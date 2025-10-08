ETV Bharat / entertainment

దేశభక్తిని నింపే ఎయిర్ ఫోర్స్ చిత్రాలు- 1969 నుంచి 2025 వరకు టాప్ మూవీస్ ఇవే!

ఎయిర్ ఫోర్స్ డే: ఆకాశమే హద్దుగా మన గగన సైనికుల సత్తా చూపించిన టాప్ సినిమాలు ఇవే!

Top Air Force Movies
Top Air Force Movies (Wikipedia)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 8, 2025 at 5:30 AM IST

Top Air Force Movies : సినిమా అంటేనే ఒక మ్యాజిక్. కొన్ని కథలు మనల్ని నవ్విస్తాయి, కొన్ని ఏడిపిస్తాయి, మరికొన్ని ఆలోచింపజేస్తాయి. కానీ కొన్ని సినిమాలు మాత్రం వీటన్నింటికీ మించి మన గుండెల్లో దేశభక్తిని నింపుతాయి, మన సైనికులపై గౌరవాన్ని పెంచుతాయి. ముఖ్యంగా ఆకాశంలో యుద్ధ విమానాలు చేసే విన్యాసాలు, ఫైటర్ పైలట్ల యూనిఫామ్‌లో కనిపించే హీరోయిజం చూస్తే ఎవరికైనా గూస్‌బంప్స్ రావడం ఖాయం. ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ డే (అక్టోబర్ 8) సందర్భంగా, మన గగన వీరుల త్యాగాలను, వారి ధైర్యసాహసాలను వెండితెరపై అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన కొన్ని బెస్ట్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే!

తేజస్ (2023)
కంగనా రనౌత్ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఇది. ఇందులో ఆమె తేజస్ గిల్ అనే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ (IAF) ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించారు. ఒక ఇండియన్ గూఢచారిని శత్రువుల చెర నుంచి కాపాడే మిషన్ ఈ సినిమా కథ. ఎయిర్ ఫోర్స్ గొప్పతనాన్ని చాటిచెప్పేలా ఇందులో చాలా యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించినంతగా విజయం సాధించలేకపోయింది.

ఫైటర్ (2024)
ఈ ఏడాది వచ్చిన అతిపెద్ద ఎయిర్ ఫోర్స్ యాక్షన్ మూవీ 'ఫైటర్'. హృతిక్ రోషన్, దీపికా పదుకొణె, అనిల్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలలో నటించారు. "ఎయిర్ డ్రాగన్స్" అనే ఒక ఎలైట్ ఫైటర్ పైలట్ల యూనిట్ కథ ఇది. దేశాన్ని రక్షించడానికి వారు చేసే సాహసోపేతమైన మిషన్లు, వారి మధ్య ఉండే స్నేహం, ట్రైనింగ్‌ను ఈ సినిమాలో అద్భుతంగా చూపించారు. ముఖ్యంగా గాల్లో ఫైటర్ జెట్స్ చేసే ఫైట్స్ ప్రేక్షకులను సీట్లకు అతుక్కుపోయేలా చేశాయి.

స్కై ఫోర్స్ (2025)
ఈ ఏడాది జనవరిలో విడుదలైన మరో ఎయిర్ ఫోర్స్ యాక్షన్ సినిమా ఇది. అక్షయ్ కుమార్, వీర్ పహారియా, సారా అలీ ఖాన్ ఇందులో నటించారు. 1965 ఇండో పాక్ యుద్ధం సమయంలో జరిగిన కొన్ని నిజ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తీశారు. యుద్ధ సమయంలో మన ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్లు చూపిన ధైర్యం, వ్యూహాలను ఈ సినిమాలో చక్కగా చూపించారు.

గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్ (2020)
ఇది ఒక బయోపిక్. కార్గిల్ యుద్ధంలో పాల్గొన్న తొలి మహిళా IAF పైలట్లలో ఒకరైన గుంజన్ సక్సేనా నిజ జీవిత కథ ఇది. జాన్వీ కపూర్ ఈ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించారు. ఒక మహిళగా ఎయిర్ ఫోర్స్‌లో ఆమె ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు, వాటన్నింటినీ దాటి ఆమె ఎలా దేశానికి సేవ చేసిందో చాలా ఇన్‌స్పైరింగ్‌గా చూపించారు.

ఆపరేషన్ వాలెంటైన్ (2024)
2019 పుల్వామా దాడి, దానికి ప్రతీకారంగా మన ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసిన బాలాకోట్ ఎయిర్‌స్ట్రైక్స్ ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. వరుణ్ తేజ్, మానుషి చిల్లర్ ఇందులో ఫైటర్ పైలట్లుగా నటించారు. తెలుగు, హిందీ భాషల్లో విడుదలైన ఈ సినిమా, మన ఎయిర్ ఫోర్స్ హీరోల ధైర్యసాహసాలను కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపించింది.

ఆరాధన (1969)
ఇది ఒక క్లాసిక్ రొమాంటిక్ సినిమా. ఇందులో లెజెండరీ యాక్టర్ రాజేష్ ఖన్నా ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్‌గా నటించారు. ఒక మిషన్‌లో అతను చనిపోయిన తర్వాత అతని కుటుంబం ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంది అనేది కథ. ఎయిర్ ఫోర్స్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో సాగే ఒక అందమైన ప్రేమకథ ఇది.

రంగ్ దే బసంతి (2006)
ఇండియన్ సినిమాలో ఇదొక కల్ట్ క్లాసిక్. ఆమిర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ సినిమాలో, అతడి స్నేహితులలో ఒకరు ఎయిర్ ఫోర్స్ పైలట్‌గా ఉంటారు. ఒక కరప్షన్ కారణంగా అతను తన ప్రాణాలను కోల్పోతాడు. ఈ సినిమాలో మిగ్ 21 ఫైటర్ జెట్స్ చుట్టూ అల్లిన కథ యూత్‌ను బాగా కదిలించింది.

వీర్ జారా (2004)
ఇండియాలో వచ్చిన ఎవర్ గ్రీన్ రొమాంటిక్ సినిమాలలో 'వీర్ జారా' ఒకటి. ఇందులో షారుక్ ఖాన్ ఒక IAF రెస్క్యూ పైలట్. పాకిస్థాన్​కు చెందిన అమ్మాయితో ప్రేమలో పడి, ఆమె కోసం, దేశం కోసం తన జీవితాన్నే త్యాగం చేస్తాడు. ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ అంటే ఎంత గౌరవంగా, బాధ్యతగా ఉంటారో ఆ పాత్ర చూపిస్తుంది.

మౌసమ్ (2011)
షాహిద్ కపూర్, సోనమ్ కపూర్ జంటగా నటించిన ప్రేమకథా చిత్రం ఇది. ఇందులో షాహిద్ ఒక ఎయిర్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్. కార్గిల్ యుద్ధం, 9/11 దాడులు వంటి సంఘటనల మధ్య వీరి ప్రేమకథ ఎలా సాగిందో ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ అధికారి జీవితంలోని ప్రేమలో ఎదురైనా వివిధ రకాల అనుభవాలను హైలైట్ చేశారు.

ఐబీ71 (2023)
ఇది ఎయిర్ ఫోర్స్ సినిమా కాకపోయినా, దేశ భద్రతకు సంబంధించిన కథ. విద్యుత్ జమ్వాల్ ఒక ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో (IB) ఏజెంట్‌గా నటించారు. 1971లో జరిగిన ఒక విమానం హైజాక్ చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. దేశ భద్రత కోసం మన ఏజెన్సీలు ఎలా పని చేస్తాయో ఈ సినిమా చూపిస్తుంది. ఈ సినిమాను తెలుగు దర్శకుడు సంకల్ప్ తెరకెక్కించారు.

