాటి హాలీవుడ్ సినిమా 'ది ఘోస్ట్ అండ్ ది డార్క్‌నెస్' ఆధారంగా ఈ సినిమాను తీశారు. ఈ మూవీలో సింహం పాత్రను ప్రజెంట్ చేసిన తీరుపై వివిధ రకాల విమర్శలు వచ్చాయి.
రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు (1993)ఒక ఏనుగు చుట్టూ 'రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు' మూవీ స్టోరీ నడుస్తుంది. 1993లో వచ్చిన ఈ హాస్యభరిత మూవీలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, సౌందర్య ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. రాజేంద్ర పాత్రలో రాజేంద్ర ప్రసాద్, గజేంద్ర పాత్రలో ఏనుగు అద్బుతంగా నటించారు. ఇది దర్శకుడిగా ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డికి తొలి సినిమా. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘన విజయం సాధించింది. బ్లాక్ బస్టర్ హిట్‌గా నిలిచింది. దీన్ని హిందీలో మిథున్ చక్రవర్తితో "జోడిదార్" పేరుతో రీమేక్ చేశారు. హీరో రాజేంద్ర ప్రసాద్, ఒక ఏనుగు మధ్య జరిగే సంఘటనలు ఏమిటి ? వాటి మధ్య బంధం ఏమిటి ? అనేది ఈ సినిమాలో చక్కగా చూపించారు. అప్పట్లో ప్రజలంతా ఇంటిల్లిపాది కలిసి వెళ్లి ఈ సినిమాను చూశారు. అందుకే భారీ కలెక్షన్లు వచ్చాయి. టాలీవుడ్‌లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాప్ క్లాస్ క్లాసిక్ సినిమాల్లో ఇదొకటి.

ఇవి గ్రాఫిక్స్​తో
అదుగో (2018)
'కాదేదీ కథకు అనర్హం' అని నిరూపించారు డైరెక్టర్ రవిబాబు. 2018లో విడుదలైన 'అదుగో' సినిమాను చూస్తే మనకు ఈవిషయం అర్థమవుతుంది. ఇదొక ఫాంటసీ కామెడీ మూవీ. బంటి అనే పందిపిల్ల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. ఆహారం కోసం రోడ్డు దాటొద్దని తల్లి చెప్పినా వినకుండా బంటి రోడ్డు దాటుతుంది. ఆ తర్వాత బంటికి ఎదురైన చేదు అనుభవాలు ఏమిటి ? బంటికి, మనుషులకు మధ్య జరిగిన ఆసక్తికర సంఘటనలు ఏమిటి ? అనేది ఈ మూవీలో ప్రధానంగా చూపిస్తారు. లైవ్‌ 3డీ యానిమేషన్‌‌లో ఈ పందిపిల్ల పాత్రను సృష్టించారు. నభా నటేష్, అభిషేక్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా ప్రీ టీజర్ సినీ ప్రియుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అయితే సినిమా స్టోరీ ప్రేక్షకుల అంచనాలను అందుకోలేకపోయిందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. ఈ మూవీని నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో మనం చూడొచ్చు.
ఈగ (2012)
ప్రఖ్యాత డైరెక్టర్‌ ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి క్రియేటివిటీ ఏమిటో ప్రపంచానికి చూపించిన సినిమా 'ఈగ'. ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా 2012 జులై 6న విడుదలై భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఇందులో నాని, సమంత, సుదీప్ ప్రధాన పాత్రధారులు పోషించారు. ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతాన్ని అందించారు. ఒక 'ఈగ' చుట్టూ ఈ సినిమా స్టోరీ తిరుగుతుంది. నాని అనే యువకుడు బిందు(సమంత)ను ప్రేమిస్తాడు. బిందు కూడా నానిని ఇష్టపడుతుంది. మరోవైపు సుదీప్ అనే ధనవంతుడు కూడా బిందును కోరుకుంటాడు. నానిని బిందు ప్రేమిస్తోందని తెలిసి, అతడు కోపంతో నానిని చంపేస్తాడు. అనంతరం నాని ఆత్మ పునర్జన్మ పొంది ఈగగా మారుతుంది. ఆ తర్వాత ప్రియురాలు బిందు (సమంత) సహాయంతో సుదీప్‌పై పగ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELUGU MOVIES WITH ANIMALS LEAD ROLEMOVIES WITH ANIMALS IN LEAD ROLESANIMALS LEAD ROLES TOLLYWOODFILMS BASED ON ANIMALS IN LEADANIMALS IN LEAD ROLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మీ బండి రోజూ వర్షంలో తడుస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే బోర్​కు రాదు!

టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.