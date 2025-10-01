ఎంగేజ్మెంట్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన అల్లు శిరీశ్- అమ్మాయి ఎవరంటే?
గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన అల్లు శిరీశ్
Published : October 1, 2025 at 5:22 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 5:31 PM IST
Allu Sirish Engagement : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు శిరీశ్ ఫ్యాన్స్కు గుడ్న్యూస్ చెప్పారు. ఆయన వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలిపారు. తాజాగా ఆయన నిశ్చితార్థం తేదీని సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు. నయనిక అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోనున్నట్లు చెప్పారు. ఈ నెల 31న తమ నిశ్చితార్థం జరగనున్నట్టు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రకటించారు.
కొన్ని రోజులుగా అల్లు శిరీశ్ వివాహం గురించి సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం సాగుతోంది. త్వరలోనే ఆయన పెళ్లి చేసుకోనున్నారని ప్రచారం సాగింది. దీంతో ఎట్టకేలకు ఆయన తాజాగా స్పందించారు. తన పెళ్లి విషయాన్ని స్వయంగా ఆయనే వెల్లడించి ఈ ప్రచారాలకు తెర దించారు.
'మా తాత అల్లు రామలింగయ్య గారి జయంతి సందర్భంగా ఓ శుభవార్త తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. నయనిక అనే అమ్మయితో ఈనెల 31న నా నిశ్చితార్థం జరగనుంది. ఇటీవల మమ్మల్ని విడిచి వెళ్లిపోయిన మా నాయనమ్మ నేను పెళ్లి చేసుకుంటే చూడాలనుకుంది. కానీ ఆమె ఇవాళ మన మధ్య లేదు. కానీ తన ఆశీర్వాదాలు మాపై ఎల్లుప్పుడూ ఉంటాయి' అని శిరీశ్ స్పెషల్ నోట్ రిలీజ్ చేశారు.
Had to share this with all of you today ♥️ pic.twitter.com/Tjb3ADZkem— Allu Sirish (@AlluSirish) October 1, 2025
అల్లు వారసుడిగా శిరీశ్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2013లో గౌరవం సినిమాతో హీరోగా డెబ్యూ చేశారు. ఆ తర్వాత కొత్త జంట, శ్రీరస్తు శుభమస్తు, ఒక్క క్షణం, ఏబీసీడీ, ఊర్వసివో రాక్షసివో, బడ్డీ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.