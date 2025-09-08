కమల్, రజనీ మల్టీస్టారర్- అఫిషియల్గా ప్రకటన- 46ఏళ్ల తర్వాత బాక్సాఫీస్ కొల్లగొట్టేందుకు రెడీ!
త్వరలోనే తెరపైకి రానున్న సూపర్ కాంబో- ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఫీస్ట్!
Kamal Rajinikanth Multi Starer: 46 ఏళ్ల తర్వాత ఇండస్ట్రీలో అగ్రతారలు కమల్హాసన్, రజనీకాంత్ ఒకే తెరపై కనిపించనున్నారు. కోట్లాది సినీప్రియులు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఈ మల్టీస్టారర్ ప్రాజెక్ట్పై అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. ఇటీవల సైమా అవార్డుల వేదికగా కమల్హాసన్ స్వయంగా ఈ బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చి అభిమానులను ఉత్సాహపరిచారు.
త్వరలోనే కలిసి రానున్నాం
'రజనీ-కమల్ కాంబినేషన్లో సినిమా చూడొచ్చా?' అన్న ప్రశ్నకు కమల్హాసన్ ఆసక్తికర సమాధానం ఇచ్చారు. 'ప్రేక్షకులు మా కాంబినేషన్ ఇష్టపడితే అంతకంటే ఆనందం ఇంకేం ఉంటుంది? మేమిద్దరం చాలా కాలంగా కలిసి పనిచేయాలని అనుకుంటూనే ఉన్నాం. కానీ ఇప్పటివరకు కుదరలేదు. త్వరలోనే కలిసి రానున్నాం. అది మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తుంది' అని వెల్లడించారు.
'ఒకరి సినిమాలు మరొకరం నిర్మించాలనుకున్నాం'
వీరిద్దరి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయన్న వార్తలపై కూడా కమల్ హసన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. 'మా మధ్య ఎలాంటి భేదాలు లేవు. ఇవన్నీ బయట వారు సృష్టించుకున్నవే. మేము ఎప్పుడూ పోటీ అనుకోలేదు. ఒకరి సినిమాలు మరొకరం నిర్మించాలనుకున్న సందర్భాలూ ఉన్నాయి' అని తెలిపారు. ఇక ఈ మల్టీస్టారర్కు లోకేశ్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించనున్నారన్న టాక్ గట్టిగానే వినిపిస్తోంది. గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపొందుతుందని, రజనీ-కమల్ ఇద్దరూ గ్యాంగ్స్టర్లుగా అలరిస్తారని కోలీవుడ్లో వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.
20కి పైగా సినిమాలు
1970వ దశకంలో వీరిద్దరూ అవల్ అప్పదితాన్, నినాితలే ఇన్నికుమ్, ఇళమై ఊన్జల్ ఆదుగిరదు వంటి 20కి పైగా సినిమాల్లో కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత ఇక స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం రాకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశపడ్డారు. అయితే, ఇన్నేళ్ల తర్వాత మళ్లీ ఈ లెజెండరీ కాంబినేషన్ తెరపై సందడి చేయనుండటంతో సినీప్రియులకు ఓ పెద్ద పండగలాంటిదే.
కమల్ – రజనీ కలిసి చేసిన ముఖ్యమైన సినిమాలు
- 16 వయసులో (1977): ఇద్దరికీ పెద్ద బ్రేక్ ఇచ్చిన సినిమా. కమల్హాసన్ హీరో, రజనీ నెగటివ్ రోల్తో గుర్తింపు పొందారు.
- అవల్ అప్పదితాన్ (1978) :కమల్ – సీరియస్ జర్నలిస్ట్ పాత్రలో, రజనీ – సరదా, స్టైలిష్ యువకుడి పాత్రలో. వీరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్, లవ్ యాంగిల్ క్లాష్లు హైలైట్.
- నినాితలే ఇన్నికుమ్ (1979): మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ డ్రామా. కమల్ – సింగర్, రజనీ – డ్రమ్మర్. ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్, చివరి సీన్లో రజనీ సాక్రిఫైస్ ఎమోషనల్గా మిగిలిపోయింది.
- ఇళమై ఊన్జల్ ఆదుగిరదు (1978): ప్రేమలో ముగ్గురి మధ్య వచ్చిన త్రికోణ కథ. కమల్ – సెన్సిబుల్, రజనీ – అగ్రెసివ్ రోల్తో కాంట్రాస్ట్ చూపారు.
- తరమణి, నినైపు నేరం, అల్లావుద్దీన్ మార్గల్ లాంటి అనేక సినిమాలు ఎక్కువగా యూత్ఫుల్, ఫ్రెండ్షిప్ లేదా క్లాష్ డ్రామాలు.వీరిద్దరి కెమిస్ట్రీ ప్రతి సినిమాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
వీరి కాంబినేషన్ స్పెషాలిటీ
కమల్ ఎక్కువగా సాఫ్ట్ రొమాంటిక్ హీరోగా, రజనీ మాస్ విలన్/స్టైలిష్ హీరోగా కనిపించేవారు. ఒకరి యాక్టింగ్ స్కిల్స్, మరొకరి స్టైల్ కలిసి సినిమాలను అప్పట్లో హిట్ చేశాయి. వీరిద్దరి స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అప్పట్లోనే సూపర్హిట్ కాంబోగా నిలిచింది. ఇప్పుడు మళ్లీ వీరిద్దరూ కలిసి నటించనున్నారన్న వార్తపై అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. '16 వయసులో నుంచి 2025 వరక రజనీ-కమల్ లెజెండ్స్ ఎప్పటికీ ఐకానిక్ కాంబో ' అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
