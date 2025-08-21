Jolly LLB 3 Controversy : బాలీవుడ్ నటులు అక్షయ్కుమార్, అర్షద్ వార్సీ, దర్శకుడు సుభాష్ కపూర్లకు పుణె సివిల్ కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. వీరు చేస్తున్న జాలీ LLB 3 సినిమాలో న్యాయవ్యవస్థను అవమానించారని ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఈ నోటీసులు జారీ చేసింది. దీంతో త్వరలోనే బాక్సాఫీస్ వద్దకు రాబోతున్న ఈ మాస్ ఎంటర్టైనర్ సినిమా, రిలీజ్ కాకముందే చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడింది. పిటిషనర్ వాజేద్ రహీమ్ ఖాన్ అనే లాయర్ వాదన ప్రకారం సినిమాలో న్యాయవాదుల, న్యాయమూర్తుల ప్రొఫెషన్ను హాస్యాస్పదంగా చూపించారని ఆరోపించారు. ముఖ్యంగా ఒక సీన్లో జడ్జీలను "మామా" అని పిలిచే డైలాగ్ వాడటం వల్ల కోర్టు ప్రతిష్ట దెబ్బతింటుందని వాదించారు.
'అందుకే కోర్టులో పిటిషన్ వేశాను'
ఫిర్యాదు దారుడు వాజేద్ రహీమ్ ఖాన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, "న్యాయవాదులకూ, జడ్జీలకూ గౌరవం ఉండాలి. కానీ సినిమాలో చూపించిన తీరు వృత్తిపరంగా తక్కువ చేసి చూపుతోంది. అందుకే కోర్టులో పిటిషన్ వేశాను. కోర్టు కూడా దీనిని సీరియస్గా తీసుకుని సమన్లు జారీ చేసింది" అని చెప్పారు. ఆయన వాదన ప్రకారం లాయర్లను సరదాగా చూపించడం సమాజంలో తప్పు మెసేజ్ ఇస్తుందని, కోర్టు వ్యవస్థ ప్రతిష్టను దెబ్బతీస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
కోర్టు సమన్లు ఎప్పుడు హాజరుకావాలి?
ఈ కేసు మీద పిటిషన్ దాఖలు కావడంతో పుణె కోర్టు స్పందించింది. నటులు అక్షయ్కుమార్, అర్షద్ వార్సీ, దర్శకుడు సుభాష్ కపూర్లు వ్యక్తిగతంగా అక్టోబర్ 28 ఉదయం 11 గంటలకు కచ్చితంగా కోర్టులో హాజరు కావాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వాస్తవానికి ఈ ఫిర్యాదు 2024లోనే మొదట దాఖలయింది. అప్పట్లో జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3 టీజర్ రిలీజ్ అయ్యాక ఈ వివాదం మొదలైంది. టీజర్లోనే కోర్టు సన్నివేశాలను సరదాగా చూపించడం వల్ల లాయర్లు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3 మరో లీగల్ కామెడీ
జాలీ ఎల్ఎల్బీ ఫ్రాంచైజ్ ప్రేక్షకులకు కొత్తేమీ కాదు. 2013లో అర్షద్ వార్సీ హీరోగా వచ్చిన మొదటి భాగం బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ అయింది. రూ. 10 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన సినిమా రూ. 50 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆ తర్వాత అక్షయ్కుమార్ హీరోగా వచ్చిన జాలీ ఎల్ఎల్బీ 2 అయితే సూపర్ హిట్ అయి, 200 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు హీరోలు కలసి నటిస్తున్న జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3 సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. సుభాష్ కపూర్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, స్టార్ స్టూడియో 18 నిర్మాణంలో సినిమా తెరకెక్కుతోంది.
జాలీ ఎల్ఎల్బీ ఫ్రాంచైజ్ లీగల్ కామెడీ మూవీగా మంచి డిమాండ్ అందుకుంది. కానీ ఈసారి వివాదం నేరుగా కోర్టు వరకు వెళ్లడం మేకర్స్కు తలనొప్పిగా మారింది. అక్టోబర్ 28న అక్షయ్కుమార్, అర్షద్ వార్సీ, దర్శకుడు సుభాష్ కపూర్ కోర్టులో హాజరయ్యాక, ఈ సినిమా రిలీజ్పై ప్రభావం ఉంటుందా లేదా అనేది తేలుతుంది.