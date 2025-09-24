ETV Bharat / entertainment

బాలయ్య ఫ్యాన్స్​కు డబుల్​ ధమాకా- దసరా రోజే రెండు కీలక అప్డేట్లు!

దసరా రోజు అఖండ 2 రిలీజ్ అనౌన్స్​మెంట్- ఇంకో అప్టేట్ కూడా!

Akhanda 2 Movie Update
Akhanda 2 Movie Update (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 24, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Akhanda 2 Movie Update : నందమూరి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న 'అఖండ-2' సినిమా విడుదలపై తాజా అప్డేట్ వచ్చింది. ముందుగా అనుకున్న ప్రకారం ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్‌ 25న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు, ఫైనల్ ఎడిటింగ్ పనులు పెండింగ్ ఉండడంతో అఖండ-2 విడుదల వాయిదా పడింది. ఈ మేరకు గత నెలలోనే మేకర్స్ అధికారిక ప్రకటన చేశారు. ప్రస్తుతం బాలయ్య ఫ్యాన్స్​లో సినిమా విడుదల తేదిపై క్లారిటీ లేక నిరాశ చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సినిమాపై కొత్త ప్రచారం జరుగుతుంది.

దసరా పండుగ సందర్భంగా
ఈ సినిమా టీమ్ అధికారికంగా స్పందిస్తూ, కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నట్లు తెలిపింది. దసరా పండుగ సందర్భంగా ప్రేక్షకుల కోరిక మేరకు మూవీ టీజర్‌ను రిలీజ్ చేయాలని నిర్ణయించారు. అక్టోబర్‌ 2న టీజర్‌తో పాటు సినిమా కొత్త విడుదల తేదీని కూడా అనౌన్స్ చేయబోతున్నట్లు మేకర్స్‌ స్పష్టంచేశారు. దీంతో నందమూరి ఫ్యాన్స్‌లో మళ్లీ ఎగ్జైట్‌మెంట్ తారా స్థాయికి చేరుకుంది.

హై వోల్టేజ్​ యాక్షన్​ డ్రామా
అఖండ 2 సినిమా హై వోల్టేజ్​ యాక్షన్​ డ్రామాగా తెరకెక్కుతుంది. ఇందులో మొదటి భాగంలానే మైథలాజికల్​ టచ్​ ఉండనుంది. ఇప్పటి వరకు విడుదల చేసిన టీజర్, బాలయ్య లుక్స్​ ప్రేక్షకులలో సినిమా పై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలను పెంచేసింది. బోయపాటి , బాలకృష్ణ కాంబినేషన్​లో సింహ, లెజెండ్​, అఖండ తర్వాత ఇది నాల్గో సినిమాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.ఈ చిత్రానికి 14 రీల్స్​ ప్లస్​ బ్యానర్​ నిర్మాణ సంస్థగా వహిస్తుంది. అలానే తమన్​ దీనికి సంగీత దర్శకుడిగా బ్లాక్​బస్టర్​ మ్యూజిక్​ అందిస్తున్నారు.

డబుల్​ ధమాకా ఆఫర్​
అలానే గోపిచంద్​ మలినేని దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ ప్రధాన పాత్రలో ఓ సినిమా ఓకే అయ్యింది. ఈ కొత్త సినిమాను కూడా దసర పండుగకు లాంఛ్​ చేసేందుకు ప్లాన్​ చేస్తున్నారు మూవీ మేకర్స్​. ఈ అఫిషియల్​ అప్డేట్​తో బాలయ్య ఫ్యాన్స్​కు దసరా పండుగ డబుల్ ధమాకాగా కానుంది. అఖండ 2 టీజర్​, రిలీజ్​ డేట్​తో పాటు, కొత్త సినిమా అప్డేట్​ కూడా ఉండడం ఫ్యాన్స్​లో మరింత ఉత్సాహం పెరిగిపోతుంది.

వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌
వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌ (గోల్డ్‌ ఎడిషన్‌)లో ఇటీవల ఆయన పేరు చేరింది. భారతీయ సినిమాలో 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న హీరోగా నందమూరి బాలకృష్ణను గుర్తిస్తూ వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, యూకే గోల్డ్ ఎడిషన్‌లో ఆయన పేరును ప్రచురించారు. భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ పురస్కారానికి ఎంపికైన తొలి నటుడిగా బాలకృష్ట నిలిచారు. బాలకృష్ణ ఐదు దశాబ్దాల సినిమా సేవలను మిలియన్ల మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తుందని వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ సీఇఓ ఈ అనౌన్స్​మెంట్ సందర్భంగా సంతోష్ శుక్లా ప్రశంసించారు.

Live: 71వ జాతీయ చలన చిత్ర అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

'వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్​'లో హీరో బాలకృష్ణ - ప్రశంసించిన సీఎం చంద్రబాబు

For All Latest Updates

TAGGED:

AKHANDA 2 MOVIE TRAILERAKHANDA2 MOVIE TEASERAKHAJNDA 2 MOVIE RELEASE DATEBALAKRISHNA UPCOMING MOVIESAKHANDA 2 MOVIE UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'స్థానిక' ఎన్నికలపై ఫోకస్ : రిజర్వేషన్ల ఖరారుపై పంచాయతీరాజ్‌ శాఖ మార్గదర్శకాలు

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.