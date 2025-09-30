టీనేజ్ 'ఓజీగా' అకీరా చేయకపోవడానికి కారణం ఇదేనా?
ఓజాస్ గంభీరలో 'ఓజీ' బాల్యం పాత్రపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆకాశ్ శ్రీనివాస్
Published : September 30, 2025 at 6:57 PM IST
Akira Nandan As OG: సుజిత్ దర్శకత్వంలో పవర్స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ హీరోగా నటించిన తాజా సినిమా 'ఓజాస్ గంభీర' (OG). యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో పవన్ కల్యాణ్ శక్తిమంతమైన పాత్ర ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నారు. అయితే సినిమాలో 'ఓజీ' బాల్యం పాత్రను ఆకాశ్ శ్రీనివాస్ పోషించారు. ఈ పాత్ర చిన్నదైనా, కథనానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉండడంతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. కానీ కొంతమంది అభిమానులు మాత్రం ఈ పాత్రలో పవన్ కల్యాణ్ తనయుడు అకీరా నందన్ నటించి ఉంటే మరింత బలంగా, మరో స్థాయిలో సీన్స్ కనపడేవని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఎత్తుగా ఉండటం వల్లే కుదరలేదు
ఈ నేపథ్యంలో 'ఓజీ' బాల్యం పాత్ర చేసిన ఆకాశ్ శ్రీనివాస్ తాజాగా స్పందించారు. అభిమానుల్లో వస్తున్న చర్చలకు పూర్తి క్లారిటీ ఇస్తూ ఆయన ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు. అందులో ఆయన చెప్పారు – 'ఏ వయసులో ఉన్నా మనిషి ఎదుగుదల ప్రకారం ఎత్తు పెరుగుతుంది. అదే తరహాలో వయసుకు తగ్గట్టు అకీరా నందన్ ఎత్తుగా ఉండటం వల్ల, తెరపై ఆయన పవన్ కల్యాణ్ కంటే పొడవుగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. అందుకే దర్శకుడు, టీమ్ ఆ పాత్రను నాకు ఇచ్చారు. ఈ నిర్ణయం వెనుక ఎలాంటి ఇతర కారణాలు లేవు'అని.
అకీరపై అభిమానుల అంచనాలు భారీ
అభిమానుల అంచనాలు ఎప్పుడూ ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా పవన్ కల్యాణ్ సినిమాల్లో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు, ముఖ్యంగా అకీరా నందన్ కనబడాలని చాలామంది కోరుకుంటారు. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో అకీరా నందన్ ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆయన డ్యాన్స్, యాక్టింగ్ స్కిల్స్ చూసి అభిమానులు భవిష్యత్తులో పవన్ వారసుడిగా ఎదుగుతారని భావిస్తున్నారు. అందుకే ఈ పాత్రలో ఆయన కనబడకపోవడం కొంతమందికి నిరాశ కలిగించింది.
I had a doubt about why Akira can’t act as teenage #OG. One of the ADs said that as age progresses, people grow in height.— Movies4u Official (@Movies4u_Officl) September 30, 2025
But since Akira is taller than Pawan Kalyan garu, that was the only issue they had.
– Aakash Srinivas pic.twitter.com/sWWV2rr4ym
సీన్స్ సహజంగా ఉండక పోవచ్చు
కానీ ఆకాశ్ శ్రీనివాస్ చెప్పిన కారణం సబబుగా ఉందని సినీ వర్గాలు అంటున్నాయి. తెరపై హీరో కంటే బాల్యం పాత్ర నటుడు పొడవుగా కనబడితే, సీన్స్ సహజంగా ఉండవు. కథనానికి బలం తగ్గుతుంది. అందుకే యూనిట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకుని ఆ పాత్రను ఆకాశ్కు అప్పగించింది. ఆకాశ్ కూడా తనవంతుగా శ్రమించి, మంచి నటనతో అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాడు.
సంతృప్తి పడ్డ ఫ్యాన్స్
ఇకపై అకీరా నందన్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు ఉంటుందనే ఆసక్తి అభిమానుల్లో పెరుగుతూనే ఉంది. ఆయన హీరోగా ఎప్పుడు రాబోతారు, ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్తో వస్తారు అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఆయన చదువును పూర్తి చేసుకుంటున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టడం ఖాయం అన్న అంచనాలు వినిపిస్తున్నాయి. మొత్తం మీద 'ఓజాస్ గంభీరలో' 'ఓజీ' బాల్యం పాత్ర గురించి వచ్చిన చర్చలకు ఆకాశ్ శ్రీనివాస్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ వివరణతో అభిమానులు కొంతమేర సంతృప్తి చెందారని చెప్పొచ్చు. అయితే అకీరా నందన్ను తెరపై ఎప్పుడు చూడబోతామన్నది మాత్రం పెద్ద ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది.
'శుక్రాచార్య'గా అక్షయ్- ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి కొత్త మూవీ!
పవన్ కెరీర్లోనే హైయ్యెస్ట్ ఓపెనింగ్స్- 'ఓజీ' డే 1 కలెక్షన్స్ రిలీజ్ చేసిన మేకర్స్