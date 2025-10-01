అఖండ 2 రిలీజ్పై బోయపాటి క్లారిటీ- సినిమా వచ్చేదెప్పుడంటే?
అఖండ 2 రిలీజ్ డేట్ పై క్లారిటీ!
Published : October 1, 2025 at 2:39 PM IST
Akhanda 2 Release Date : నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 'అఖండ-2' సినిమా విడుదలపై తాజా అప్డేట్ వచ్చింది. ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 25న గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు, ఫైనల్ ఎడిటింగ్ పనులు పెండింగ్ ఉండడంతో అఖండ-2 రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ మేరకు గత నెలలోనే మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై స్వయంగా డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 5న సినిమా విడుదలవుతున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.
Boyapati about #Akhanda2. Movie releasing on December 5th and it's about how to protect dharma 🔥#NandamuriBalakrishna pic.twitter.com/FEra4ep6cU— NBK Cult (@iam_NBKCult) October 1, 2025