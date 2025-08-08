Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

అఖండ- 2 సాలిడ్ అప్డేట్- పోస్టర్​తో రిలీజ్ డేట్​పై ఫుల్ క్లారిటీ - AKHANDA 2

ఫుల్ స్వింగ్​లో అఖండ-2 పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్​- రిలీజ్​పై కన్​ఫ్యూజన్ గాన్!

Akhanda 2
Akhanda 2 (Source: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 8, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read

Akhanda 2 Movie Update : అఖండ -2 సినిమా విడుదలపై కొంతకాలంగా గందరగోళం నెలకొంది. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా విడుదల కానున్నందని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించినా, వాయిదా పడుతుందని ప్రచారం సాగింది. విడుదల సంక్రాంతి షిఫ్ట్ కానుందని టాక్ వినిపించింది. దీంతో అభిమానులు అయోమయానికి గురయ్యారు. కానీ, మేకర్స్ తాజాగా ఈ సందేహాలన్నింటికీ తెరదించింది. అదిరే అప్డేట్​తో ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపింది.

డబ్బింగ్​ ఖతమ్
​ఈ సినిమా షూటింగ్​ ఇటీవల పూర్తైంది. దీంతో మూవీటీమ్ జోరుగా పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులను మొదలు పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే డబ్బింగ్​ కూడా పూర్తైంది. హీరో గాడ్​ ఆఫ్​ మాసెస్​, నందమూరి బాలకృష్ణ తన పాత్ర డబ్బింగ్​ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా​ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు. ఇందులో బాలయ్యతోపాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఉన్నారు. అలానే పోస్ట్ రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ ఫుల్​ బజ్​ను క్రియేట్​ చేస్తుంది. మరి అదేంటంటే?

రిలీజ్ అప్పుడే!
14 రీల్స్​ తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్​లో బాలయ్య తన డబ్బింగ్​ పూర్తి చేశారని తెలుస్తుంది. 'బాలకృష్ణ అఖండ 2 డబ్బింగ్ పూర్తి చేసుకున్నారు. నాలుగో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అందించేందకు బోయపాటి శ్రీను- బాలకృష్ణ కాంబో రెడీ అవుతోంది. థియేటర్లలో ఈసారి తాండవం మామూలుగా ఉండదు. బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. ఈ సినిమా ఎవరి అంచనాలకు మించి ఉండనుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఫుల్​ స్వింగ్​లో జరుగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్​ 25న గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ అయ్యేందుకు సర్వం సిద్ధం' అని రాసుకొచ్చారు.

పోస్ట్​పై ఫ్యాన్స్​ రియాక్షన్స్
తాజా పోస్ట్​ చూసిన బాలయ్య ఫ్యాన్స్​ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలకృష్ణ డెడికేషన్​ వేరే లెవెల్​ అంటూ కమెంట్​ బాక్స్ నింపేస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల మార్క్ టచ్ చేయడం పక్కా అంటున్నారు. ​అయితే అదే రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద టైట్ ఫైట్ ఉండనుంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమా ఓజీ కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

ఇక సినిమా విషయానకి వస్తే
ఈ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.

టాలీవుడ్‌లో రిలీజ్​ల కన్​ఫ్యూజన్- చెప్పిన టైమ్​కు వస్తారా?

రికార్డ్ ధరకు 'అఖండ 2' OTT రైట్స్​- సగం బడ్జెట్​ కవర్ అయినట్లే!

Akhanda 2 Movie Update : అఖండ -2 సినిమా విడుదలపై కొంతకాలంగా గందరగోళం నెలకొంది. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్​గా విడుదల కానున్నందని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించినా, వాయిదా పడుతుందని ప్రచారం సాగింది. విడుదల సంక్రాంతి షిఫ్ట్ కానుందని టాక్ వినిపించింది. దీంతో అభిమానులు అయోమయానికి గురయ్యారు. కానీ, మేకర్స్ తాజాగా ఈ సందేహాలన్నింటికీ తెరదించింది. అదిరే అప్డేట్​తో ఫ్యాన్స్​లో జోష్ నింపింది.

డబ్బింగ్​ ఖతమ్
​ఈ సినిమా షూటింగ్​ ఇటీవల పూర్తైంది. దీంతో మూవీటీమ్ జోరుగా పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులను మొదలు పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే డబ్బింగ్​ కూడా పూర్తైంది. హీరో గాడ్​ ఆఫ్​ మాసెస్​, నందమూరి బాలకృష్ణ తన పాత్ర డబ్బింగ్​ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా​ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు. ఇందులో బాలయ్యతోపాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఉన్నారు. అలానే పోస్ట్ రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ ఫుల్​ బజ్​ను క్రియేట్​ చేస్తుంది. మరి అదేంటంటే?

రిలీజ్ అప్పుడే!
14 రీల్స్​ తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్​లో బాలయ్య తన డబ్బింగ్​ పూర్తి చేశారని తెలుస్తుంది. 'బాలకృష్ణ అఖండ 2 డబ్బింగ్ పూర్తి చేసుకున్నారు. నాలుగో బ్లాక్​బస్టర్ హిట్ అందించేందకు బోయపాటి శ్రీను- బాలకృష్ణ కాంబో రెడీ అవుతోంది. థియేటర్లలో ఈసారి తాండవం మామూలుగా ఉండదు. బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. ఈ సినిమా ఎవరి అంచనాలకు మించి ఉండనుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులు ఫుల్​ స్వింగ్​లో జరుగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్​ 25న గ్రాండ్​గా రిలీజ్​ అయ్యేందుకు సర్వం సిద్ధం' అని రాసుకొచ్చారు.

పోస్ట్​పై ఫ్యాన్స్​ రియాక్షన్స్
తాజా పోస్ట్​ చూసిన బాలయ్య ఫ్యాన్స్​ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలకృష్ణ డెడికేషన్​ వేరే లెవెల్​ అంటూ కమెంట్​ బాక్స్ నింపేస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల మార్క్ టచ్ చేయడం పక్కా అంటున్నారు. ​అయితే అదే రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద టైట్ ఫైట్ ఉండనుంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమా ఓజీ కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.

ఇక సినిమా విషయానకి వస్తే
ఈ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.

టాలీవుడ్‌లో రిలీజ్​ల కన్​ఫ్యూజన్- చెప్పిన టైమ్​కు వస్తారా?

రికార్డ్ ధరకు 'అఖండ 2' OTT రైట్స్​- సగం బడ్జెట్​ కవర్ అయినట్లే!

For All Latest Updates

TAGGED:

AKAHANDA 2 MOVIE RELEASE DATEAKHANDA 2 MOVIE ACTORSAKHANADA 2 MOVIE BUDGETBALAKRISHNA UPCOMING MOVIESAKHANDA 2

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.