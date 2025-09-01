Allu Arjun Back To Shoot: సినిమా షూటింగ్ అనేది ఒకరి వల్ల పూర్తయ్యేది కాదు. ప్రతి ఒక్కరి కష్టపాటు, సహకారం అవసరమవుతుంది. కొన్నిసార్లు అనుకోని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో షూటింగ్ ఆగిపోతే, మొత్తం టీమ్ ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. కానీ అల్లు అర్జున్ చేసిన పనికి చిత్ర బృందం అంత షాక్ అయ్యింది. అలాంటి పరిస్థితి కలిగించకూడదని, అల్లు అర్జున్ అట్లీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న సినిమా షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు. ఆయన నడుచుకున్న తీరును చూసి అందరు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
బన్నీ నిర్ణయం
ఇటీవల బన్నీ నానమ్మ అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. ముంబయిలో షూటింగ్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ, వెంటనే హైదరాబాద్కు వచ్చి ఆమెకు ఆఖరిచూపు చూశారు. ఆ కార్యక్రమం ముగించగానే తిరిగి ముంబయి వెళ్లి షూటింగ్లో పాల్గొన్నారు.బన్నీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి చిత్ర బృందం, ఇతర నటీనటుల సమయాన్ని వృధా కాకుండ ఆపింది. ఇలా చేసినందుకు సినిమా యూనిట్ అంతా ఆయన్ని గౌరవంగా అభినందనలు తెలిపారు. దర్శకుడు అట్లీ, ఇతర నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్ సమయం వృథా కాలేదు. ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం చూసి చిత్రబృందం మొత్తం బన్నీని ప్రశంసలతో ముంచెత్తింది.
డ్యాన్స్తో ఫుల్ విడువల్ ఫీస్ట్
అంతేకాకుండా, ఈ సినిమాలోని ఓ పాట కోసం బన్నీ చేసిన డ్యాన్స్ మూవ్స్ చూసి టీమ్ షాక్కు గురయ్యింది. 'ఇంత ఎంజాయ్మెంట్, ఇంత ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది?' అని ఆపకుండా చప్పట్లు కొడుతూనే ఉన్నారని సమాచారం. రెండు కళ్లతో చూసినా తీరని విజువల్ అని టీమ్ సభ్యులు చెబుతున్నారు.ఈ ప్రాజెక్ట్పై దర్శకుడు అట్లీ భారీ స్థాయిలో కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పటికే దీని మీద అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. అన్నీ అనుకున్నట్టే జరిగితే, ఈ సినిమాను 2027లో గ్రాండ్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలని చిత్ర యూనిట్ ప్లాన్ చేస్తోంది. హీరోయిన్గా దీపికా పదుకొణె నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా కోసం ఆమెకు కథ చెబుతున్న చిన్న వీడియోను ఫ్యాన్స్ కోసం విడుదల చేశారు.
సన్ పిక్చర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ భారీ బడ్జెట్ చిత్రానికి సంబంధించి అట్లీకి నిర్మాత ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. అత్యుత్తమమైన విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అందించాలనే ఉద్దేశంతో, అమెరికా లాస్ ఏంజల్స్లోని ప్రముఖ వీఎఫ్ఎక్స్ సంస్థ 'లోలా'తో ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. కథ విన్న వెంటనే ఈ అవకాశం కోసం ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్నామంటూ సంస్థ సభ్యులు ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
సినిమా విషయానికొస్తే
బన్నీ- అట్లీ కాంబినేషన్లో రూపొందనున్న సినిమా భారతీయ సినిమాల్లోనే ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్లో ఒకటి . ఈ చిత్రంలో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ భారీ స్థాయిలో ఉపయోగించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. వివిధ అంతర్జాతీయ స్టూడియోలు దీని నిర్మాణంలో సహకరిస్తాయని ప్రచారాలు నడుస్తున్నాయి. ఈ సినిమా గురించి మరిన్ని వివరాలు బయటికి రాలేదు. ఇందులో అల్లు అర్జున్ పాత్ర యానిమేటెడ్ వెర్షన్లో డిఫరెంట్ పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
బాలీవుడ్ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె ఫీమేల్ లీడ్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మిస్తున్నారు. దీపికతో పాటు మరో నలుగురు హీరోయిన్లు నటిస్తున్నారని వార్తలు బయటికి వస్తున్నాయి. జాన్వీ కపూర్, మృణాల్ ఠాకూర్ పేర్లు కూడా ప్రచారంలో ఉన్నాయి.
అల్లు అర్జున్కు స్పెషల్ గిఫ్ట్ పంపిన రష్మిక - ఎందుకంటే!
'అల్లు అర్జున్ ఎక్కడున్నావ్'- పూజా హెగ్డే పోస్టుకు బన్నీ ఇచ్చిన రిప్లే ఇదే!