Akhanda 2 : స్టార్ హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ- బోయపాటి శ్రీను కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న లేటెస్ట్ సినిమా అఖండ 2 తాండవం. భారీ అంచనాలతో ఇదు ముస్తాబవుతుంది అయితే ముందుగా ప్రకటించిన ప్రకారం ఈ సినిమా వచ్చే నెల 25న థియేటర్లలోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ, అఖండ రిలీజ్ వాయిదా పడింది. ఈ సినిమా పోస్ట్ పోన్ అయినట్లు మేకర్స్ తాజాగా ప్రకటించారు.
'ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో తీసుకువస్తున్నాం. తొలి పార్ట్కు వచ్చిన రెస్పాన్స్ను దృష్టిలో ఉంచుకొని సీక్వెల్ను గ్రాండ్గా రూపొందిస్తున్నాం. మీకు (ప్రేక్షకులు) క్వాలిటీ ఔట్పుట్ ఇవ్వడానికే ప్రయత్నిస్తున్నాం. అయితే రీ రికార్డింగ్, వీఎఫ్ఎక్స్ సహా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తైయ్యేలా లేవు. అందుకే సినిమాను, ముందుగా చెప్పినట్లు సెప్టెంబర్ 25వ తేదీకి తీసుకురాలేకపోతున్నాం'
'మీ అంచనాలు అందుకునేందుకే పని చేస్తున్నాం. మీ ఎదురుచూపులకు వర్త్ అయ్యేలాగానే థియేటర్లలోకి సినిమాను తీసుకొస్తాం. అఖండ 2 అనేది కేవలం సినిమానే కాదు. ఇది సినిమా సంబరం' అని మేకర్స్ సినిమా వాయిదా వేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఇక త్వరలోనే కొత్త విడుదల తేదీ వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.
అయితే ఈ సినిమాను సెప్టెంబర్ 25న తీసుకురావాలని, 2025 దసర పండగ అడ్వాంటేడ్ వాడుకోవాలని మేకర్స్ భావించారు. కానీ, షూటింగ్ దాదాపు పూర్తైనా, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు ఆలస్యం కావడంతో రిలీజ్ వాయిదా వేశారు.
డబ్బింగ్ కంప్లీట్
సినిమా షూటింగ్ ఇటీవల పూర్తైంది. హీరో బాలయ్య పాత్ర డబ్బింగ్ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ ఇటీవల అధికారికంగా తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇందులో బాలయ్యతోపాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఉన్నారు. డబ్బింగ్ పూర్తైనా మిగిలిన పనులు బ్యాలెన్స్ ఉండడంతో సినిమా ఆలస్యం అవుతుంది.
ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త, స్టార్ నటుడు ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. నందమురి తేజస్విని సమర్పణలో 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.
ఓజీకి లైన్ క్లియర్
మరోవైపు పవన్ కల్యాణ్ లీడ్ రోల్లో తెరకెక్కిన ఓజీ కూడా సెప్టెంబర్ 25నే రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ చెప్పారు. దీంతో బాక్సాఫీస్ వద్ద క్లాష్ ఉంటుందని అంతా భావించారు. కానీ, ఇప్పుడు అఖండ రేస్ నుంచి తప్పుకుంది. దీంతో 2025 దసరా బరిలో ఓజీ మాత్రమే ఉంది. ఈ సినిమా ఓవర్సీస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. ఈ సినిమాను సుజిత్ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ముంబయి బ్యాక్ డ్రాప్లో గ్యాంగ్స్టర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఇందులో ప్రియాంక మోహన్ హీరోయిన్గా నటించింది. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాను డీవీవీ దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు.
