Andhra King Taluka Release Date: ఎనర్జిటిక్ స్టార్ రామ్ పోతినేని నటిస్తున్న తాజా ఎంటర్టైనర్ 'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా' ఈ చిత్రాన్ని దర్శకుడు మహేష్ బాబు పి తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాకు సంబమధించిన రిలీజ్ డేట్ను మూవీటీమ్ రిలీజ్ చేసింది.
రామ్ కొత్త లుక్, గ్లింప్స్
ఇప్పటికే రిలీజ్ అయిన టైటిల్ గ్లింప్స్తో పాటు ఫస్ట్ సింగిల్ మంచి హైప్ని క్రియేట్ చేశాయి. టీజర్లో రామ్ను ఓ హీరో అభిమానిగా చూపించడం ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ అయ్యింది. ఇక 'నువ్వుంటే చాలే' అనే తొలి సాంగ్కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ పాటను అనిరుధ్ రవిచంద్రన్ కంపోజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్కు లిరిక్స్ హీరో రామ్ స్వయంగా రాయడం విశేషం.
రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్
తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించారు. 'ఆంధ్ర కింగ్ తలూకా' ఈ ఏడాది నవంబర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఘనంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన పోస్టర్లో రామ్ స్టైలిష్, ఎనర్జిటిక్ లుక్తో ఆకట్టుకుంటున్నారు.
రామ్ ట్వీట్
రిలీజ్కు సంబంధించి హీరో రామ్ కూడా ట్వీట్ చేశారు. అది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. " సినిమాలు మనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ మాత్రమే కాదు మన జీవితాన్ని ప్రతిబింబించే అద్దమూ అవుతాయి. ఇప్పుడేమో, ఒక స్పెషల్ అప్డేట్ సినీప్రియులను ఉత్సాహపరుస్తోంది. ప్రియమైన మెగా, లయన్, కింగ్, విక్టరీ, పవర్, సూపర్, రెబల్, టైగర్, మెగాపవర్, స్టైలిష్, రియల్, రజనీ ఫ్యాన్స్ అందరికీ, అలానె నా ప్రియమైన అభిమానులారా మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైన సినిమాల్లో చూసుకున్నారా? ఈ ఏడాది మీ జీవితాన్ని పెద్ద తెరపై రీలైవ్ చేసుకునే అవకాశం రాబోతోంది!" అంటూ అందులో రాసుకొచ్చారు.
Dear MEGA,LION,KING,VICTORY, POWER,SUPER,REBEL,TIGER,MEGAPOWER,STYLISH,REAL,RAJINI,KH…fans of all the other Stars.— RAm POthineni (@ramsayz) August 21, 2025
& My Dearest Fans,
Have you ever watched yourself in a movie?
Get Ready to Relive Your Life on the BIG Screen this year! #AndhraKingTaluka on 28-11-25 pic.twitter.com/8Ycscf1vuC
స్టార్ క్యాస్టింగ్, టెక్నికల్ క్రూ
ఈ చిత్రంలో భాగ్య శ్రీ బోర్సే హీరోయిన్గా రామ్ సరసన నటించింది. కర్ణాటక సూపర్స్టార్ ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనుండగా, రావు రమేశ్, మురళీ శర్మ, సత్య, రాహుల్ రామకృష్ణ, విటివి గణేష్ వంటి సీనియర్ నటులు ప్రధాన పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లో సిద్ధార్థ నూని, ఎడిటింగ్కు జాతీయ అవార్డు గ్రహీత శ్రీకర్ ప్రసాద్, ప్రొడక్షన్ డిజైన్కి అవినాష్ కొల్లా బాధ్యతలు చేపట్టారు. సంగీతం వివేక్ & మర్విన్ అందిస్తున్నారు.
'ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా'- ఫ్యాన్ బయోపిక్గా రామ్ కొత్త సినిమా!