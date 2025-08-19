ETV Bharat / entertainment

అఖండ సీక్వెల్​ రిలీజ్​పై నో క్లారిటీ- కానీ OTT పార్టనర్​పై ఫుల్ క్లారిటీ!! - AKHANDA 2 OTT RIGHTS

అఖండ్-2 స్ట్రీమింగ్ హక్కుల సంగతేంటి?

Akhanda 2 OTT Rights
Akhanda 2 OTT Rights (Source: ETV Bhart)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 19, 2025 at 8:35 AM IST

Akhanda 2 OTT Rights : టాలీవుడ్ సీనియర్ హీరో బాలకృష్ణ నటిస్తున్న అఖండ 2 విడుదల విషయంలో కొన్నిరోజులుగా సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. కానీ ఇప్పుడు తాజా సమాచారం ప్రకారం ప్రముఖ ఓటీటీ జియో హాట్‌స్టార్‌ సినిమాకు సంబంధించిన స్ట్రీమింగ్ రైట్స్ దక్కించుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ కంటే అధిక మొత్తాన్ని ఆఫర్‌ చేయడంలో హాట్‌స్టార్ ముందంజలో ఉన్నట్టు టాక్ వినిపిస్తోంది. తొలి భాగం అఖండ కూడా ప్రస్తుతం జియో హాట్‌స్టార్‌లోనే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

డిసెంబర్‌కు వాయిదా?
బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అఖండ మూవీకి సీక్వెల్​గా మాస్ డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఆ భారీ యాక్షన్ డ్రామాపై ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. సెప్టెంబర్ 25న రిలీజ్ చేస్తామని మేకర్స్ ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రకటించినప్పటికీ, ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం డిసెంబర్‌కు వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు థియేట్రికల్ రిలీజ్​పై ఇంకా క్లారిటీ లేకపోయినా, అఖండ 2 డిజిటల్ రైట్స్‌ను జియో హాట్‌స్టార్ దక్కించుకోవడం దాదాపు ఖాయమని తెలుస్తోంది.

డబ్బింగ్​ పూర్తి
అయితే సినిమా షూటింగ్​ ఇటీవల పూర్తైంది. దీంతో మూవీ టీమ్ జోరుగా పోస్ట్​ ప్రొడక్షన్​ పనులను చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే డబ్బింగ్​ కూడా పూర్తైంది. బాలయ్య పాత్ర డబ్బింగ్​ను పూర్తి చేసుకున్నట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా​ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ ఫొటోను సోషల్​ మీడియాలో పోస్ట్​ చేశారు. ఇందులో బాలయ్యతోపాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను ఉన్నారు.

ఇక సినిమా విషయానికి వస్తే, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ సీక్వెల్‌లో బాలకృష్ణతో పాటు సంయుక్త మేనన్, ఆది పినిశెట్టి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. సి రాంప్రసాద్, సంతోష్ సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూస్తుండగా, తమ్మిరాజు ఎడిటర్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 14 రీల్స్ ప్లస్ బ్యానర్‌పై రామ్ ఆచంట, గోపి ఆచంట భారీ బడ్జెట్​తో నిర్మిస్తున్నారు. సింహా, లెజెండ్, అఖండ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాల తర్వాత బాలకృష్ణ- బోయపాటి కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న నాలుగో సినిమా ఇది.

