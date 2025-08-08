Akhanda 2 Movie Update : అఖండ -2 సినిమా విడుదలపై కొంతకాలంగా గందరగోళం నెలకొంది. బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా విడుదల కానున్నందని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించినా, వాయిదా పడుతుందని ప్రచారం సాగింది. విడుదల సంక్రాంతి షిఫ్ట్ కానుందని టాక్ వినిపించింది. దీంతో అభిమానులు అయోమయానికి గురయ్యారు. కానీ, మేకర్స్ తాజాగా ఈ సందేహాలన్నింటికీ తెరదించింది. అదిరే అప్డేట్తో ఫ్యాన్స్లో జోష్ నింపింది.
డబ్బింగ్ ఖతమ్
ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇటీవల పూర్తైంది. దీంతో మూవీటీమ్ జోరుగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులను మొదలు పెట్టింది. ఈ నేపథ్యంలోనే డబ్బింగ్ కూడా పూర్తైంది. హీరో గాడ్ ఆఫ్ మాసెస్, నందమూరి బాలకృష్ణ తన పాత్ర డబ్బింగ్ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో బాలయ్యతోపాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఉన్నారు. అలానే పోస్ట్ రాసుకొచ్చిన క్యాప్షన్ ఫుల్ బజ్ను క్రియేట్ చేస్తుంది. మరి అదేంటంటే?
రిలీజ్ అప్పుడే!
14 రీల్స్ తాజాగా విడుదల చేసిన పోస్టర్లో బాలయ్య తన డబ్బింగ్ పూర్తి చేశారని తెలుస్తుంది. 'బాలకృష్ణ అఖండ 2 డబ్బింగ్ పూర్తి చేసుకున్నారు. నాలుగో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందించేందకు బోయపాటి శ్రీను- బాలకృష్ణ కాంబో రెడీ అవుతోంది. థియేటర్లలో ఈసారి తాండవం మామూలుగా ఉండదు. బీభత్సం సృష్టిస్తుంది. ఈ సినిమా ఎవరి అంచనాలకు మించి ఉండనుంది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఫుల్ స్వింగ్లో జరుగుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా రిలీజ్ అయ్యేందుకు సర్వం సిద్ధం' అని రాసుకొచ్చారు.
పోస్ట్పై ఫ్యాన్స్ రియాక్షన్స్
తాజా పోస్ట్ చూసిన బాలయ్య ఫ్యాన్స్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాలకృష్ణ డెడికేషన్ వేరే లెవెల్ అంటూ కమెంట్ బాక్స్ నింపేస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో బాలయ్య రూ.200 కోట్ల మార్క్ టచ్ చేయడం పక్కా అంటున్నారు. అయితే అదే రోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద టైట్ ఫైట్ ఉండనుంది. పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ సినిమా ఓజీ కూడా అదే రోజు రిలీజ్ కానుంది.
ఇక సినిమా విషయానకి వస్తే
ఈ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.
