అఖండ 2 రిలీజ్​​పై బోయపాటి క్లారిటీ- సినిమా వచ్చేదెప్పుడంటే?

అఖండ 2 రిలీజ్​ డేట్​ పై క్లారిటీ!

Akhanda 2 Release date
Akhanda 2 Release date (Source: Movie Poster)
Published : October 1, 2025 at 2:39 PM IST

Akhanda 2 Release Date : నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 'అఖండ-2' సినిమా విడుదలపై తాజా అప్డేట్ వచ్చింది. ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 25న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు, ఫైనల్ ఎడిటింగ్ పనులు పెండింగ్ ఉండడంతో అఖండ-2 రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ మేరకు గత నెలలోనే మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై స్వయంగా డైరెక్టర్​ క్లారిటీ ఇచ్చారు. డిసెంబర్​ 5న సినిమా విడుదలవుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.

ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.

